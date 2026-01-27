ETV Bharat / international

ఒక్క డాలర్‌ విలువ 15 లక్షల రియాల్స్‌- పతనమైన ఇరాన్‌ కరెన్సీ- మళ్లీ హింస తప్పదా?

అమెరికన్‌ డాలర్‌తో పోలిస్తే 15లక్షల రియాల్స్​కు చేరుకున్న ఇరాన్ కరెన్సీ- ప్రభుత్వ వ్యతిరేక నిరసనలో ఇప్పటికే 6వేల మంది బలి- కరెన్సీ పతనంతో ప్రజల తిరిగుబాటుకు అవకాశం!- ఇరాన్​ను మోహరించిన అమెరికా

US DOLLOR VALUE in IRAN CURRENCY (Associated Press)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 27, 2026 at 10:00 PM IST

Iran Currency Value Collapsed : అంతర్జాతీయ ఆంక్షలతో ఇరాన్‌ ఆర్థిక వ్యవస్థ కుప్పకూలింది. ఇరాన్‌ కరెన్సీ ఒక్క అమెరికన్‌ డాలర్‌తో పోలిస్తే 15లక్షల రియాళ్లకు చేరుకుంది. ప్రజలు నిత్యావసరాలకు దూరమై అష్టకష్టాలు పడుతున్నారు. ఇప్పటికే 6వేలమందికి పైగా ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఇరాన్‌లో మరోసారి ప్రభుత్వ వ్యతిరేక నిరసనలు చెలరేగితే పరిస్థితి ఏంటన్న ఆందోళనల నెలకొంది. మరోవైపు మిడిలీస్ట్‌లో అమెరికా యుద్ధ విమాన వాహక మోహరించి ఉంది. పౌర ఆందోళనలు రక్తసిక్తమైన వేళ ఇరాన్‌లో కరెన్సీ రియాల్‌ విలువ రికార్డు స్థాయిలో పతనమైంది. ఒక్క అమెరికన్‌ డాలర్‌తో పోలిస్తే రియాల్‌ విలువ 15 లక్షలకు సమానమైంది.

కరెన్సీ విలువ దారుణంగా పడిపోతుండటంతో నిత్యావసరాలను కొనుగోలు చేయడం కూడా ప్రజలకు భారంగా మారుతోంది. అణు కార్యక్రమాలు చేపడుతోందన్న నెపంతో ఇరాన్‌పై అంతర్జాతీయంగా భారీస్థాయిలో ఆర్థిక ఆంక్షలు అమలవడమే ఇందుకు ప్రధాన కారణం. అవినీతిని తగ్గించేందుకు ఇరాన్ ఇప్పటికే తన సబ్సిడీ కరెన్సీరేట్లను గణనీయంగా పరిమితం చేసింది. పెరుగుతున్న ఖర్చులను భరించడానికి దేశ ప్రజలకు నెలకు 7 డాలర్లకు సమానమైన మొత్తాన్ని కూడా అందించింది.

ఇరాన్‌లో దశాబ్ధం క్రితం నుంచే భారీగా కరెన్సీ పతనమవుతూ వస్తోంది. 10 ఏళ్ల క్రితం ఒక డాలర్‌కు 32వేల రియాల్స్‌ను ఇరాన్‌ ప్రజలు చూశారు. తాజాగా కరెన్సీ పతనం తీవ్రమవడంతో గతేడాది డిసెంబర్‌ 28న ఆందోళనలు మొదలయ్యాయి. ఇప్పటికే 5వేల 777 మంది నిరసనకారులు, 214 మంది ప్రభుత్వ దళాల సిబ్బంది, 86 మంది చిన్నారులు సహా ఆందోళనలకు దూరంగా ఉన్న 49 మంది పౌరులు సైతం మృతిచెందారు. అమెరికాకు చెందిన మానవ హక్కుల సంఘం ప్రతీ ఒక్కరి మృతిని నిర్ధరించిన తర్వాతే ఈ గణాంకాలను ప్రచురించింది. 41వేల 800 మందిని ఇరాన్‌ భద్రతా బలగాలు అరెస్టు చేసినట్లు పేర్కొంది. అయితే కేవలం 3వేల 117 మందే చనిపోయారని టెహ్రాన్‌ చెబుతోంది. అందులో 600 మందికి పైగా ఉగ్రవాదులు ఉన్నారని పేర్కొంది. 1979 ఇస్లామిక్ విప్లవం సమయంలో ఇరాన్‌లో ఈ స్థాయిలో మరణాలు సంభవించాయి. తాజా హింసకు అమెరికా మద్దతు ఇస్తున్న సాయుధ ఉగ్రవాదులే కారణమని ఇరాన్‌ చెబుతోంది.

ఇరాన్‌లో ఏ క్షణమైనా దాడులు చేపట్టేందుకు సిద్ధమైన అమెరికా మధ్యప్రాచ్యంలో అత్యంత శక్తిమంతమైన యుద్ధవిమానాల వాహక నౌక యూఎస్​ఎస్​ అబ్రహాం లింకన్‌ను, గైడెడ్‌ మిస్సైల్‌ డిస్ట్రాయర్లను మోహరించింది. ఖమేనీ పాలనను ముగించాల్సిన సమయం వచ్చిందని ఇప్పటికే అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ తేల్చిచెప్పారు. ఒకప్పుడు ఇరాన్‌ వెలుపల బఫర్‌జోన్‌ మాదిరిగా అనేక మిలీషియా సంస్థలు ఉండేవి. లెబనాన్‌లోని హెజ్బొల్లా, గాజాలోని హమాస్‌, యెమెన్‌లో హూతీలు, సిరియాలోని అసద్‌ ప్రభుత్వంతో పాటు ఇరాక్‌లో మిలీషియాలు ఇరాన్‌ కనుసన్నల్లో పనిచేసేవి. ఈ యాక్సిస్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ద్వారా ఇరాన్ మిడిలీస్ట్ అంత శక్తిని ప్రయోగించింది. ఇటీవలి గాజా యుద్ధం తర్వాత అవన్నీ బలహీనంగా మారాయి. జూన్‌లో ఇరాన్‌-ఇజ్రాయెల్‌ యుద్ధంలో ఇరాన్‌ బలహీనపడిందన్న అంచనాలు ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో అమెరికా దాడి చేసినా అవి స్పందించే అవకాశాలు తక్కువే ఉన్నాయి.

అయితే, ఇరాన్​లో సాధారణంగా మూడు రకాల కరెన్సీ ఎక్స్ఛేంజీలను వినియోగిస్తారు. అవి అధికారిక, కమర్షియల్​, ఫ్రీ- మార్కెట్​ ధరల విధానాన్ని ఇరాన్​ అనుసరిస్తోంది. కాగా, అధికారిక, కమర్షియల్ ఎక్స్ఛేంజీ రేట్లతో పోలిస్తే, ఓపెన్​ మార్కెట్ ధరలో చాలా వ్యత్యాసం ఉంటుంది. డాలర్ల రెమినెట్స్​ కోసం దీన్ని ఉపయోగిస్తుండటమే ఫ్రీ- మార్కెట్​ డిమాండ్​కు కారణమని సమాచారం. ప్రస్తుతం ఆ ఎక్స్ఛేంజీలోనే రియాల్​ విలువ భారీగా క్షీణించింది. అయితే, ఇరాన్​ అధికారిక కరెన్సీ రియాల్​ అయినప్పటికీ, ఆ దేశ ప్రజలు స్థానికి అవసరాల రీత్యా తోమాన్​ను అధికంగా ఉపయోగిస్తుంటారు.

