ఆయిల్ ట్యాంకర్పై ఇరాన్ దాడి- 15 మంది భారతీయులు సేఫ్!
ఇజ్రాయెల్, అమెరికాలే టార్గెట్- కానీ ఓమన్ తీరంలో భారతీయులున్న ఆయిల్ ట్యాంకర్పై ఇరాన్ దాడి!
Published : March 1, 2026 at 10:24 PM IST
Indians Under attack in Oman Coast : పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం మరింత తీవ్రమవుతోంది. దాడులు, ప్రతిదాడులతో ఆ ప్రాంతమంతా అతలాకుతలం అవుతోంది. ఇరాన్ ఇప్పుడు ఆయిల్ ట్యాంకర్లపై కూడా దాడులకు దిగుతోంది. ఒమన్ వార్తా సంస్థ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ముసందమ్ ద్వీపకల్పం సమీపంలో 15 మంది భారతీయ సిబ్బందితో ప్రయాణిస్తున్న పలావు జెండా కలిగిన ఆయిల్ ట్యాంకర్పై ఇరాన్ దాడి చేసింది. ఆదివారం జరిగిన ఈ దాడిలో నలుగురు వ్యక్తులు గాయపడినట్లు ఒమన్ అధికారులు ప్రకటించారు.
శనివారం ఇరాన్పై అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దాడులు ప్రారంభించాయి. దీనికి ప్రతీకారంగా ఇరాన్- ఇజ్రాయెల్ సహా పలు గల్ఫ్ దేశాల్లోని అమెరికా సైనిక స్థావరాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని దాడులు చేస్తోంది. ముఖ్యంగా ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ మరణించారని ఆదివారం తెల్లవారుజామున టెహ్రాన్ ప్రకటించిన తర్వాత, ఇరాన్ ప్రతీకార తన దాడులను తీవ్రత మరింత పెంచింది.
ముసందమ్ గవర్నరేట్లోని ఖసాబ్ రేవుకు సుమారు 5 నాటికల్ మైళ్ల దూరంలో 'స్కైలైట్' అనే ఆయిల్ ట్యాంకర్పై ఈ దాడి జరిగినట్లు ఒమన్ మెరైన్ సెక్యూరిటీ సెంటర్ తెలిపింది. అయితే నౌకలో ఉన్న మొత్తం 20 మంది సిబ్బందిని (వీరిలో 15 మంది భారతీయులు, ఐదుగురు ఇరాన్ పౌరులు ఉన్నారు) సురక్షితంగా ఖాళీ చేయించినట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు. గాయపడిన నలుగురు సిబ్బందికి వివిధ స్థాయిల్లో చికిత్స అందిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ ఘటనకు సంబంధించి భారత్ ఇప్పటికే సంబంధిత అధికారులతో సంప్రదింపులు జరుపుతోంది.
ఇరాన్ అణు కార్యక్రమంపై వాషింగ్టన్, టెహ్రాన్ మధ్య వారాల తరబడి జరిగిన చర్చలు ఎటువంటి ఫలితాన్ని ఇవ్వకపోవడంతో అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ సంయుక్తంగా దాడులకు పాల్పడ్డాయి. దీనితో ఇరాన్ ప్రతీకార దాడులకు దిగింది. అయితే ఈ పరిణామాలపై భారత విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ (ఎంఈఏ) స్పందిస్తూ, ఇరాన్, గల్ఫ్ ప్రాంతంలో జరుగుతున్న పరిణామాలపై తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. "అన్ని పక్షాలు సంయమనం పాటించాలని, ఉద్రిక్తతలను పెంచకుండా పౌరుల భద్రతకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని మేము కోరుతున్నాము. చర్చలు, దౌత్య మార్గాల ద్వారా ఉద్రిక్తతలను తగ్గించి సమస్యలను పరిష్కరించుకోవాలి. అన్ని దేశాల సార్వభౌమాధికారం మరియు ప్రాంతీయ సమగ్రతను గౌరవించాలి" అని ఎంఈఏ శనివారం పేర్కొంది.
యూఏఈపై ఎటాక్- ఒక భారతీయుడు సహా 58 మందికి గాయాలు
మరోవైపు గత రెండు రోజులుగా యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ (UAE) వ్యాప్తంగా ఇరాన్ జరిపిన దాడుల్లో ముగ్గురు ప్రాణాలు కోల్పోగా, ఒక భారతీయుడు సహా 58 మంది గాయపడినట్లు ఆదివారం అధికారులు ధ్రువీకరించారు. ఈ ఘటనపై యూఏఈలోని భారత రాయబార కార్యాలయం సోషల్ మీడియా వేదికగా స్పందిస్తూ, గాయపడిన భారతీయ పౌరుడి వివరాలు తమకు తెలుసని, ప్రస్తుతం ఆసుపత్రి వర్గాలతో సంప్రదింపులు జరుపుతున్నామని తెలిపింది. "సదరు భారతీయ పౌరుడు ప్రస్తుతం ప్రమాదం నుంచి బయటపడ్డారు. మేము సాధ్యమైన అన్ని రకాల సహాయ సహకారాలను అందిస్తున్నాము" అని రాయబార కార్యాలయం పేర్కొంది.
అధికారులు విడుదల చేసిన జాబితా ప్రకారం, గాయపడిన వారిలో పాకిస్థాన్, నేపాల్, బంగ్లాదేశ్కు చెందిన ప్రవాసులు కూడా ఉన్నారు. "యూఏఈ పౌరులతో పాటు ఈజిప్ట్, ఇథియోపియా, ఫిలిప్పీన్స్, పాకిస్థాన్, ఇరాన్, భారత్, బంగ్లాదేశ్, శ్రీలంక, అజర్బైజాన్, యెమెన్, ఉగాండా, ఎరిట్రియా, లెబనాన్స ఆఫ్గానిస్థాన్ వంటి పలు దేశాలకు చెందిన పౌరులు కలిపి మొత్తం 58 మందికి స్వల్ప గాయాలయ్యాయి" అని అధికారిక ప్రకటన వెల్లడించింది.
కాగా, యూఏఈ రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ, 'ఇరాన్ ప్రయోగించిన 165 బాలిస్టిక్ క్షిపణులను అడ్డుకున్నామని, అందులో 152 క్షిపణులను గాలిలోనే ధ్వంసం చేయగా, 13 సముద్రంలో పడిపోయాయి. అలాగే రెండు క్రూయిజ్ క్షిపణులను, మొత్తం 541 ఇరాన్ డ్రోన్లను అడ్డుకున్నామని, వాటిలో 506 డ్రోన్లను కూల్చివేసినట్లు' పేర్కొంది.