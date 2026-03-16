ప్రధాని మోదీ పర్యటన ముగిశాకే, ఇరాన్పై దాడి చేసే అవకాశమొచ్చింది: ఇజ్రాయెల్ రాయబారి
మోదీ పర్యటనకు, ఇరాన్పై దాడికి ముడిపెట్టవద్దు- ఇరాన్ వర్సెస్ ఇజ్రాయెల్ యుద్ధంపై క్లారిటీ ఇచ్చిన ఇజ్రాయెల్ రాయబారి
Published : March 16, 2026 at 3:16 PM IST
Israeli Envoy About Iran War : ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఇజ్రాయెల్ పర్యటన ముగిసిన వెంటనే, ఇరాన్పై అమెరికా - ఇజ్రాయెల్ దాడి చేయడంపై వెలువడుతున్న ఊహాగానాలపై భారత్లోని ఇజ్రాయెల్ రాయబారి ర్యూవెన్ అజర్ స్పష్టత ఇచ్చారు. వాస్తవానికి ప్రధాని మోదీ ఫిబ్రవరి 25, 26 తేదీల్లో ఇజ్రాయెల్ పర్యటనకు రావడానికి ముందు నుంచే పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలో పరిస్థితి అస్థిరంగా ఉందని ఆయన తెలిపారు. ఇరాన్పై దాడి సమయం (ఫిబ్రవరి 28) విషయానికొస్తే, ప్రధాని మోదీ ఇజ్రాయెల్ నుంచి వెళ్లిపోయాకే తమకు ఆ అవకాశం లభించిందన్నారు. సోమవారం దిల్లీలో విలేకరుల సమావేశం వేదికగా ఈవివరాలను ర్యూవెన్ అజర్ వెల్లడించారు. ప్రధాని మోదీ ఇజ్రాయెల్ పర్యటనను, ఇరాన్పై ఇజ్రాయెల్ దాడికి లంకె పెట్టి చూడటం సరికాదన్నారు. కేవలం తమ వ్యూహాత్మక లక్ష్యాల సాధన కోసమే ఇరాన్పై దాడి చేశామని ఆయన తెలిపారు. ప్రధాని మోదీ పర్యటన ముగిసిన రెండు రోజుల తర్వాత, ఇరాన్పై దాడి ప్రతిపాదనకు ఇజ్రాయెల్ కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపిందన్నారు. భారత ప్రధాని మోదీతో ఇజ్రాయెల్ దౌత్యపరమైన చర్చలకు, ఇరాన్పై ఇజ్రాయెల్ ఆపరేషన్ ఆరంభానికి స్పష్టమైన తేడాలు ఉన్నాయని ర్యూవెన్ అజర్ తేల్చి చెప్పారు.