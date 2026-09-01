ఉక్రెయిన్పై రష్యా దాడి- భారతీయుడు సహా 12 మంది మృతి
వందల డ్రోన్లు, బాలిస్టిక్ క్షిపణులతో విరుచుకుపడ్డ రష్యా- రొమేనియాతో సరిహద్దు క్రాసింగ్తో పాటు కీలక సదుపాయాలు దెబ్బతిన్నట్లు జెలెన్స్కీ వెల్లడి
Published : September 1, 2026 at 2:47 PM IST
Russia Ukraine War : ఉక్రెయిన్లో రష్యా బలగాలు తాజాగా జరిపిన దాడుల్లో ఒక భారతీయుడు సహా 12 మంది పౌరులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఒడెస్సా, కీవ్, ఖేర్సన్, దొనెట్స్, జపోరిజియా, సుమీ, దినిప్రోలో వందల డ్రోన్లు, బాలిస్టిక్ క్షిపణులతో రష్యా విరుచుకుపడిందని ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీ తెలిపారు. పుతిన్ సేనల దాడుల్లో అనేక భవనాలు, మౌళిక సదుపాయాలు ధ్వంసమయ్యాయని, వేలాది కుటుంబాలకు విద్యుత్ నిలిచిపోయిందని చెప్పారు. రొమేనియాతో సరిహద్దు క్రాసింగ్తో పాటు అక్కడి ఎగుమతుల సదుపాయాలు కూడా దెబ్బతిన్నట్లు జెలెన్స్కీ వెల్లడించారు. రష్యా దాడుల్లో చనిపోయిన భారతీయుడితో సహా మృతుల కుటుంబాలకు సానుభూతి చెబుతున్నట్లు ప్రకటించారు. ముఖ్యంగా పౌర నివాసాలు, సదుపాయాలే లక్ష్యంగా చేసుకుని రష్యా దాడులకు పాల్పడుతోందని, అందుకే తమకు వీలైనంత ఎక్కువ గగనతల రక్షణ వ్యవస్థలను వేగంగా అందజేయాలని జెలెన్స్కీ మిత్రదేశాలను కోరారు. ఉక్రెయిన్ పౌరులు రక్షణ ప్యాకేజీలపై నేరుగా ఆధారపడి ఉన్నారని జెలెన్స్కీ అన్నారు.