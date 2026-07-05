'అమెరికా ఎన్నడూ లేనంత బలంగా ఉంది'- స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో ట్రంప్
అమెరికా 250 ఏళ్ల స్వాతంత్య్ర వేడుకలను ఉద్దేశించి డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక ప్రసంగం- ఎండను సైతం లెక్క చేయకుండా వేడుకలకు రావడంపై ట్రంప్ హర్షం
Published : July 5, 2026 at 6:58 AM IST
US Independence Day 2026 : అమెరికాకు స్వాతంత్య్రం సిద్ధించి 250 ఏళ్లు అవుతున్న వేళ అధ్యక్షుడు కీలక ప్రసంగం చేశారు. అమెరిగా గతంలో ఎన్నడూ లేనంత బలంగా ఇప్పుడు ఉన్నదని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు. ఈ సందర్భంగా దేశ ప్రజలను ఆయన స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు చెప్పారు. స్వాతంత్య్ర వేడుకలను ఉద్దేశించి శనివారం రాత్రి వాషింగ్టన్లోని 'లింకన్ మెమోరియల్' వద్ద ట్రంప్ జాతినుద్దేశించి ప్రసంగించారు. తీవ్రమైన ఉష్ణోగ్రతలు ఉన్నప్పటికీ, దేశభక్తితో ప్రజలు తరలిరావడంపై ఆయన హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ప్రసంగం తర్వాత ఎక్స్ ఖాతా వేదికగా ట్రంప్ తన సందేశాన్ని పోస్టు చేశారు.
"ఎండ ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ డీసీకి వచ్చిన జనం అద్భుతం! మన దేశం పట్ల ప్రజల్లో ఉన్న ప్రేమ ఎన్నడూ లేనంత బలంగా స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ఈ వేడుకల్లో భాగంగా నిర్వహించిన 'ఎయిర్ షోలు' ఇంతకుముందెన్నడూ చూడని విధంగా జరిగాయి. అద్భుతమైన పైలట్లు, అత్యాధునిక సైనిక సాంకేతిక పరికరాలు ఈ షోలలో ప్రదర్శితమయ్యాయి. అమెరికా వైమానిక రక్షణ రంగ సత్తా ఏమిటో ఇది నిరూపించింది"
--డొనాల్డ్ ట్రంప్, అమెరికా అధ్యక్షుడు
అలాగే, ఇటీవల 'వాండల్ థగ్స్' దాడి వల్ల దెబ్బతిన్న రిఫ్లెక్టింగ్ పూల్ (లింకన్ మెమోరియల్ ముందు ఉండే ప్రసిద్ధ జలాశయం) గురించి కూడా ట్రంప్ ప్రస్తావించారు. ఈ సుదీర్ఘ వారాంతపు వేడుకలు ముగిసిన వెంటనే ఆ నీటిని పూర్తిగా తొలగించి, దెబ్బతిన్న భాగాలను వేగంగా పునరుద్ధరిస్తామని దేశ ప్రజలకు హామీ ఇచ్చారు. దేశ ప్రజలకు స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. దేశం ఎన్నడూ లేనంత బలంగా ఉందంటూ ఆయన తన సందేశాన్ని ముగించారు.
జేడీ వాన్స్ భావోద్వేగ ప్రసంగం
మరోవైపు న్యూయార్క్ హార్బర్లో జరిగిన స్మారక కార్యక్రమాల్లో అమెరికా వైస్ ప్రెసిడెంట్ జేడీ వాన్స్ పాల్గొన్నారు. ఆయన 1776లో అమెరికా స్వాతంత్య్ర ప్రకటన నాటి చారిత్రాత్మక క్షణాలను గుర్తుచేసుకున్నారు. 'నాడు స్వాతంత్య్ర ప్రకటన ఆమోదం పొందిన తర్వాత, సైన్యాధిపతి జార్జ్ వాషింగ్టన్ తన సైనికుల ముందు నిలబడి ఆ అద్భుతమైన పదాలను భావోద్వేగంతో చదివి వినిపించారు. 250 ఏళ్ల తర్వాత కూడా ఆయన చెప్పినమాటలుఅమెరికన్ల హృదయాలను కదిలిస్తూనే ఉన్నాయి. శతాబ్దాలు గడుస్తున్నా ఇవి మన హృదయాలను ఉత్తేజపరుస్తూ, ఒక పౌర సమాజంగా మనం ఎవరో మనకు నిరంతరం గుర్తుచేస్తూనే ఉన్నాయి' అని వాన్స్ పేర్కొన్నారు. 1776 అమెరికా విప్లవం అనేది ఏదో యాదృచ్ఛికంగా జరిగిన సంఘటన కాదని, నాటి దేశభక్తులు ఒక పురాతన పాశ్చాత్య నాగరికతకు వారసులుగా ఉంటూ, దాన్ని మరింత ఉన్నత స్థానానికి తీసుకెళ్లాలనే దృఢ సంకల్పంతోనే బ్రిటీష్ సామ్రాజ్యంపై పోరాడారని ఆయన వివరించారు.
దేశంలోని అంతర్గత లోపాలను ఎత్తిచూపేవారిపై వైస్ ప్రెసిడెంట్ జేడీ వాన్స్ తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు. 'ఈ పవిత్రమైన జాతీయ పండుగ రోజున కూడా మన దేశ జాతీయ గొప్పతనాన్ని కాకుండా, కేవలం దేశంలో ఉన్న లోపాలను మాత్రమే భూతద్దంలో చూపిస్తూ కొందరు చిన్నగా, గట్టిగా అరుస్తుంటారు. కానీ వారు చేస్తున్నది పూర్తిగా తప్పు' అని వాన్స్ పేర్కొన్నారు. అమెరికా అనేది కేవలం లాభనష్టాల వ్యాపార స్థలం కాదని, ఒక అద్భుతమైన నాగరికతను నిర్మించిన మహోన్నత చరిత్ర మనదని గుర్తుచేశారు. దేశంలోని తప్పులను మాత్రమే చూసే సంకుచిత స్వభావాన్ని వీడాలని హితవు పలికారు. స్వాతంత్య్ర ప్రకటన అనేది కేవలం భవిష్యత్తు చరిత్రకారుల పరిశోధనల కోసం రాసింది కాదన్నారు. నాడు కొత్త స్వేచ్ఛాయుత ప్రభుత్వ వ్యవస్థ కోసం ప్రాణాలు పణంగా పెట్టి పోరాడిన సాధారణ సైనికులు, నాటి పౌరుల ఆశయాలకు ప్రతిరూపమని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
ఏడాది పొడవునా ఉత్సవాలు
అమెరికా 250వ వసంతాల వేడుకలను ఏడాది పొడవునా జరపనున్నారు. ఈ ఉత్సవాలు 2025 మే నెలలోని 'మెమోరియల్ డే' రోజున ప్రారంభం కాగా, 2026 చివరి వరకు నిరంతరాయంగా కొనసాగుతాయని వైట్ హౌస్ అధికారిక వెబ్సైట్ పేర్కొంది.
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