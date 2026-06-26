వెనెజువెలాకు భారత్ ఆపన్నహస్తం - 'అపరేషన్ అమిస్టాడ్' పేరుతో సాయం
భూకంపంతో అతలాకుతలమైన లాటిన్ అమెరికా దేశానికి భారత్ ఆపన్నహస్తం-రెండు విమానాల్లో సహాయ సామగ్రి పంపినట్లు విదేశాంగ శాఖ వెల్లడి
Published : June 26, 2026 at 3:13 PM IST
Operation Amistad For Venezuela : వరుస భూకంపాలతో అతలాకుతలమైన వెనుజువెలాకు భారత్ ఆపన్నహస్తం అందించింది. ఆపరేషన్ అమిస్టాడ్ పేరుతో ఆ దేశానికి భారీ సహాయక కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది. రెండు వాయుసేన విమానాల్లో సహాయక సామాగ్రి, వైద్యబృందాన్ని పంపింది. కు వెనుజువెలాకు సహాయం అందించాలనే లక్ష్యంతో చేపట్టిన ఈ మిషన్కు 'ఆపరేషన్ అమిస్టాడ్' అని నామకరణం చేసినట్లు విదేశాంగ మంత్రి జైశంకర్ ఎక్స్ వేదికగా పేర్కొన్నారు.
"వెనుజువెలాకు అత్యవసర సాయాన్ని అందించేందుకు, భారత వైమానిక దళానికి చెందిన రెండు C-17 విమానాలు ఈ రోజు ఆ దేశానికి బయలుదేరాయి. ఈ సహాయక సామగ్రిలో భారత సైన్యానికి చెందిన ఫీల్డ్ హాస్పిటల్ యూనిట్, 35 టన్నులకు పైగా సహాయక సామాగ్రి, మందులు, వైద్య పరికరాలు ఉన్నాయి. ఈ క్లిష్ట సమయంలో వెనిజులా ప్రభుత్వానికి, ప్రజలకు అండగా నిలవడానికి భారతదేశం కట్టుబడి ఉంది" అని జైశంకర్ ఎక్స్ పోస్టులో పేర్కొన్నారు.
Operation Amistad underway!— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) June 26, 2026
Two @IAF_MCC C17s took-off today for Venezuela with urgent assistance to support their post-earthquake relief efforts.
The assistance contains an Indian Army @adgpi Field Hospital Unit and over 35 tons of relief supplies, medicines and medical… pic.twitter.com/Dcq8P065tp