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ఆర్‌ఎస్ఎస్ చీఫ్ మోహన్ భగవత్ న్యూయార్క్ పర్యటనపై వివాదం- మేయర్ మామ్దానీ కీలక కామెంట్స్

ఆగస్టు 29న మాడిసన్ స్క్వేర్ గార్డెన్‌లో భగవత్‌ ప్రసంగం- ఇలాంటి కార్యక్రమాలకు తాను వ్యతిరేకమన్న మామ్దానీ - కార్యక్రమానికి వ్యతిరేకంగా పలు పౌర, మత సంస్థల నిరసన

New York Mayor On RSS Chief
న్యూయార్క్‌ నగర మేయర్‌ జోహ్రాన్‌ మమ్‌దానీ (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 26, 2026 at 9:04 AM IST

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New York Mayor On RSS Chief : ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ మోహన్ భగవత్ అమెరికా పర్యటన తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఆర్‌ఎస్ఎస్ శతాబ్ది ఉత్సవాల గ్లోబల్ అవుట్‌రీచ్ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఆయన అమెరికాకు విచ్చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఇందులో భాగంగా న్యూయార్క్‌లోని 'మ్యాడిసన్ స్క్వేర్ గార్డెన్' వేదికగా ప్రవాసులతో ఆగస్టు 29న భారీ సభను నిర్వహించనున్నారు. ఆ కార్యక్రమంలో ఆయన కీలక ప్రసంగం చేయనున్నారు. అయితే ఈ కార్యక్రమంపై న్యూయార్క్ నగర మేయర్ జోహ్రాన్ మామ్దానీ చేసిన కామెంట్స్ చర్చనీయాంశంగా మారాయి. మంగళవారం(అమెరికా కాలామానం ప్రకారం) జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో న్యూయార్క్ నగర మేయర్ మామ్దానీని జర్నలిస్టులు ఆర్‌ఎస్ఎస్ ఈవెంట్, దానిపై వస్తున్న నిరసనల గురించి ప్రశ్నించారు. ఈ సభను రద్దు చేసే అవకాశం ఉందా? అని మీడియా అడిగిన ప్రశ్నకు మామ్దానీ స్పందించారు. 'నేను ఈ కార్యక్రమాన్ని సమర్థించను. అయితే, ఇది ఒక ప్రైవేట్ ఈవెంట్. దీన్ని రద్దు చేసే అధికార పరిధి న్యూయార్క్ నగర ప్రభుత్వానికి ఉందో లేదో నాకు స్పష్టత లేదు' అని పేర్కొన్నారు.

శతాబ్ది వేడుకులను పురస్కరించుకుని ఆర్‌ఎస్ఎస్ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా గ్లోబల్ అవుట్‌రీచ్ కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తోంది. ఇందులో భాగంగానే సంఘ్ చీఫ్ మోహన్ భగవత్ అమెరికా, కెనడా, బ్రిటన్ తదితర దేశాల్లో పర్యటిస్తున్నారు. తన పర్యటనలో భాగంగా ఆయన న్యూయార్క్‌కు చేరుకున్నారు. అక్కడ జరిగే ప్రత్యేక 'యూనివర్సల్ వన్సెస్' కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొంటారు. మ్యాడిసన్ స్క్వేర్ గార్డెన్‌లో జరిగే ఈ భారీ సభకు సుమారు 5,000 మందికి పైగా ప్రవాస భారతీయులు హాజరయ్యే అవకాశం ఉన్నట్లు నిర్వాహకులు అంచనా వేస్తున్నారు.

భారతీయ మూలాలున్న న్యూయార్క్‌ మేయర్‌ తన కుటుంబ నేపథ్యాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా ప్రస్తావించారు. 'మన నగర చరిత్రలో తొలి భారతీయ- అమెరికన్‌ మేయర్‌గా నేను ఇక్కడ ఉన్నాను. నా తల్లి కుటుంబం మొత్తం ఇప్పటికీ భారతదేశంలోనే ఉంది' అని చెప్పారు. భారత్ చాలా గొప్ప దేశమని, అది లౌకిక గణతంత్ర రాజ్యమని, అన్ని వర్గాల ప్రజలను సమానంగా ఆదరించే బహుళ సంస్కృతిగల సమాజమని తన తన కుటుంబం తనకు నేర్పినట్లు పేర్కొన్నారు. అయితే, ఏ దేశంలోనైనా ప్రజల మధ్య విభజన తెవడం, కొన్ని వర్గాలను పక్కన పెట్టే సిద్ధాంతాలు పెరుగుతుండటం తనను తీవ్రంగా కలచివేస్తోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మతం, కులం, వర్ణం, ప్రాంతం అనే తేడా లేకుండా ప్రతి ఒక్కరూ గౌరవంగా బతకాలనే నగరానికి మేయర్‌గా, ఒక భారతీయ-అమెరికన్‌గా తాను అలాంటి విభజన తెచ్చే సిద్ధాంతాలను, కార్యక్రమాలను తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నట్లు ఆయన స్పష్టం చేశారు.

సివిల్ సొసైటీ సంస్థల నిరసనలు
మోహన్ భగవత్ మ్యాడిసన్ స్క్వేర్ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ నిరసనలు మొదలయ్యాయి. న్యూయార్క్ నగర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యాలయమైన సిటీ హాల్ వెలుపల పలు మతపరమైన, పౌర హక్కుల సంస్థలు నిరసన చేపట్టాయి. 'హిందూస్ ఫర్ హ్యూమన్ రైట్స్', 'ఇండియన్ అమెరికన్ ముస్లిం కౌన్సిల్', 'ఇంటర్‌ఫైత్ సెంటర్ ఆఫ్ న్యూయార్క్' వంటి ప్రముఖ సంస్థలు సంయుక్తంగా ఒక ప్రెస్‌మీట్ నిర్వహించాయి. ఆర్‌ఎస్ఎస్ భావజాలం ప్రజాస్వామ్య విలువలకు విరుద్ధమని, మ్యాడిసన్ స్క్వేర్ గార్డెన్ యాజమాన్యం ఈ కార్యక్రమానికి అనుమతి రద్దు చేయాలని ఆయా పౌర సంస్థలు డిమాండ్ చేశాయి. దీంతో భగవత్‌ పర్యటన, మాడిసన్‌ స్క్వేర్‌ గార్డెన్‌ కార్యక్రమం న్యూయార్క్‌లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.

ఈ వివాదంపై మోహన్ భగవత్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్న 'అహెడ్ ఫోరమ్' సోషల్ మీడియా వేదికగా స్పందించింది. మోహన్ భగవత్ హాజరుకానున్న 'యూనివర్సల్ వన్సెస్' వేడుక అత్యంత పవిత్రమైన ఉద్దేశంతో ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపింది. ఈ ప్రపంచం ఒకే కుటుంబం అనే సందేశాన్ని ఈ కార్యక్రమం చాటుతుందని నిర్వాహకులు పేర్కొన్నారు.

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