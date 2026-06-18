ETV Bharat / international

మహిళా సాధికారతలో భారత్ ప్రపంచానికి​ ఆదర్శం- స్థానిక పాలనలో 10 లక్షలకు పైగా ప్రాతినిధ్యం : యూఎన్​లో పర్వతనేని హరీశ్

మహిళా సాధికారత, శాంతి పరిరక్షణలో భారత పురోగతిని యూఎన్‌ఎస్‌సీలో ప్రస్తావించిన భారత్- స్థానిక పాలనలో 10 లక్షలకుపైగా మహిళలకు ప్రాతినిధ్యం కల్పించిన దేశంగా గుర్తింపు

India On Women Empowerment At UN
Ambassador Harish Parvathaneni, Permanent Representative of India to the UN (X@IndiaUNNewYork)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 18, 2026 at 11:00 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

India On Women Empowerment At UN : మహిళా సాధికారత, శాంతి భద్రత పరిరక్షణలో ప్రపంచానికి​ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నామని ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలి వేదికగా భారత్​ వెల్లడించింది. మహిళాలకు రాజకీయ, ఆర్థిక, సామాజిక రంగాల్లో అవకాశాలు కల్పించినప్పుడే శాశ్వత ఫలితాలు సాధ్యమవుతాయమని భారత్​ అనుభవం నిరూపించిందని పేర్కొంది. మహిళలు, శాంతి, భద్రత అంశంపై జరిగిన యూఎన్​ఎస్​సీ బహిరంగ చర్చల్లో మాట్లాడిన ఐరాసలో భారత శాశ్వత ప్రతినిధి హరీశ్ పర్వతనేని ఈ మేరకు ఇండియా సాధించిన విజయాలను ప్రస్తావించారు.

'స్థానిక స్వపరిపాలనా సంస్థల్లో రాజ్యాంగబద్ధ రిజర్వేషన్ల ద్వారా 10 లక్షలకుపైగా మహిళలు ఎన్నికైన పదవుల్లో పనిచేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం స్థానిక సంస్థల్లో ఎన్నికైన పదవుల్లో మూడో వంతు స్థానాలు మహిళలే ఉన్నారు. అలాగే ఈ నిబంధనను మహిళల రిజర్వేషన్ చట్టం-2023 ద్వారా పార్లమెంట్​లోనూ అమలు చేస్తున్నారు. భారత్​లో మహిళలు అత్యన్నత పదవులు అధిరోహించిన చరిత్ర ఉంది. దేశానికి ప్రధానంత్రిగా, పార్లమెంట్​ స్పీకర్​గా మహిళలు సేవలందించారు. ప్రస్తుతం దేశాధినేతగా కూడా మహిళే ఉన్నారని చెప్పడం నాకు గర్వంగా ఉంది' అని పర్వతనేని హరీశ్ తెలిపారు.

TAGGED:

INDIA ON WOMEN AT UN
INDIA ON WOMEN EMPOWERMENT AT UN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.