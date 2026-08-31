పాకిస్థాన్లో శతాబ్దాల నాటి హిందూ దేవాలయం కూల్చివేత- మదర్సా కోసం ఆక్రమణ!
పాకిస్థాన్లోని పంజాబ్ ప్రావిన్స్లో 100-125 ఏళ్ల నాటి హిందూ ఆలయం కూల్చివేత- ఆలయ భూమిని సమీపంలోని మదర్సాలో కలిపేందుకే ధ్వంసం చేశారని మైనారిటీ సంఘాల ఆరోపణ- భారీ వర్షాల కారణంగా కూలిపోయిందంటున్న అధికారులు
Published : August 31, 2026 at 8:17 PM IST
Hindu Temple Demolished Pakistan : పాకిస్థాన్లోని పంజాబ్ ప్రావిన్స్లో ఉన్న శతాబ్దాల నాటి పురాతన హిందూ దేవాలయం కూల్చివేతకు గురికావడం తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది. ఆలయానికి చెందిన భూమిని సమీపంలోని మదర్సాలోని కలిపి మరింత విస్తరించేందుకు మతోన్మాదులు ఆలయాన్ని ధ్వంసం చేశారని స్థానికులు, మైనారిటీ సంఘాలు, ఓ రాజకీయ పార్టీ ఆరోపించాయి. అయితే ప్రభుత్వ అధికారులు మాత్రం భారీ వర్షాల కారణంగానే పాత ఆలయం కూలిపోయిందని చెబుతున్నారు. సుమారు 1000 చదరపు మీటర్ల విస్తీర్ణంలో ఉన్న ఈ హిందూ ఆలయం పంజాబ్ నరోవాల్ జిల్లా సిరాజ్ గ్రామంలో ఉంది. పాకిస్థాన్ ముఖ్యపట్టణం లాహోర్కు సుమారు 130 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఈ ప్రాంతం ఉంది. ఆగస్ట్ 21న కొందరు వ్యక్తులు ఆలయాన్ని కూల్చివేసినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఈ ఘటన వెనుక నిషేధిత తీవ్రవాద ఇస్లామిక్ పార్టీ 'తెహ్రీక్- ఇ- లబ్బైక్ పాకిస్థాన్ (TLP)'కు చెందిన వ్యక్తులు ఉన్నారని స్థానిక వర్గాలు ఆరోపించాయి. ఈ ఘటనపై పంజాబ్ ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలని పాకిస్థాన్ మసీహా మిల్లత్ పార్టీ (PMMP) కోరింది. ఆలయాన్ని తిరిగి నిర్మించాలని కూడా డిమాండ్ చేసింది.