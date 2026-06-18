మహిళా సాధికారతలో భారత్ ప్రపంచానికి ఆదర్శం- స్థానిక పాలనలో 10 లక్షలకు పైగా ప్రాతినిధ్యం : యూఎన్లో పర్వతనేని హరీశ్
మహిళా సాధికారత, శాంతి పరిరక్షణలో భారత పురోగతిని యూఎన్ఎస్సీలో ప్రస్తావించిన భారత్- స్థానిక పాలనలో 10 లక్షలకుపైగా మహిళలకు ప్రాతినిధ్యం కల్పించిన దేశంగా గుర్తింపు
Published : June 18, 2026 at 11:00 AM IST
India On Women Empowerment At UN : మహిళా సాధికారత, శాంతి భద్రత పరిరక్షణలో ప్రపంచానికి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నామని ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలి వేదికగా భారత్ వెల్లడించింది. మహిళాలకు రాజకీయ, ఆర్థిక, సామాజిక రంగాల్లో అవకాశాలు కల్పించినప్పుడే శాశ్వత ఫలితాలు సాధ్యమవుతాయమని భారత్ అనుభవం నిరూపించిందని పేర్కొంది. మహిళలు, శాంతి, భద్రత అంశంపై జరిగిన యూఎన్ఎస్సీ బహిరంగ చర్చల్లో మాట్లాడిన ఐరాసలో భారత శాశ్వత ప్రతినిధి హరీశ్ పర్వతనేని ఈ మేరకు ఇండియా సాధించిన విజయాలను ప్రస్తావించారు.
'స్థానిక స్వపరిపాలనా సంస్థల్లో రాజ్యాంగబద్ధ రిజర్వేషన్ల ద్వారా 10 లక్షలకుపైగా మహిళలు ఎన్నికైన పదవుల్లో పనిచేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం స్థానిక సంస్థల్లో ఎన్నికైన పదవుల్లో మూడో వంతు స్థానాలు మహిళలే ఉన్నారు. అలాగే ఈ నిబంధనను మహిళల రిజర్వేషన్ చట్టం-2023 ద్వారా పార్లమెంట్లోనూ అమలు చేస్తున్నారు. భారత్లో మహిళలు అత్యన్నత పదవులు అధిరోహించిన చరిత్ర ఉంది. దేశానికి ప్రధానంత్రిగా, పార్లమెంట్ స్పీకర్గా మహిళలు సేవలందించారు. ప్రస్తుతం దేశాధినేతగా కూడా మహిళే ఉన్నారని చెప్పడం నాకు గర్వంగా ఉంది' అని పర్వతనేని హరీశ్ తెలిపారు.