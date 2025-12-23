ETV Bharat / international

US President Donald Trump
ETV Bharat Telugu Team

December 23, 2025

Trump On India Pakistan War : భారత్-పాకిస్థాన్ మధ్య తలెత్తిన యుద్ధాన్ని తానే ఆపినట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరోసారి వ్యాఖ్యానించారు. ఈ వివాదంలో ఎనిమిది విమానాలు కూడా కూల్చివేశారని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ ఏడాదిలో ఎనిమిది యుద్ధాలు ఆపానని పేర్కొన్నారు. కానీ ఇప్పటివరకు తను పరిష్కరించలేకపోయిన ఏకైక యుద్ధం రష్యా-ఉక్రెయిన్ అని చెప్పారు. వాషింగ్టన్ డీసీలో విలేకరులతో సమావేశంలో ఈ మేరకు మాట్లాడారు.

'నేను ఎనిమిది యుద్ధాలను పరిష్కరించాను. థాయ్‌లాండ్-కంబోడియా మధ్య పరిస్థితి క్రమంగా సద్దుమణుగుతోంది. భారత్-పాకిస్థాన్ మధ్య తలెత్తిన అణు యుద్ధాన్ని మేం ఆపాం. పాకిస్థాన్ ప్రధాని ట్రంప్ 10 మిలియన్ల ప్రాణాలు కాపాడారని అన్నారు. కావచ్చు ఇంకా ఎక్కువే. ఆ యుద్ధంలో ఎనిమిది విమానాలు కూల్చివేయబడ్డాయి. పరిస్థితి కూడా తీవ్రంగా మారింది. కానీ ఆ వివాదాన్ని పరిష్కరించా. ఈ యుద్ధాలను ఆపడానికి వాణిజ్య సుంకాలను ఉపయోగించా. అమెరికా జోక్యంతో 24 గంటల్లోనే ముగిశాయి. కానీ ఇప్పటివరకు నేను పరిష్కరించలేకపోయిన ఏకైక యుద్ధం రష్యా-ఉక్రెయిన్' అని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.

పుతిన్- జెలెన్​స్కీ మధ్య విపరీతమై ద్వేషం : ట్రంప్
రష్యా-ఉక్రెయిన్ శాంతి చర్చలపై డొనాల్డ్ ట్రంప్ స్పందించారు. ఇరు దేశాలు చర్చలు కొనసాగుతున్నాయని, అధ్యక్షుడు పుతిన్, జెలెన్​స్కీ మధ్య విపరీతమైన ద్వేషం ఉందని తెలిపారు. ఇటీవల ఫ్లోరిడాలోని మయామీలో జరిగిన శాంతి చర్చల జరిగాయి. ట్రంప్ విదేశాంగ దౌత్య ప్రతినిధి స్టీవ్ విట్‌కాఫ్, ఉక్రెయిన్‌లో శాంతి సాధనకు రష్యా పూర్తిగా కట్టుబడి ఉందని తెలిపారు. రష్యా ప్రత్యేక దౌత్య ప్రతినిధి కిరిల్ దిమిత్రీవ్ అమెరికన్ ప్రతినిధులతో సానుకూల, నిర్మాణాత్మక సమావేశాలు నిర్వహించారని తెలిపారు. రష్యా, ఉక్రెయిన్‌ల మధ్య యుద్ధం ముగించేందుకు ట్రంప్‌ ఇటీవల 28 సూత్రాలతో శాంతి ప్రణాళికను తీసుకొచ్చారు. ఇందులో ఎక్కువ అంశాలు రష్యాకు అనుకూలంగా ఉన్నాయని నాటో దేశాలు ఆందోళన వ్యక్తం చేశాయి. ఈ క్రమంలో శాంతి ప్రణాళికలో సవరణలు చేయాలని కోరాయి. మరోవైపు, ఈ ప్రతిపాదనపై అసంతృప్తిగా ఉన్న ఉక్రెయిన్‌ అధ్యక్షుడు జెలెన్‌ స్కీ 20 పాయింట్లతో కొత్త ప్రణాళికను ప్రతిపాదించినట్లు తెలుస్తోంది

ఈ ఏడాది ఏప్రిల్​లో పహల్గాంలో అమాయక పర్యటకులపై ఉగ్రవాదులు కాల్పులు జరిపారు. ఈ కాల్పుల్లో 26 మంది మరణించారు. దీంతో పహల్గాం ఉగ్రదాడికి ప్రతీకారంగా పాకిస్థాన్, పీఓకేలోని ఉగ్రస్థావరాలపై భారత్ మే 7న ఆపరేషన్ సిందూర్ చేపట్టింది. ఈ క్రమంలో వందలాది మంది ముష్కరులు హతమయ్యారు. దీంతో భారత్- పాక్ మధ్య ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. యుద్ధ వాతావరణం నెలకొంది. భారత్​పై పాక్ వైమానిక దాడుల యత్నించగా, ఇండియా సైన్యం వాటిని సమర్థవంతంగా తిప్పికొట్టింది. కరాచీ పోర్టు, సైనిక స్థావరాలపై భారత సైన్యం దాడులు చేసి దాయాది దేశాన్ని తీవ్రంగా దెబ్బకొట్టింది. ఈ క్రమంలో మే 10న ఇరు దేశాల డైరెక్టర్ జనరల్స్ ఆఫ్ మిలిటరీ ఆపరేషన్స్ (డీజీఎంఓ) ల మధ్య ప్రత్యక్ష చర్చలు జరిగాయి. దీంతో కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం కుదిరింది.

అయితే భారత్, పాక్ మధ్య యుద్ధాన్ని ఆపానని ట్రంప్ పలు వేదికలపై ఇప్పటివరకు 60 సార్లుకు పైగా చెప్పారు. భారత్, పాకిస్థాన్​ను 350 శాతం సుంకాలతో బెదిరించి, రెండు అణుదేశాల మధ్య ఉద్రిక్తతలను తగ్గించానని తెలిపారు. తాము యుద్ధానికి వెళ్లబోవడం లేదని భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తనకు ఫోన్ చేశారని పేర్కొన్నారు. అయితే ఇదే విషయంపై భారత్ పలుమార్లు వివరణ ఇచ్చింది. కాల్పుల విరమణను పాకిస్థాన్ కోరిందని వెల్లడించింది. ఇందులో మూడో పక్షం జోక్యం లేదని స్పష్టం చేసింది. అయినప్పటికీ ట్రంప్ తన వైఖరిని మార్చుకోలేదు. తాను భారత్- పాక్ యుద్ధాన్ని ఆపానని పాత పాటే పాడుతున్నారు.

