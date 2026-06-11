మా నియంత్రణలోనే హర్మూజ్- 10మిలియన్ బ్యారెళ్ల చమురు, 200నౌకలు తరలించాం: ట్రంప్
హర్మూజ్పై ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు- అమెరికా సైన్యం రహస్య ఆపరేషన్ నిర్వహించిందని ప్రకటన- 200కుపైగా వాణిజ్య నౌకలు సురక్షితంగా ప్రయాణించాయని వెల్లడి- 10 మిలియన్ బ్యారెళ్ల చమురు రవాణా జరిగిందన్న ట్రంప్
Published : June 11, 2026 at 7:03 AM IST
Trump On Hormuz Ships : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరోసారి ఇరాన్పై తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రపంచ చమురు సరఫరాకు అత్యంత కీలకమైన హర్మూజ్ జలసంధిలో వాణిజ్య నౌకల రాకపోకలను భద్రపరచడానికి అమెరికా రహస్య సైనిక చర్య చేపట్టిందని ఆయన వెల్లడించారు. ఆ ఆపరేషన్ ఫలితంగా 10 మిలియన్ బ్యారెళ్లకు పైగా చమురు సురక్షితంగా ప్రపంచ మార్కెట్లకు చేరిందని తెలిపారు. అంతేకాకుండా 200కు పైగా వాణిజ్య నౌకలు ఎలాంటి ప్రమాదం లేకుండా హర్మూజ్ ద్వారా ప్రయాణించాయని తెలిపారు. ఈ మేరకు తన సొంత సోషల్ మీడియా ట్రూత్లో పోస్ట్ చేశారు.
'హర్మూజ్ ద్వారా ప్రయాణించే చమురు ట్యాంకర్లు, ఇతర వాణిజ్య నౌకలకు భద్రత కల్పించేందుకు అమెరికా సైన్యం ప్రత్యేక ఆపరేషన్ నిర్వహించింది. ఫలితంగా 10 మిలియన్ బ్యారెళ్ల చమురు, అలాగే 200కుపైగా వాణిజ్య నౌకలు ఎలాంటి సురక్షితంగా ప్రయాణించాయి. ఈ అద్భుతమైన విజయానికి కారణం హర్మూజ్ ఇరాన్ చేతిలో కాకుండా అమెరికా నియంత్రణలో ఉండటమే. ఇరాన్ సైనికంగా బలహీనపడింది. ఆ దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ కూడా తీవ్ర ఇబ్బందుల్లో ఉంది. ఇరాన్ పని అయిపోయింది' అని ట్రంప్ పోస్ట్లో రాసుకొచ్చారు.