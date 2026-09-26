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అమెరికా ప్రభుత్వ వెబ్‌సైట్లలోకి చొరబడిన ఓపెన్​ ఏఐ ఏజెంట్లు

ఓపెన్ఏఐ ఏజెంట్ల అనూహ్య ప్రవర్తన- యూఎస్ ప్రభుత్వ వెబ్‌సైట్లలోని డేటాను యాక్సెస్ చేసిన ఓపెన్ఏఐ ఏజెంట్లు- ఈ విషయంపై కీలక ప్రకటన చేసిన సంస్థ

Openai AI Agents In US Govt Websites
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 26, 2026 at 11:57 AM IST

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Openai AI Agents In US Govt Websites : తమ ఏఐ ఏజెంట్లు అనేక అమెరికా ప్రభుత్వ వెబ్‌సైట్‌లలో ఉన్న సమాచారాన్ని యాక్సెస్ చేశాయని ఓపెన్ఏఐ శుక్రవారం ప్రకటించింది. సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ కమిషన్ (SEC) నిర్వహిస్తున్న రెండు వెబ్‌సైట్‌లలోని బహిరంగంగా అందుబాటులో ఉన్న డేటాను, అలాగే యూఎస్ సెన్సస్ బ్యూరోలోని సమాచారాన్ని తమ ఏఐ ఏజెంట్లు యాక్సెస్ చేశాయని వెల్లడించింది. ఎస్ఈసీ క్రెడెన్షియల్స్ వాడకం, ఖాతాలు, గోప్యతకు సంబంధించిన సమాచారానికి యాక్సెస్, ఎస్ఈసీ డేటా లేదా సిస్టమ్‌లలో మార్పులకు సంబంధించిన ఎలాంటి ఆధారాలు తమకు లభించలేదని తెలిపింది. ఓపెన్ఏఐకు చెందిన ఏఐ ఏజెంట్లకు శిక్షణ సమయంలో ఈ అనూహ్య పరిణామం జరిగింది.

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