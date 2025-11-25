ETV Bharat / international

ప్రతీ 10నిమిషాలకు ఒక మహిళ లేదా బాలిక హత్య- అదీ కుటుంబసభ్యుల చేతిలో: UN నివేదిక

ఐక్యరాజ్యసమితి నివేదికలో కీలక విషయాలు వెల్లడి

UN Women Report on Femicide
UN Women Report on Femicide (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 25, 2025 at 7:44 PM IST

3 Min Read
UN Women Report on Femicide : మహిళ, బాలికల హత్యలపై ఐక్యరాజ్యసమితి నివేదికలో కీలక విషయాలు వెల్లడయ్యాయి. దాదాపు ప్రతీ 10 నిమిషాలకు ఒక మహిళ లేదా బాలిక కుటుంబసభ్యుల చేతిలో హత్యకు గురవుతున్నట్లు తేలింది. ఇలా సగటున ప్రతి రోజు 137 మంది హత్యకు గరువుతున్నారని నివేదిక పేర్కొంది. ఈ మేరకు యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆఫీస్ ఆన్ డ్రగ్స్ అండ్ క్రైమ్ (UNODC), ఐరాస మహిళా విభాగం సోమవారం నివేదికను విడుదల చేశాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా పదివేల మంది మహిళలు, బాలికల ప్రాణాలు పోతున్నాయని నివేదికలో వెల్లడించారు.

"గతేడాది 83,000 మంది మహిళలు, బాలికలు ఉద్దేశపూర్వకంగా హత్యకు గురయ్యారు. అందులో 60 శాతం అంటే 50,000 మంది మహిళలు, బాలికలు వారి సన్నిహిత భాగస్వాములు లేదా కుటుంబ సభ్యుల చేతుల్లో హత్యకు గురయ్యారు. దీని అర్థం దాదాపు ప్రతి 10 నిమిషాలకు ఒక మహిళ లేదా బాలిక భాగస్వామి వారి కుటుంబ సభ్యుల చేతిలో హత్యకు గురవుతోంది. దాదాపు సగటున ప్రతిరోజూ 137 మంది మరణిస్తున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా మంది మహిళలు, బాలికలకు ఇల్లు ప్రమాదకరమైన, కొన్నిసార్లు ప్రాణాంతకమైన ప్రదేశంగా మారింది.

- జాన్ బ్రాండోలినో, UNODC తాత్కాలిక ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్

మరోవైపు మహిళలపై ఆన్‌లైన్ హింస ముప్పును ఐక్యరాజ్యసమితి మహిళా విభాగం డైరెక్టర్ సారా హెండ్రిక్స్ ప్రస్తావించారు. డిజిటల్ హింస ఎప్పుడూ ఆన్‌లైన్‌లోనే ఉండదని, అది ఆఫ్‌లైన్‌లోనూ వ్యాపిస్తుందని అభిప్రాయపడ్డారు. అటు గతేడాది 11 శాతం పురుష హత్యలు సన్నిహిత భాగస్వాములు లేదా కుటుంబ సభ్యులతో జరిగాయని నివేదికలో వెల్లడైంది. ఈ క్రమంలోనే మహిళ హత్యకు వ్యతిరేకంగా మెరుగైన నివారణ చర్యలు, న్యాయం అందిచేలా చర్యలు తీసుకోవాలని నివేదిక సూచించింది. ఇవి తీవ్రమైన హింసను వ్యాప్తి చేసే పరిస్థితులకు కారణమవుతాయని హెచ్చరించింది.

ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతి ప్రాంతంలో మహిళలు, బాలికలు తీవ్రమైన హింసకు గురవుతున్నారు. ముఖ్యంగా సన్నిహిత భాగస్వామి లేదా కుటుంబ సభ్యుడి చేతిలో ఎక్కువగా హత్యకు గరవుతున్నారు. మహిళా హత్య రేటులో ప్రపంచంలో ప్రతి లక్ష మందిలో అత్యధికంగా ఆఫ్రికాలో (3), అమెరికాలో (1.5), ఓషియానియా (1.4), ఆసియా (0.7), యూరప్ (0.5)లో జరుగుతున్నాయని అంచనా వేశారు. ఇంకా బయటి వ్యక్తుల వల్ల కూడా మహిళ, బాలిక హత్యలు జరుగుతున్నప్పటికీ దానికి సంబంధించిన డేటా పరిమితంగానే ఉందని తెలిపారు. 2024లో ప్రైవేట్ రంగంలో దాదాపు 50,000 మంది మహిళలు, బాలికలు హత్యకు గురయ్యారు. అంతకుముందు 2023లో ఈ సంఖ్య 51,100గా ఉంది.

30 శాతం మంది వారి జీవితకాలంలో హింస
అంతకుముందు 2023లో భారతదేశంలో 15-49 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు గల మహిళల్లో ఐదో వంతు మంది భాగస్వామి హింసకు గురైనట్లు నివేదికలో తేలింది. దాదాపు 30 శాతం మంది వారి జీవితకాలంలో హింసకు గురయ్యారని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (WHO) నివేదిక పేర్కొంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపు ప్రతీ ముగ్గురిలో ఒకరు లేదా 840 మిలియన్ల మంది వారి జీవితకాలంలో భాగస్వామి, లైంగిక హింసను ఎదుర్కొన్నారని చెప్పింది. 2000 సంవత్సరం నుంచి ఈ సంఖ్య చాలా తగ్గిందని నివేదిక తెలిపింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 15-49 సంవత్సరాల వయస్సు గల మహిళల్లో 8.4 శాతం మంది భాగస్వామి కాని వ్యక్తి నుంచి లైంగిక హింసకు గురయ్యారని కూడా వివరించింది. ఇక భారత్​లో చూస్తే 15 ఏళ్ల కంటే ఎక్కువ వయస్సు ఉన్న మహిళల్లో దాదాపు నాలుగు శాతం మంది భాగస్వామి కాని వ్యక్తి నుంచి లైంగిక హింసను ఎదుర్కొన్నట్లు వెల్లడించింది.

