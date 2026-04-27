'మా లెక్కలు వేరు- ఒకటికి నాలుగు రెట్ల ప్రతీకారం'- ట్రంప్​నకు ఇరాన్ వార్నింగ్

ట్రంప్​ బెదిరింపులపై స్పందించిన ఇరాన్- తమ లెక్కలు వేరు అంటూ అమెరికాకు వార్నింగ్- దాడులకు మద్దతు ఇస్తే నాలుగు రెట్ల ప్రతీకారం తీర్చుకుంటామని వెల్లడి

Iran React Trump Warning (AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 27, 2026 at 1:55 PM IST

Iran React Trump Warning : రెండో విడత శాంతి చర్చల వేళ మూడు రోజుల్లో ఒప్పందం కుదుర్చుకోవాలని, లేకపోతే చమురు పైప్​లైన్లను పేల్చేస్తాని ఇరాన్​కు అమెరికా అధ్యక్షడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. దీనిపై ఇరాన్ తీవ్రంగా స్పందించింది. దేశ మౌలిక సదుపాయాలకు నష్టం కలిగించే ఏ విషయానికైనా మద్దతు ఇచ్చే దేశాలపై నాలుగు రెట్లు ప్రతీకారం తీర్చుకుంటామని ఇరాన్‌ ఉపాధ్యక్షుడు ఇస్మాయిల్‌ సగ్‌హబ్‌ ఇస్ఫహానీ తెలిపారు. ఈ మేరకు ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశారు.

'ఇరాన్​ సుదపాయాలపై ఏ దాడి జరిగినా దానికి ప్రతిస్పందనగా తీవ్రమైన చర్యలు తీసుకుంటాం. దిగ్బంధనం ఫలితంగా చముర క్షేత్రాలతో పాటు మా దేశ మౌలిక సదుపాయల్లో దేనికైనా నష్టం జరిగితే సహించేది లేదు.అందుకు మద్దతు ఇచ్చే దశాల్లోని అదే మౌలిక సదుపాయలకు నాలుగు రెట్ల నష్టం కలిస్తామని మేం హామీ ఇస్తున్నాం. మా లెక్కలు వేరు. ఒక చమురు బావి అంటే నాలుగు చములు బావులు' అని ఇస్మాయిల్ సగ్​హబ్ తెలిపారు.

పాకిస్థాన్​ మధ్యవర్తిత్వంపై ఇరాన్ ప్రశ్నలు
మరోవైపు, అమెరికా- ఇరాన్​ రెండో విడత చర్చల అనిశ్చిత నేపథ్యంలో పాకిస్థాన్ మధ్యవర్తిత్వంపై ఇరాన్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. పాకిస్థాన్‌ తటస్థ వైఖరితో సమర్థవంతంగా వ్యవహరించగలదా అని ఇరాన్ ఎంపీ, జాతీయ భద్రత విదేశాంగ విధాన కమిషన్ అధికార ప్రతినిధి ఇబ్రహీం రెజాయీ ప్రశ్నించారు. పాక్‌ సరైన మధ్యవర్తి కాదని, ఇస్లామాబాద్‌లో దౌత్యానికి అనుకూల పరిస్థితులు లేవని తెలిపారు. ఇరాన్​ పార్లమెంట్​లో మాట్లాడుతూ ఈ మేరకు రెజాయి తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు.

పాకిస్థాన్​ తమకు మంచి మిత్ర దేశమేనని, కానీ చర్చలకు సరైన మధ్యవర్తి కాదని రెజాయి అన్నారు. మధ్యవర్తిత్వానికి అవసరమైన విశ్వసనీయత పాక్​ లేదని పేర్కొన్నారు. పాక్‌ అమెరికా ప్రయోజనాలకు అనుగుణంగా ప్రవర్తిస్తుందని, కానీ ఆదేశ వైఖరిని సవాలు చేయడాన్ని అసలు సహించదని అన్నారు. లెబనాన్​ విషయంలోనూ అమెరికా అంగీకరించలేని విధంగా డిమాండ్లను తెరపైకి తీసుకొచ్చిందని, ఆ సమయంలో పాక్​ నేతలు ఎవరూ అడ్డు చెప్పలేదని గుర్తు చేశారు. మధ్యవర్తులు నిష్పక్షపాతంగా ఉండాలే కానీ, ఒకరివైపు ఉండటం కరెక్ట్ కాదని తెలిపారు. చర్చల విషయంలో ఇప్పటివరకు పాక్ నేతలు చేసిన చర్యలు చూస్తే వారు నిష్పక్షపాతంగా వ్యవహరించగలరా అనే సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయని అన్నారు.

ఇరాన్​కు ట్రంప్ వార్నింగ్
యుద్ధం ముగించటానికి, కాల్పుల విరమణకు అంగీకరించడానికి కేవలం 3రోజుల సమయం మాత్రమే ఉందని ఇరాన్​కు డొనాల్డ్ ట్రంప్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. లేదంటే వారి చమురు పైపులైన్లు పేలిపోతాయని తెలిపారు. ఫాక్స్ న్యూస్ కు ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చిన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇరాన్ చమురు ఎగుమతులను కొనసాగించలేకపోతే, యాంత్రికంగా, భూమి సహజశక్తుల కారణంగా పైపులైన్లు విఫలమవుతాయన్నారు. ఇరాన్ కు భారీ పరిమాణంలో చమురు సరఫరా వ్యవస్థ ఉందని, ఏదైన కారణం చేత అది మూసుకుపోతే అప్పుడు ఇంధనాన్ని కంటైనర్లు లేదా నౌకల్లో నింపడం సాధ్యంకాదన్నారు. ప్రస్తుతం ఇరాన్ అదే పరిస్థితి ఎదుర్కొటోందన్న ట్రంప్, దిగ్బంధనం కారణంగా వారివద్ద నౌకలు కూడా లేవని తెలిపారు.

ఇస్లామాబాద్ పర్యటన విజయవంతం : ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అరాగ్చీ
ఇదిలా ఉండగా రెండో విడత శాంతి చర్చలపై అనిశ్చిత నెలకొన్న వేళ తన పాకిస్థాన్ పర్యటన విజయంవంతగా అయ్యిందని ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చీ తెలిపారు. పాక్​ అత్యున్నత నాయకత్వంతో ఫలప్రదమైన చర్చలు జరిపినట్లు పేర్కొన్నారు. అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య జరగనున్న రెండో దఫా చర్చలు ఏ దిశగా సాగాలి, ఏ పరిస్థితుల్లో కొనసాగాలి అనే అంశాలపై చర్చించినట్లు వెల్లడించారు. సోమవారం ఉదయం రష్యాలోని సెయింట్ పీటర్స్‌బర్గ్‌కు చేరుకున్న తర్వాత ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

