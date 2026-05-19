వియత్నాంతో భాగస్వామ్యాన్ని బలోపేతం చేయడానికి భారత్ కట్టుబడి ఉంది : రాజ్నాథ్ సింగ్
వియత్నాం పర్యటనలో రాజ్నాథ్ సింగ్- ఈ క్రమంలో వియత్నాం రక్షణ మంత్రితో భేటీ- సముద్ర భద్రత, రక్షణ పరిశ్రమ, సైనిక శిక్షణ, ప్రాంతీయ స్థిరత్వం వంటి రంగాలలో సహకారాన్ని విస్తరించడంపై చర్చలు
Published : May 19, 2026 at 10:21 AM IST
Rajnath Singh On Vietnam Partnership : భారత్- వియత్నాం మధ్య పెరుగుతున్న వ్యూహాత్మక సంబంధాల నేపథ్యంలో కేంద్ర రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ ఆదేశంలో పర్యటించారు. హనోయిలో వియత్నాం రక్షణ మంత్రి ఫాన్ వాన్ గియాంగ్తో మంగళవారం ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరిపారు. ఇరుదేశాల మధ్య రక్షణ సహకారం, ప్రాంతీయ భద్రతపై రాజ్నాథ్, ఫాన్ వాన్ గియాంగ్ చర్చించుకున్నారు. సముద్ర భద్రత, రక్షణ పరిశ్రమ, సైనిక శిక్షణ, ప్రాంతీయ స్థిరత్వం వంటి రంగాలలో సహకారాన్ని విస్తరించడంపై దృష్టి సారించారు. ఈ మేరకు కేంద్ర రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ ఎక్స్లో పోస్ట్ పెట్టారు.
"వియత్నాం రక్షణ మంత్రి జనరల్ ఫాన్ వాన్ గియాంగ్తో ఫలవంతమైన ద్వైపాక్షిక సమావేశం జరిపాను. పెరుగుతున్న భారత్-వియత్నాం రక్షణ భాగస్వామ్యాన్ని సమీక్షించాం. సముద్ర భద్రత, రక్షణ పరిశ్రమ, సైనిక శిక్షణ, ప్రాంతీయ స్థిరత్వం వంటి రంగాలలో సహకారాన్ని ఇరుదేశాలు మరింతగా పెంచుకునే మార్గాలపై చర్చించాం. వియత్నాంతో భాగస్వామ్యాన్ని బలోపేతం చేయడానికి భారత్ కట్టుబడి ఉంది. ఏఐ, క్వాంటం టెక్నాలజీ రంగంలో ఇరు దేశాలు ఒక అవగాహన ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకోవడం సంతోషంగా ఉంది. ఇది భారత్, వియత్నాంల మెరుగైన సమగ్ర వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యంలో మరో ముఖ్యమైన ముందడుగు. రక్షణ సహకారం, పరస్పర విశ్వాసం అనే బలమైన పునాదిపై ఆధారపడి భారత్- వియత్నాం చాలా కాలంగా మంచి సంబంధాలను ఏర్పరుచుకున్నాయి" అని రాజ్నాథ్ పేర్కొన్నారు.
Có cuộc gặp song phương hiệu quả với Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam. Hai bên đã xem xét mối quan hệ đối tác quốc phòng ngày càng phát triển giữa Ấn Độ và Việt Nam và thảo luận các cách thức để tăng cường hơn nữa hợp tác trong… pic.twitter.com/byFhvHMJ2D— Rajnath Singh (@rajnathsingh) May 19, 2026