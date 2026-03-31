ఇరాన్‌ యుద్ధంలో సగం దూరం దాటేశాం- ఇప్పుడు మా దృష్టి యురేనియం నిల్వలపైనే: నెతన్యాహు

ఇరాన్ సైనిక, అణు, పారిశ్రామిక మౌలిక సదుపాయాలపై కోలుకోలేని దెబ్బ కొట్టామన్న నెతన్యాహు- ఇరాన్ అణు ఆశయాలు గణనీయంగా వెనక్కి తగ్గాయని వెల్లడి

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (Associated Press)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 31, 2026 at 7:23 AM IST

Netanyahu On Iran War : పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతల మధ్య ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్​ నెతన్యాహు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇరాన్‌పై అమెరికాతో కలిసి నిర్వహిస్తున్న ఆపరేషన్ ఇప్పటికే సగం దూరం దాటిపోయిందని, లక్ష్య సాధన దిశగా వేగంగా ముందుకు సాగుతోందని వ్యాఖ్యానించారు. ఇప్పుడు టెహ్రాన్​ వద్ద ఉన్న యూరేనియం నిల్వలను స్వాధీనం చేసుకోవడం లేదా తొలగించడంపైనే దృష్టి సారించామని అన్నారు. సోమవారం, (స్థానిక కాలమాన ప్రకారం) ఓ మీడియా సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆయన మాట్లాడారు.

ఇరాన్ సైనిక, అణు, పారిశ్రామిక మౌలిక సదుపాయాలపై ఇప్పటికే కోలుకోలేని దెబ్బ కొట్టామని నెతన్యాహు వివరించారు. తాము ఇప్పటివరకు జరిపిన దాడుల్లో ఇరాన్‌కు చెందిన క్షిపణి వ్యవస్థలు, ఆయుధ తయారీ కర్మాగారాలు, అణు కార్యక్రమానికి సంబంధించిన సిబ్బందిని దాడులు చేశామని తెలిపారు. ఈ చర్యలతో ఇరాన్ అణు ఆశయాలు గణనీయంగా వెనక్కి తగ్గాయని పేర్కొన్నారు.

