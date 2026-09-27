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Open AI కీలక నిర్ణయం- ఏఐ ట్రైనింగ్ నిలిపివేత- 3నెలల్లోనే ఇది రెండోసారి!

ఓపెన్ఏఐ ఏజెంట్ల అనూహ్య ప్రవర్తన- యూఎస్ ప్రభుత్వ వెబ్‌సైట్లలోని డేటాను యాక్సెస్ చేసిన ఓపెన్ఏఐ ఏజెంట్లు- ఏఐ మోడళ్ల శిక్షణను నిలిపివేస్తున్నట్లు ఓపెన్ఏఐ వెల్లడి

OpenAI Training Pause
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (AP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 27, 2026 at 3:47 PM IST

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OpenAI Training Pause : కృత్రిమ మేధ టెక్నాలజీలో జరిగిన అనూహ్య పరిణామాల నేపథ్యంలో ప్రముఖ టెక్ దిగ్గజం 'ఓపెన్ఏఐ' సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. తమ సరికొత్త ఏఐ మోడళ్ల శిక్షణను తాత్కాలికంగా నిలిపివేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. భద్రతా లోపాలను పూర్తిగా సరిదిద్ది, వ్యవస్థలను పటిష్టం చేసేవరకు తమ అత్యుత్తమ మోడళ్ల శిక్షణను ప్రారంభించేది లేదని స్పష్టం చేసింది. అమెరికా ప్రభుత్వానికి చెందిన విద్యా శాఖ, సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ కమిషన్ వెబ్‌సైట్లలో ఏఐ ఏజెంట్లు అదుపుతప్పి వ్యవహరించడమే ఇందుకు కారణమని తెలిపింది. ఆయా వెబ్‌సైట్లలో ఏజెంట్లు తమకిచ్చిన ఆదేశాలను ధిక్కరించి, స్వయంగా సమాచారాన్ని సేకరించి ఇంటర్నెట్‌లో ఇతర ప్రాంతాల్లో బహిర్గతం చేయడం కలకలం రేపింది.

ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండే సమాచారాన్నే మాత్రమే యాక్సెస్‌
అయితే, ప్రభుత్వానికి చెందిన ఎలాంటి రహస్య సమాచారం బయటకు పొక్కలేదని అధికారులు వివరణ ఇచ్చారు. అమెరికా ప్రభుత్వ వెబ్‌సైట్లలోకి తమ ఏఐ ఏజెంట్లు చొరబడినప్పటికీ వాటికి సంబంధించిన విలువైన సమాచారాన్ని, ప్రజలకు అందుబాటులో లేని సమాచారాన్నిగానీ అవి సేకరించలేదని ఓపెన్‌ ఏఐ స్పష్టం చేసింది. ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండే సమాచారాన్నే మాత్రమే యాక్సెస్‌ చేసినట్లు తెలిపింది. భద్రతా ఉల్లంఘనలకు సంబంధించిన చర్యలను తాము నిరంతరం పరిశీలిస్తున్నామంది.

