హర్మూజ్ జలసంధిని తెరవడంపై ఒమన్, ఇరాన్ చర్చలు- మరోసారి టెహ్రాన్కు ట్రంప్ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్
ఇంకా తీవ్రంగా కొనసాగుతున్న పశ్చిమాసియా యుద్ధం- ఈ క్రమంలో హర్మూజ్ మూసివేతతో ప్రపంచ దేశాల్లో ఇంధన సంక్షోభం- దీంతో హర్మూజ్ జలసంధిని తెరవడంపై ఇరాన్తో ఒమన్ చర్చలు
Published : April 5, 2026 at 5:19 PM IST
Iran Oman Talks on Hormuz Open : పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం తీవ్రమవుతున్న వేళ కీలక పరిణామం జరిగింది. అత్యంత కీలకమైన హర్మూజ్ జలసంధిని తెరవడంపై ఒమన్, ఇస్లామిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ ఇరాన్ చర్చలు ప్రారంభించాయి. ఈ మేరకు ఒమన్ విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ఆదివారం ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది. మరోవైపు హర్మూజ్ జలసంధిని ఎల్లుండి (మంగళవారం)లోగా తెరవకపోతే, ఇరాన్ విద్యుత్ కేంద్రాలు, వంతెనలపై దాడులు జరుపుతామని అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు.
ఒమన్ ప్రకటనలో ఏముందంటే?
"ఏప్రిల్ 4 (శనివారం)న ఒమన్, ఇరాన్ల ఉప విదేశాంగ మంత్రుల స్థాయిలో ఒక సమావేశం జరిగింది. ఈ సమావేశానికి ఇరు దేశాల నుంచి నిపుణులు హాజరయ్యారు. పశ్చిమాసియాలో ప్రస్తుతం నెలకొన్న పరిస్థితుల నేపథ్యంలో హర్మూజ్ జలసంధి గుండా రవాణా సజావుగా సాగేలా చూసేందుకు గల సాధ్యమైన మార్గాలపై ఈ సమావేశంలో చర్చించారు. ఈ భేటీలో ఇరు దేశాల నిపుణులు పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలో స్థిరత్వాన్ని, నిరంతరాయ సముద్ర రవాణాను కొనసాగించే లక్ష్యంతో పలు ప్రతిపాదనలను సమర్పించారు. " అని ఒమన్ విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.
ఇరాన్కు ట్రంప్ వార్నింగ్
మరోవైపు, హర్మూజ్ జలసంధిని తెరవడంపై ఇరాన్కు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అల్టిమేటం జారీ చేశారు. హర్మూజ్ జలసంధిని ఎల్లుండి (మంగళవారం)లోగా తెరవకపోతే, ఇరాన్ విద్యుత్ కేంద్రాలు, వంతెనలపై దాడులు జరుపుతామని హెచ్చరించారు. హర్మూజ్ను తెరవకపోతే ఇరాన్ నాయకులు నరకంలో బతుకుతారని ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ మేరకు ట్రూత్ సోషల్ పోస్ట్ పెట్టారు. కాగా, రెండు వారాల క్రితం కూడా ట్రంప్ ఇరాన్కు ఇలాంటి వార్నింగే ఇచ్చారు. కానీ ఇరాన్తో చర్చలలో సానుకూల సంకేతాలు ఉన్నాయని పేర్కొంటూ, హర్మూజ్ను తిరిగి తెరవడానికి గడువును రెండుసార్లు పొడిగించారు.
హర్మూజ్లో కొత్త నావిగేషన్ విధానం : ఇరాన్ ఉప విదేశాంగ మంత్రి
అంతకుముందు ఇరాన్ ఉప విదేశాంగ మంత్రి కాజెమ్ గరీబాబాది ఓ మీడియా సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. హర్మూజ్ జలసంధిలో కొత్త నావిగేషన్ విధానాన్ని ఏర్పాటు చేసే లక్ష్యంతో ఇస్లామిక్ రిపబ్లిక్ ఒక ముసాయిదా ప్రోటోకాల్ను సిద్ధం చేసే పని తుది దశలో ఉందని వెల్లడించారు. ఉమ్మడి కార్యాచరణ ప్రణాళిక కోసం ఒమన్తో చర్చలు ప్రారంభించాలని యోచిస్తున్నట్లు తెలిపారు.
"హర్మూజ్ జలసంధిలో కొత్త నావిగేషన్ విధానాన్ని ఏర్పాటు చేసే ప్రోటోకాల్ ముసాయిదా తయారీ ప్రస్తుతం తుది దశలో ఉంది. ఇది సిద్ధమైన తర్వాత మేము ఒమన్తో చర్చలు ప్రారంభిస్తాం. తద్వారా ఒక ఉమ్మడి ప్రోటోకాల్ను రూపొందించగలుగుతాం." అని ఇరాన్ ఉప విదేశాంగ మంత్రి కాజెమ్ గరీబాబాది వ్యాఖ్యానించారు. కాగా, వ్యూహాత్మకంగా ముఖ్యమైన హర్మూజ్ జలసంధిలో నౌకాయానాన్ని నియంత్రించడమే ఈ ప్రతిపాదిత ప్రోటోకాల్ ఉద్దేశమని తెలుస్తోంది.
అమెరికా విమానాల కూల్చివేతపై ఇరాన్ స్పీకర్ స్పందన
మరోవైపు, పశ్చిమాసియా యుద్ధంపై ఇరాన్ పార్లమెంట్ స్పీకర్ ఎం.బి. ఘాలిబాఫ్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆదివారం ఇరాన్ కూల్చేసిన మూడు అమెరికా విమానాల ఫొటోలను ఆయన సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. ఈ పద్ధతిలో మరో మూడు విజయాలు ఇరాన్ సాధిస్తే అమెరికా సర్వనాశనం అవుతుందని అన్నారు. కాగా, రెండు అమెరికా బ్లాక్ హాక్ హెలికాప్టర్లు, ఒక సీ-130 సైనిక రవాణా విమానాన్ని కూల్చివేసినట్లు ఇరాన్ సైన్యం ఆదివారం ప్రకటించింది. ఈ క్రమంలో ఇరాన్ పార్లమెంట్ స్పీకర్ ఎం.బి. ఘాలిబాఫ్ స్పందించారు.
అమెరికా పైలట్ను కాపాడాం : ట్రంప్ ప్రకటన
అంతకుముందు ఇదే విషయంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక ప్రకటన చేశారు. ఇరాన్ కూల్చేసిన యుద్ధ విమాన పైలట్ను కాపాడామని వెల్లడించారు. అందుకోసం ఆదివారం తెల్లవారుజామున (ఏప్రిల్ 5న) అమెరికా సైన్యం అత్యంత సాహసోపేతమైన, అద్భుతమైన సెర్చ్ అండ్ రెస్క్యూ ఆపరేషన్ను నిర్వహించిందని స్పష్టం చేశారు. అమెరికాకు చెందిన ఒక్క సైనిక యోధుడినీ యుద్ధ భూమిలోనే వదిలేసి వచ్చేది లేదని పేర్కొన్నారు. రెస్క్యూ ఆపరేషన్ను తమ ఆర్మీ చాలా చాకచక్యంగా ప్లాన్ చేసి, పైలట్ను కాపాడిందని ప్రశంసించారు. ఈ మేరకు ఆదివారం ట్రూత్ సోషల్లో యూఎస్ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఒక పోస్ట్ చేశారు.