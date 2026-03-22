ఇజ్రాయెల్ అణు కేంద్రం సమీపంలో ఇరాన్ దాడులు- 100మందికిపైగా గాయాలు- నెతన్యాహు హెచ్చరిక
ఇజ్రాయెల్లోని డిమోనా, అరద్ ప్రాంతాలపై ఇరాన్ క్షిపణి దాడి
Published : March 22, 2026 at 7:33 AM IST
Iran Attack On Israel : పశ్చిమాసియాలో పరస్పర దాడులతో ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు కొనసాగుతున్నాయి. తాజాగా ఇజ్రాయెల్ అణు పరిశోధన కేంద్రం సమీపంలోని డిమోనా, అరద్ ప్రాంతాలపై ఇరాన్ క్షిపణులతో దాడి చేసింది. ఈ ఘటనలో పిల్లలు సహా 100మందికి పైగా గాయపడినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. మరోవైపు ఇరాన్ క్షిపణి దాడిపై ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజిమిన్ నెతన్యాహు తీవ్రంగా స్పందించారు. శత్రువులపై అన్ని రంగాల్లో ప్రతిదాడులు కొనసాగిస్తామని స్పష్టం చేశారు.
ఇజ్రాయెల్ విదేశాంగ శాఖ ప్రకారం, ఇరాన్ క్షిపణులు నేరుగా పౌరులను లక్ష్యంగా చేసుకుని దాడి చేశాయని పేర్కొంది. దీని వల్ల అరుద్, డిమోనా ప్రాంతాలు ధ్వంసమయ్యాయని, 100 మందికిపైగా గాయపడ్డారని తెలిపింది. దీనిని ఉగ్రవాద చర్య, యుద్ధ నేరంగా అభివర్ణించింది. ఇదిలా ఉండగా దాడి జరిగిన ప్రాంతం నుంచి సుమారు 150 కుటుంబాలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఇజ్రాయెల్ వైమానిక దళం ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు చేపట్టింది. ఒక బాలిస్టిక్ మిసైల్ను అడ్డుకునే ప్రయత్నంలో రెండు సార్లు విఫలమైనట్లు సమాచారం.
The Iranian regime devastated Arad and Dimona by deliberately striking civilians with missiles. Over 100 people were injured, including children. A blatant war crime. Pure terrorism. pic.twitter.com/e0kpFpdZ6n— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) March 21, 2026
నెతన్యాహు స్పందన
ఈ ఘటనపై ప్రధాని నెతన్యాహు స్పందించారు. గాయపడిన వారికి తక్షణ సహాయం అందించాలని అధికారులకు ఆదేశాలు ఇచ్చినట్లు తెలిపారు. 'ఇది మన భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన కఠిన సమయం. గాయపడిన వారందరికీ ప్రార్థనలు చేస్తున్నాం. అన్ని రంగాల్లో శత్రువులను ఎదుర్కొంటాం' అని ఆయన పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం ఘటన స్థలంలో పనిచేస్తున్న అత్యవసర సేవా బృందాలకు నెతన్యాహూ అభినందనలు తెలిపారు. ప్రజలు ప్రభుత్వ సూచనలు తప్పనిసరిగా పాటించాలని పిలుపునిచ్చారు.
זהו ערב קשה מאוד במערכה על עתידנו. לפני זמן קצר שוחחתי עם ראש עיריית ערד, יאיר מעיין, וביקשתי למסור בשם כל אזרחי ישראל את תפילותינו לשלום הפצועים.
הנחתי את מנכ" לית משרדי להגיש את מלוא הסיוע הנדרש יחד עם כל משרדי הממשלה.
אני מחזק את כוחות החירום וההצלה שפועלים כעת בשטח ואני קורא…<="" p>— benjamin netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 21, 2026
ఇజ్రాయెల్ గగనతలం రక్షణ లేకుండా ఉంది
మరోవైపు ఇజ్రాయెల్లోని డిమోనా, అరాద్ నగరాలపై జరిగిన క్షిపణి దాడుల తర్వాత ఇరాన్ సైనికాధికారులు తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇజ్రాయెల్ ఆక్రమిత ప్రాంతాల ఆకాశంపై తమ మిసైల్ ఆధిపత్యం నెలకొన్నట్లు ఇరాన్ ఐఆర్జీసీ ఏరోస్పేస్ ఫోర్స్ అధిపతి మేజర్ జనరల్ సయ్యద్ మజీద్ మూసావి తెలిపారు. ఇజ్రాయెల్ గగనతలం రక్షణ లేకుండా పోయిందని వ్యాఖ్యనించారు. ఇకపై జరగబోయే దాడులు అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ కమాండర్లను ఆశ్చర్యపరుస్తాయని అన్నారు. కొత్త వ్యూహాలతో ముందుకు వస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు.