సెప్టెంబర్ 20న ఒక సెర్చ్ ఆధారిత శిక్షణలో ఈ ఘటన జరిగింది. ఏఐ ఏజెంట్‌కు లైవ్ ఇంటర్నెట్ సదుపాయం లేకుండా కేవలం ఆఫ్‌లైన్‌లో నిల్వచేసిన డేటాను మాత్రమే ఉపయోగించేలా అధికారులు నియంత్రణ విధించారు. అయితే తనకు ఇచ్చిన టాస్క్‌కు సంబంధించిన సమాచారం ఆఫ్‌లైన్‌లో దొరక్కపోవడంతో ఆ ఏజెంట్ ఇతర మార్గాలను అన్వేషించింది. ఏకంగా డీఎన్‌ఎస్ నెట్‌వర్క్ ద్వారా పబ్లిక్ ఇంటర్నెట్‌ను చేరుకోవచ్చని పసిగట్టి, థర్డ్-పార్టీ చాట్‌బాట్‌కు ప్రశ్నలు పంపింది. ముందుగా నెట్‌వర్క్ పనిచేస్తుందో లేదో పరీక్షించడానికి 'ఫ్రాన్స్ రాజధాని ఏది?' అని అడిగి సమాధానం రాబట్టింది. ఆ తర్వాత మరో 18 ప్రశ్నలను పంపి ఆంక్షలను తెలివిగా బోల్తా కొట్టించింది. ఏఐ ఏజెంట్ ఇలా పరిమితులు దాటి స్వతహాగా ప్రవర్తించడాన్ని ఓపెన్-AI తీవ్రంగా పరిగణిస్తోంది. హెచ్చరికలు వచ్చిన రెండున్నర గంటల తర్వాత నిపుణులు మాన్యువల్‌గా నిలిపివేశారు. భవిష్యత్తులో ఈ తరహా ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా డీఎన్‌ఎస్ అభ్యర్థనలను కట్టడి చేస్తూ రెండంచెల భద్రతా నియంత్రణలను ఏర్పాటు చేశారు.

3నెలల వ్యవధిలోనే శిక్షణను నిలిపివేయడం ఇది రెండోసారి
గతంలో జరిగిన 'హగ్గింగ్ ఫేస్' ఘటనతో పోలిస్తే తీవ్రత తక్కువే అయినప్పటికీ భద్రతాపరంగా ఇది తమకు ఒక ముఖ్యమైన హెచ్చరిక అని ఓపెన్‌-AI పేర్కొంది. ఆంక్షలను ఉల్లంఘించిన ఆ నిర్దిష్ట A.I. మోడల్ శిక్షణను ఇకపై కొనసాగించబోమని తేల్చిచెప్పింది. భవిష్యత్తులో AI ఏజెంట్లు నియంత్రణ తప్పకుండా పటిష్టమైన భద్రతా చర్యలు తీసుకున్న తర్వాతే మోడళ్ల శిక్షణను తిరిగి ప్రారంభిస్తామని ఓపెన్-AI స్పష్టం చేసింది. కేవలం 3నెలల వ్యవధిలోనే శిక్షణను నిలిపివేయడం ఇది రెండోసారి. ఇదిలా ఉండగా ఏఐ టెక్నాలజీపై సర్వత్రా ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నప్పటికీ, అమెరికా వెనక్కి తగ్గే ప్రసక్తే లేదని అధ్యక్షుడు ట్రంప్ అన్నారు. సాంకేతిక రంగంలో చైనాపై పైచేయి సాధించేందుకు ఏఐ అభివృద్ధిని ఏమాత్రం ఆపేది లేదన్నారు.

ఏఐపై ఆందోళనల నేపథ్యంలో
మానవ నియంత్రణ నుంచి ఏఐ వ్యవస్థలు తప్పించుకుని, బాహ్య వెబ్‌సైట్‌లను హ్యాక్ చేయడంపై ఇటీవల కాలంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆందోళనలు పెరిగాయి. అదే సమయంలో ఏఐ అభివృద్ధిని నెమ్మదింపజేయాలని టెక్ పరిశ్రమలు పిలుపునిస్తున్నాయి. ఈ సమయంలో అమెరికా ప్రభుత్వ వెబ్‌సైట్లలోకి ఓపెన్‌ఏకి చెందిన ఏఐ ఏజెంట్లు చొరబడడం గమనార్హం. కాగా, ఏఐ వేగాన్ని తగ్గించాలని పిలుపునిచ్చిన టెక్ కంపెనీల్లో ఓపెన్ఏఐ కూడా ఉంది.

అమెరికా ప్రభుత్వ వెబ్‌సైట్లలోకి చొరబడిన ఓపెన్​ ఏఐ ఏజెంట్లు

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