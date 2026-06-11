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మా నియంత్రణలోనే హర్మూజ్- 10మిలియన్ బ్యారెళ్ల చమురు, 200నౌకలు తరలించాం: ట్రంప్

హర్మూజ్​పై ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు- అమెరికా సైన్యం రహస్య ఆపరేషన్‌ నిర్వహించిందని ప్రకటన- 200కుపైగా వాణిజ్య నౌకలు సురక్షితంగా ప్రయాణించాయని వెల్లడి- 10 మిలియన్ బ్యారెళ్ల చమురు రవాణా జరిగిందన్న ట్రంప్

Trump On Hormuz Ships
US President Donald Trump (AP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 11, 2026 at 7:03 AM IST

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Trump On Hormuz Ships : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరోసారి ఇరాన్‌పై తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రపంచ చమురు సరఫరాకు అత్యంత కీలకమైన హర్మూజ్ జలసంధిలో వాణిజ్య నౌకల రాకపోకలను భద్రపరచడానికి అమెరికా రహస్య సైనిక చర్య చేపట్టిందని ఆయన వెల్లడించారు. ఆ ఆపరేషన్‌ ఫలితంగా 10 మిలియన్​ బ్యారెళ్లకు పైగా చమురు సురక్షితంగా ప్రపంచ మార్కెట్లకు చేరిందని తెలిపారు. అంతేకాకుండా 200కు పైగా వాణిజ్య నౌకలు ఎలాంటి ప్రమాదం లేకుండా హర్మూజ్​ ద్వారా ప్రయాణించాయని తెలిపారు. ఈ మేరకు తన సొంత సోషల్​ మీడియా ట్రూత్​లో పోస్ట్ చేశారు.

'హర్మూజ్ ద్వారా ప్రయాణించే చమురు ట్యాంకర్లు, ఇతర వాణిజ్య నౌకలకు భద్రత కల్పించేందుకు అమెరికా సైన్యం ప్రత్యేక ఆపరేషన్‌ నిర్వహించింది. ఫలితంగా 10 మిలియన్​ బ్యారెళ్ల చమురు, అలాగే 200కుపైగా వాణిజ్య నౌకలు ఎలాంటి సురక్షితంగా ప్రయాణించాయి. ఈ అద్భుతమైన విజయానికి కారణం హర్మూజ్​ ఇరాన్​ చేతిలో కాకుండా అమెరికా నియంత్రణలో ఉండటమే. ఇరాన్ సైనికంగా బలహీనపడింది. ఆ దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ కూడా తీవ్ర ఇబ్బందుల్లో ఉంది. ఇరాన్ పని అయిపోయింది' అని ట్రంప్ పోస్ట్​లో రాసుకొచ్చారు.

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TRUMP ON HORMUZ SHIPS
TRUMP ON HORMUZ

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