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వెనెజువెలాకు భారత్ ఆపన్నహస్తం - 'అపరేషన్‌ అమిస్టాడ్‌' పేరుతో సాయం

భూకంపంతో అతలాకుతలమైన లాటిన్‌ అమెరికా దేశానికి భారత్‌ ఆపన్నహస్తం-రెండు విమానాల్లో సహాయ సామగ్రి పంపినట్లు విదేశాంగ శాఖ వెల్లడి

Operation Amistad
Operation Amistad (Source : X/@DrSJaishankar)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 26, 2026 at 3:13 PM IST

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Operation Amistad For Venezuela : వరుస భూకంపాలతో అతలాకుతలమైన వెనుజువెలాకు భారత్​ ఆపన్నహస్తం అందించింది. ఆపరేషన్​ అమిస్టాడ్​ పేరుతో ఆ దేశానికి భారీ సహాయక కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది. రెండు వాయుసేన విమానాల్లో సహాయక సామాగ్రి, వైద్యబృందాన్ని పంపింది. ​కు వెనుజువెలాకు సహాయం అందించాలనే లక్ష్యంతో చేపట్టిన ఈ మిషన్​కు 'ఆపరేషన్​ అమిస్టాడ్​' అని నామకరణం చేసినట్లు విదేశాంగ మంత్రి జైశంకర్​ ఎక్స్​ వేదికగా పేర్కొన్నారు.

"వెనుజువెలాకు అత్యవసర సాయాన్ని అందించేందుకు, భారత వైమానిక దళానికి చెందిన రెండు C-17 విమానాలు ఈ రోజు ఆ దేశానికి బయలుదేరాయి. ఈ సహాయక సామగ్రిలో భారత సైన్యానికి చెందిన ఫీల్డ్ హాస్పిటల్ యూనిట్, 35 టన్నులకు పైగా సహాయక సామాగ్రి, మందులు, వైద్య పరికరాలు ఉన్నాయి. ఈ క్లిష్ట సమయంలో వెనిజులా ప్రభుత్వానికి, ప్రజలకు అండగా నిలవడానికి భారతదేశం కట్టుబడి ఉంది" అని జైశంకర్​ ఎక్స్​ పోస్టులో పేర్కొన్నారు.

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OPERATION AMISTAD FOR VENEZUELA

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