از این لحظه #تسلط_موشکی فرزندان ایران را بر آسمان سرزمینهای اشغالی اعلام میکنم.— Seyed Majid Moosavi (@smajid_moosavi) March 21, 2026
تاکتیکها و سامانههای پرتاب جدید به کار گرفته شده در موجهای پیش رو، فرماندهان امریکاییصهیونیستی را انگشت به دهان خواهد کرد.
امشب آسمان جنوب سرزمینهای اشغالی ساعتها روشن خواهد ماند.
డిమోనాపై దాడి యుద్ధంలో కొత్త దశ సంకేతం : ఇరాన్ పార్లమెంట్ స్పీకర్
ఇరాన్ పార్లమెంట్ స్పీకర్ ఎంబీ ఘలిబాఫ్ కూడా ఇజ్రాయెల్పై విమర్శలు గుప్పించారు. డిమోనా వంటి అత్యంత భద్రత కలిగిన ప్రాంతంలో కూడా క్షిపణులను అడ్డుకోలేకపోవడం యుద్ధంలో కొత్త దశకు సంకేతమని అన్నారు. ఇది ఇజ్రాయెల్ గగనతలం రక్షణ లేకుండా మారిందని సూచిస్తోందని వ్యాఖ్యనించారు.
اگر رژیم اسراییل نتواند موشکها را در منطقهٔ بسیار محافظتشدهٔ دیمونا رهگیری کند، از لحاظ عملیاتی نشانهٔ ورود به مرحلهٔ جدید نبرد است: ✅آسمان اسراییل بیدفاع است.— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) March 21, 2026
در نتیجه،
بنظر میرسد وقت اجرای نقشههای بعدی از پیش طراحی شده فرا رسیده است.
نوروز بر ملت ایران مبارک.
అణు కేంద్రానికి నష్టం జరగలేదు : IAEA
ఇదిలా ఉండగా, ఇజ్రాయెల్లోని నెగెవ్ అణు పరిశోధనా కేంద్రానికి నష్టం వాటిల్లినట్లు తమకు ఎలాంటి సూచనలు అందలేదని అంతర్జాతీయ అణుశక్తి ఏజెన్సీ(ఐఏఈఏ) తెలిపింది. ఈ మేరకు ఎక్స్లో పోస్ట్ చేసింది. తాము పరిస్థితిని పర్యవేక్షిస్తున్నామని, డిమోనాలో జరిగిన ఘటన గురించి తమకు తెలుసని పేర్కొంది. ప్రాంతీయ దేశాల నుంచి అందిన సమాచారం ప్రకారం, ఎటువంటి అసాధారణ రేడియేషన్ స్థాయిలు కొనగొనలేదని తెలిపింది. పరిస్థితిని నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తూ, ముఖ్యంగా అణు కేంద్రాల సమీపంలో గరిష్ఠ సైనిక సంయమనం పాటించాలని డైరెక్టర్ జనరల్ రాఫెల్ గ్రోస్సీ చెప్పారు.
The IAEA is aware of reports of an incident in the city of Dimona, Israel, involving a missile impact and has not received any indication of damage to the nuclear research center Negev.— IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) March 21, 2026
Information from regional States indicates that no abnormal radiation levels have been… pic.twitter.com/vJ6AlNHGmO
ఈ డిమోనా ఈ ప్రాంతంలో ఇజ్రాయెల్కు కీలకమైన అణు కేంద్రం ఉండటం వల్ల భద్రతా ఆందోళనలు పెరిగాయి. అటు అమెరికా కూడా ఇజ్రాయెల్పై చేసిన దాడులను ఖండిస్తోంది. మొత్తంగా, ఈ దాడుల తర్వాత ఇరాన్- ఇజ్రాయెల్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు మరింత తీవ్రమయ్యాయి. ప్రస్తుతం ఇజ్రాయెల్- ఇరాన్ మధ్య యుద్ధ వాతావరణం ఇంకా పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.