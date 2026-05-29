హర్మూజ్పై అమెరికా వార్నింగ్- ఒమన్కు ట్రంప్ సర్కార్ స్ట్రాంగ్ మెసేజ్- అధ్యక్షుడి ఫొటోతో 250 డాలర్ల నోట్!
హర్మూజ్పై టోల్ విధిస్తే కఠిన చర్యలన్న స్కాట్ బెసెంట్- ఇరాన్తో కలిసి వ్యవహరిస్తే ఒమాన్పైనా ఆంక్షలు తప్పవని హెచ్చరిక- చర్చలకు రావడానికి ఇరాన్పై ఆర్థిక, సైనిక ఒత్తిడే కారణమన్న అమెరికా
Published : May 29, 2026 at 8:23 AM IST
US Iran Conflict : అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు మరోసారి హర్మూజ్ జలసంధి చుట్టూ తీవ్రరూపం దాల్చాయి. ప్రపంచ చమురు, గ్యాస్ రవాణాకు అత్యంత కీలకమైన జలసంధిపై టోల్ వ్యవస్థ అమలు చేసే ప్రయత్నాలను అమెరికా తీవ్రంగా వ్యతిరేకించింది. ముఖ్యంగా ఇరాన్తో కలిసి ఒమన్ అలాంటి చర్యలకు సహకరిస్తే కఠిన ఆంక్షలు తప్పవని అమెరికా ట్రెజరీ కార్యదర్శి స్కాట్ బెసెంట్ స్పష్టం చేశారు.
స్కాట్ బెసెంట్ సోషల్ మీడియా వేదిక ఎక్స్లో చేసిన పోస్టులో హర్మూజ్ జలసంధిపై టోల్ విధించే ప్రయత్నాలను అమెరికా ఏమాత్రం సహించదన్నారు. ఈ ప్రక్రియలో ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా భాగస్వామ్యం అయ్యే వ్యక్తులు, సంస్థలు, దేశాలపై ట్రెజరీ శాఖ కఠిన చర్యలు తీసుకుంటుందని హెచ్చరించారు. ముఖ్యంగా ఒమన్ ఈ విషయాన్ని గమనించాలని స్పష్టం చేశారు. అంతర్జాతీయ వాణిజ్య రవాణాను ఇరాన్ అడ్డుకునే ప్రయత్నాలను అన్ని దేశాలు తిరస్కరించాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు.
ఇదే సమయంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కూడా ఒమాన్కు గట్టి హెచ్చరికలు చేశారు. హర్మూజ్ జలసంధిపై ఇరాన్- ఒమన్ నియంత్రణకు అమెరికా అంగీకరించదని స్పష్టం చేశారు. ఆ వ్యూహాత్మక జలమార్గంపై జోక్యం చేసుకుంటే తీవ్ర పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు. ఈ పరిణామాల మధ్య అమెరికా ట్రెజరీ శాఖ ఇరాన్కు చెందిన పర్షియన్ గల్ఫ్ స్ట్రైట్ అథారిటీ (PGSA)పై ఆంక్షలు విధించింది. ఈ సంస్థ ద్వారా హర్మూజ్ జలసంధి గుండా వెళ్లే వాణిజ్య నౌకలపై అక్రమ టోళ్లు వసూలు చేస్తున్నారని అమెరికా ఆరోపిస్తోంది. ఈ నిధులు ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్ (IRGC)కు మళ్లుతున్నాయని తెలిపింది. దీంతో PGSAను స్పెషల్ డిజిగ్నేటెడ్ నేషనల్స్ జాబితాలో చేర్చింది.
