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హర్మూజ్​లో ఉద్రిక్తత- UAE ట్యాంకర్లపై ఇరాన్‌ దాడి- భారతీయుడు మృతి

యూఏఈకి చెందిన రెండు చమురు ట్యాంకర్లపై క్షిపణుల దాడి

Iran Attack UAE Tankers
Representational image (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 14, 2026 at 8:12 AM IST

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Iran Attack UAE Tankers : హర్మూజ్​లో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు మరింత తీవ్రమయ్యాయి. ఒమన్‌ తీరంలో ప్రయాణిస్తున్న యునైటెడ్‌ అరబ్‌ ఎమిరేట్స్‌ (యూఏఈ)కు చెందిన రెండు చమురు ట్యాంకర్లపై ఇరాన్ క్షిపణులతో దాడి చేసింది. ఈ ఘటనలో ఒక భారతీయ సిబ్బంది మృతి చెందగా, మరో ఎనిమిది మంది గాయపడ్డారు. వారిలో ఆరుగురు భారతీయులు, ఇద్దరు ఉక్రెయిన్​ పౌరులు ఉన్నారు. ఈ మేరకు యూఏఈ రక్షణశాఖ ప్రకటించింది.

మరోవైపు వరుసగా మూడో రోజు ఇరాన్‌పై అమెరికా దాడులు చేస్తోంది. తీర ప్రాంతాల నగరాలపై వైమానిక దాడులు సహా క్షిపణలతో విరుచుకుపడుతోంది. ఇరాన్ సైనిక స్థావరాలు, క్షిపణి, డ్రోన్ ప్రయోగ కేంద్రాలనూ లక్ష్యంగా చేసుకుంది. అధ్యక్షుడి ఆదేశాల మేరకు దాడులు చేస్తున్నట్లు యూఎస్ సెంట్రల్ కమాండ్ సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్‌లో పోస్టు చేసింది. ఖేష్మ్ ద్వీపం సహా బుషెహర్ ప్రావిన్స్‌లోని జామ్ నగరంలో అనేక పేలుళ్లు సంభవించాయని ఇరాన్‌ మీడియా తెలిపింది. పోర్టు నగరం బందర్‌ అబ్బాస్‌లోనూ బాంబు దాడులు జరిగాయని వెల్లడించింది. అటు పోర్టుల దిగ్బంధనాన్ని నిరసిస్తూ ఇరాన్ గల్ఫ్ దేశాల్లోని అమెరికా సైనిక స్థావరాలపై ప్రతిదాడులు చేస్తోంది.

కువైట్‌లోని అమెరికా సైనిక స్థావరంలో ఉన్న పేట్రియాట్ గగనతల రక్షణ వ్యవస్థపై డ్రోన్ దాడి చేసినట్లు ఐఆర్​జీసీ తెలిపింది. ఇంధన ట్యాంకులు, ఆయుధ డిపో, సమాచార వ్యవస్థలను లక్ష్యంగా చేసుకున్నట్లు వెల్లడించింది. హర్మూజ్ జలసంధిలో ఒమన్ ప్రాదేశిక జలాల్లో వెళుతున్న తమ చమురు నౌకపై ఇరాన్ క్రూయిజ్ క్షిపణులతో దాడి చేసిందని UAE రక్షణశాఖ తెలిపింది. ఈ ఘటనలో భారతీయ పౌరుడు ఒకరు మృతిచెందారని, మరో ఎనిమిది మంది గాయపడ్డారని పేర్కొంది. క్షిపణుల దాడిలో నౌక దెబ్బతిందని వెల్లడించింది. దుబాయ్‌, అబుధాబిలో వీసా ఇంటర్వ్యూలను అమెరికా ఎంబసీ రద్దు చేసింది. ఉద్రిక్తత పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఎక్స్‌లో పోస్టు పెట్టింది.

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IRAN ATTACK UAE TANKERS

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