ETV Bharat / international

ఒసామా బిన్ లాడెన్​ ఆడ వేషంలో తప్పించుకున్నాడు : అమెరికా సీఐఏ మాజీ అధికారి

అమెరికా మిలిటరీలోకి ఆల్‌ఖైదా ఆపరేటివ్‌ ఒకరు చొరబడిన విషయం తమకు తెలియదని వ్యాఖ్య

Osama Bin Laden Escape Tora Bora
Osama Bin Laden Escape Tora Bora (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 25, 2025 at 12:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Osama Bin Laden Escape Tora Bora : 2001 అమెరికా దాడి కీలక సూత్రధారి ఒసామా బిన్ లాడెన్​ హత్యపై కీలక విషయాలు వెల్లడించారు అమెరికా సీఐఏ మాజీ అధికారి జాన్‌ కిరియకౌ. అమెరికా చరిత్రలో అత్యంత విషాదకర ఘటనగా మిగిలిపోయిన వరల్డ్‌ ట్రేడ్‌ సెంటర్‌పై ఉగ్రవాదుల దాడి తర్వాత అతడిని పట్టుకునేందుకు అగ్రదేశం తీవ్ర ప్రయత్నాలు చేసింది. ముఖ్యంగా అమెరికా దళాలు అతడు ఉన్న ప్రాంతాన్ని చుట్టుముట్టినప్పుడు లాడెన్‌ ఆడ వేషంలో తప్పించుకున్నాడని వివరించారు. కిరియకౌ దాదాపు 15 ఏళ్ల పాటు అమెరికాకు చెందిన సెంట్రల్ ఇంటిలిజెన్స్ ఏజెన్సీలో పనిచేశారు. మరోవైపు అమెరికా మిలిటరీలోకి ఆల్‌ఖైదా ఆపరేటివ్‌ ఒకరు చొరబడిన విషయం తమకు తెలియదని ఏఎన్​ఐకి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో తెలిపారు.

"2001 అమెరికా ఉగ్ర ఘటన జరిగిన నెల రోజుల తర్వాత మేం ఆఫ్గానిస్థాన్‌పై బాంబింగ్ చేశాం. భావోద్వేగంతో నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదని నిర్ణయం తీసుకున్నాం. ఉగ్రవాదులు నక్కిన ప్రాంతం గురించి పూర్తి అవగాహన పెంచుకొని వారిని చుట్టుముట్టేందుకు ఒక నెల సమయం తీసుకున్నాం. తర్వాత అఫ్గాన్‌లోని దక్షిణ, తూర్పు ప్రాంతంలోని ఆల్‌ఖైదా స్థావరాలపై దాడులు చేపట్టాం. మేము బిన్‌లాడెన్‌ను చుట్టుముట్టామని అనుకున్నాం. అతడిని తోరాబోరా హిల్స్‌కే పరిమితం చేశామని భావించాం. పర్వతం దిగివచ్చి లొంగిపోవాలని చెప్పాం. అయితే పిల్లలు, చిన్నారులను అక్కడి నుంచి తరలించడానికి ట్రాన్స్‌లేటర్‌ సహాయంతో కొంత సమయం కావాలని అడిగాడు. ఆ ట్రాన్స్‌లేటర్‌ ఆల్‌ఖైదాకు చెందిన వ్యక్తి. అప్పుడు అతడు సెంట్రల్ కమాండ్‌ కమాండర్‌కు ట్రాన్స్‌లేటర్‌గా పనిచేసేవాడు. అతడు అమెరికా మిలిటరీలోకి చొరబడిన విషయం మాకు తెలియలేదు. అందుకే లాడెన్‌ అభ్యర్థనను అంగీకరించమని ఆ ట్రాన్స్‌లేటర్‌, జనరల్‌ ఫ్రాంక్స్‌ను ఒప్పించాడు. దాంతో లాడెన్‌కు సమయం దొరికింది. వెంటనే ఆ సమయంలో మహిళగా వేషం మార్చుకుని పికప్‌ ట్రక్‌ వెనక నక్కి, పాక్‌లోకి పారిపోయాడు. దాంతో మా పోరాటాన్ని పాక్‌ వైపు మళ్లించాల్సి వచ్చింది"

--జాన్‌ కిరియకౌ, అమెరికా సీఐఏ మాజీ అధికారి

2001 సెప్టెంబరు 11న 4 విమానాలను అల్‌ఖైదా ఉగ్రవాదులు హైజాక్‌ చేశారు. 19 మంది ఉగ్రవాదులు నాలుగు జట్లుగా విడిపోయి ట్విన్‌ టవర్స్‌గా పిలుచుకునే ప్రపంచ వాణిజ్య సంస్థ భవంతులపై దాడులు చేశారు. ఈ మారణహోమంలో మొత్తం 2,996 మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా, మరో 25 వేల మంది సాధారణ పౌరులు క్షతగాత్రులయ్యారు. అమెరికా చరిత్రలోనే అతిపెద్ద ఉగ్ర చర్యగా భావించే ఈ దాడులు ప్రపంచాన్నే విస్మయానికి గురిచేశాయి. ఈ మారణహోమంలో మొత్తం 2,996 మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా, మరో 25 వేల మంది సాధారణ పౌరులు క్షతగాత్రులయ్యారు. అమెరికా చరిత్రలోనే అతిపెద్ద ఉగ్ర చర్యగా పేర్కొనే ఈ దాడులు ప్రపంచాన్నే విస్మయానికి గురిచేశాయి. దేశ పాలన, రక్షణను తన చేతుల్లోకి తీసుకుంది. చివరకు పాకిస్థాన్​ అబోటాబాద్‌లో తలదాచుకున్న లాడెన్‌ను 2011, మే 2న అర్ధరాత్రి అమెరికా సేనలు హతం చేశాయి.

భారత్‌ చేతిలో పాక్‌కు ఓటమే
అంతకుముందు 2001లో పార్లమెంట్‌పై జరిగిన దాడితో అణ్వాయుధాలు కలిగిన భారత్‌-పాక్‌ యుద్ధానికి దిగుతాయని సీఐఏ భావించిందని జాన్‌ గుర్తు చేసుకున్నారు. అయితే భారత్‌తో జరిగే ఎలాంటి సంప్రదాయ యుద్ధంలో అయినా పాకిస్థాన్​ ఓడిపోతుందని వెల్లడించారు.

భారత్​పై చేసే ఏ యుద్ధంలోనైనా పాకిస్థాన్ ఓడిపోతుంది : అమెరికా CIA మాజీ అధికారి

జమ్ముకశ్మీర్‌ ఎప్పటికీ మా దేశంలో భాగమే- POKలో చేష్టలను అంతం చేయాలి: ఐరాసలో భారత్

TAGGED:

OSAMA BIN LADEN DEATH
CIA OFFICER JOHN KIRIAKOU ON LADEN
HOW DID OSAMA BIN LADEN ESCAPE
HOW DID OSAMA BIN LADEN KILLED
OSAMA BIN LADEN ESCAPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

చలికాలంలో పిల్లలను బయటకు తీసుకెళ్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న వైద్యులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.