అమెరికా ప్రకారం, హర్మూజ్ జలసంధి గుండా ప్రయాణించే నౌకలకు అనుమతులు ఇవ్వడం, రవాణా నియంత్రణ పేరుతో ఇరాన్ కొత్త వ్యవస్థను రూపొందించింది. అయితే ఇది భద్రత కంటే వాణిజ్య నౌకలపై ఒత్తిడి తీసుకురావడానికేనని వాషింగ్టన్ ఆరోపిస్తోంది. మరోవైపు ఇరాన్ మాత్రం సముద్ర భద్రత, పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం కొన్ని ఫీజులు సహజమేనని చెబుతోంది. ఇరాన్ విదేశాంగ శాఖ ప్రతినిధి ఇస్మాయిల్ బఘాయీ మాట్లాడుతూ, హర్మూజ్ జలసంధిలో నౌకల సురక్షిత ప్రయాణం కోసం ఒమాన్తో కలిసి ప్రత్యేక విధానాన్ని రూపొందిస్తున్నామని చెప్పారు. దీనిని బాధ్యతాయుత చర్యగా అభివర్ణించారు. ఇటీవలే పర్షియన్ గల్ఫ్ స్ట్రైట్ అథారిటీ అధికారిక ఎక్స్ ఖాతా ప్రారంభమైందని ఇరాన్ ప్రకటించింది. అయితే అమెరికా ఒత్తిడి నేపథ్యంలో ఒమాన్ వెనక్కి తగ్గినట్లు కనిపిస్తోంది. స్కాట్ బెసెంట్ మాట్లాడుతూ, ఒమాన్ రాయబారితో తాను మాట్లాడినట్లు తెలిపారు. హార్ముజ్ జలసంధిపై టోల్ విధించే ఎలాంటి ప్రణాళికలు లేవని ఒమాన్ హామీ ఇచ్చిందన్నారు. అమెరికాతో తమకు 200 ఏళ్లుగా మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయని, వాటిని కొనసాగించాలని ఒమాన్ కోరుకుంటోందని చెప్పారు. ఒమాన్ వ్యక్తులు లేదా ఆర్థిక సంస్థలు ఆంక్షలకు గురయ్యే పరిస్థితి రావద్దని కూడా ఒమాన్ భావిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.
ఇదిలా ఉండగా ఇరాన్ అణు కార్యక్రమంపై కూడా అమెరికా కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. స్కాట్ బెసెంట్ మాట్లాడుతూ, ట్రంప్ ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఆర్థిక ఒత్తిడి, సైనిక చర్యల వల్లే ఇరాన్ చర్చల బల్లపైకి వచ్చిందన్నారు. గతంలో ఏ అమెరికా ప్రభుత్వం సాధించలేని విషయాన్ని ట్రంప్ సాధించారని వ్యాఖ్యానించారు. ఇరాన్తో కుదిరే ఏ ఒప్పందమైనా ట్రంప్ షరతులకు అనుగుణంగానే ఉంటుందని చెప్పారు. ఇరాన్ తన అధిక స్థాయి యురేనియంను అప్పగించాల్సి ఉంటుందని, అణ్వాయుధ కార్యక్రమాన్ని పూర్తిగా విరమించుకోవాల్సి ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు. అలాగే హార్ముజ్ జలసంధిలో అంతర్జాతీయ నౌకాయానానికి ఎలాంటి ఆటంకాలు ఉండకూడదని తెలిపారు. ఇదే మీడియా సమావేశంలో స్కాట్ బెసెంట్ మరో ఆసక్తికర విషయం వెల్లడించారు.
250 డాలర్ల నోటు నమూనా సిద్ధం
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చిత్రంతో 250 డాలర్ల నోటు విడుదలపై ట్రెజరీ శాఖ ప్రాథమిక నమూనాలు సిద్ధం చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. ప్రస్తుతం జీవించి ఉన్న వ్యక్తుల ఫొటోలను అమెరికా కరెన్సీపై ముద్రించేందుకు చట్టం అనుమతించదని, దానిని మార్చేందుకు కాంగ్రెస్లో బిల్లులు ఉన్నాయని తెలిపారు. ట్రంప్ చిత్రంతో ప్రత్యేక కరెన్సీ తీసుకురావాలన్న ప్రతిపాదన అమెరికా ట్రెజరీ శాఖలో వివాదానికి దారితీసింది. ఈ నేపథ్యంలో బ్యూరో ఆఫ్ ఎంగ్రేవింగ్ అండ్ ప్రింటింగ్ మాజీ డైరెక్టర్ పట్రిషియా సోలిమేన్ బదిలీ కూడా చర్చనీయాంశమైంది. గతంలో ట్రంప్ హయాంలో 20 డాలర్ల నోటుపై ఆండ్రూ జాక్సన్ స్థానంలో హారియట్ టబ్మన్ చిత్రాన్ని ముద్రించే ప్రణాళిక కూడా వాయిదా పడిన విషయం తెలిసిందే.
హర్మూజ్ జలసంధిపై ఆందోళన- పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు తగ్గించాలి: అజీత్ డోభాల్
కాల్పుల విరమణ పొడిగింపు- అణు చర్చలకు అమెరికా - ఇరాన్ అంగీకారం!