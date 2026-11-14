ఎన్విడియా వివాదం- చైనాపై భారీ ఆంక్షలు!- ట్రంప్- జిన్పింగ్ సమావేశంలో జెన్సన్ హువాంగ్ వ్యవహారంపై చర్చిస్తారా?
US On Nvidia controversy : ఎన్విడియా తన అత్యాధునిక చిప్లను చైనాకు సులభంగా అందుబాటులోకి తెచ్చేలా ప్రభావితం చేయడానికి అలిస్ను చైనీస్ గూఢచారిగా నియమించి ఉండవచ్చని అమెరికా అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు.
Published : November 14, 2026 at 9:38 PM IST
కృత్రిమ మేధస్సు రంగంలో ఆధిపత్యం కోసం అమెరికా, చైనా మధ్య సాగుతున్న పోరు తారస్థాయికి చేరింది. ఎన్విడియా మాజీ సీఈఓ జెన్సన్ హువాంగ్, సింగపూర్కు చెందిన క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ సంస్థ 'మెగాస్పీడ్' మాజీ ఎగ్జిక్యూటివ్ అలిస్ హువాంగ్తో వివాహేతర సంబంధం వ్యవహారం ప్రకంపనలు సృష్టిస్తూనే ఉంది. ఎన్విడియా తన అత్యాధునిక చిప్లను చైనాకు సులభంగా అందుబాటులోకి తెచ్చేలా ప్రభావితం చేయడానికి ఆమెను చైనీస్ గూఢచారిగా నియమించి ఉండవచ్చని అమెరికా అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు. అయితే ఈ ఆరోపణలను చైనా పూర్తిగా ఖండించింది. కానీ ఈ వ్యవహారం జాతీయ భద్రత, ఎగుమతి నియంత్రణలు, విదేశాంగ విధానాలు ఏ విధంగా ముడిపడి ఉన్నాయో స్పష్టం చేస్తోందని టెక్నాలజీ నిపుణులు పేర్కొన్నారు.
వచ్చే వారం ట్రంప్, జిన్పింగ్ భేటీ
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ వచ్చే వారం చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్పింగ్తో భేటీ కానుండగా కాంగ్రెస్లోని ఇరు పార్టీల సభ్యులు ఈ వివాదాన్ని అస్త్రంగా మలుచుకుంటున్నారు. అమెరికా సాంకేతికతను కాపాడుకునేందుకు టెక్ ఎగుమతులపై మరింత కఠిన ఆంక్షలు విధించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. డెమొక్రాటిక్ పార్టీకి చెందిన పలువురు కాంగ్రెస్ సభ్యులు అమెరికా వాణిజ్య మంత్రి హోవార్డ్ లుట్నిక్కు లేఖ రాశారు. జెన్సన్ హువాంగ్ వివాదంపై అధికారులకు ఏం తెలుసో చెప్పాలని ప్రశ్నించడంతో పాటు చైనాకు అధునాతన AI చిప్ల ఎగుమతులు తక్షణమే నిలిపివేయాలని డిమాండ్ చేశారు. సెనేట్ ఆమోదించిన రక్షణ విధాన బిల్లులో చైనాకు చిప్ విక్రయాల లైసెన్స్లను సమీక్షించే అధికారం కాంగ్రెస్కు కల్పించడం, అక్రమ రవాణాను అడ్డుకోవడం వంటి కఠిన అంశాలు చేర్చారు. తాజా వివాదం నేపథ్యంలో వచ్చేవారం జరిగే ట్రంప్- జిన్పింగ్ సమావేశంలో జెన్సన్ హువాంగ్ వ్యవహారంపై అధికారికంగా చర్చించే ప్రణాళిక ఏదీ లేదని శ్వేతసౌధం వర్గాలు తెలిపాయి.
కల్పిత గూఢచారి కథనాలను ప్రచారం చేయడం మానుకోవాలి: చైనా
అటు అమెరికా చర్యలపై చైనా ధీటుగా స్పందించింది. సాంకేతిక ఆంక్షలు విధించేందుకు అమెరికా ఇలాంటి కల్పిత గూఢచారి కథనాలను ప్రచారం చేయడం మానుకోవాలని చైనా విదేశాంగ శాఖ ప్రతినిధి మావో నింగ్ హెచ్చరించారు. ఈ పరిస్థితుల్లో జెన్సన్ వ్యవహారం అమెరికా- చైనా మధ్య కొనసాగుతున్న AI భద్రతా చర్చలకు విఘాతం కలిగించవచ్చని నిపుణులు అభిప్రాయపడ్డారు. అమెరికా ఆంక్షల నేపథ్యంలో చైనా తన సొంత దేశీయ సెమీకండక్టర్ సరఫరా గొలుసును అభివృద్ధి చేసుకునే ప్రయత్నాలను వేగవంతం చేసింది. హువాంగ్ వివాదం చైనా కంపెనీలకు ప్రత్యామ్నాయాలను వెతుక్కునే దిశగా మరింత ఊతమిస్తుందని నిపుణులు తెలిపారు. హువాయ్ వంటి చైనా చిప్ తయారీ సంస్థలు దేశీయ చిప్లను పెద్ద సంఖ్యలో అనుసంధానిస్తూ అమెరికా ఆంక్షలను అధిగమించే దిశగా వేగంగా ముందుకు సాగుతున్నాయి. అయితే సింగిల్- చిప్ సామర్థ్యం, AI మోడళ్ల శిక్షణలో ఎన్విడియా ఉత్పత్తులు ఇప్పటికీ ముందంజలోనే ఉన్నాయి.
ఇదిలా ఉండగా, ఓ వైపు అలిస్ హువాంగ్తో వివాహేతర సంబంధం ఉన్నట్లు వార్తలు వచ్చిన నేపథ్యంలో మరో వివాదం తెరపైకి వచ్చింది. కంపెనీ హెల్త్కేర్ విభాగం వైస్ ప్రెసిడెంట్ కింబర్లి పావెల్తో జెన్సన్కు బంధం ఉన్నట్లు, అలాగే మరో ఉద్యోగినితో కూడా సన్నిహిత సంబంధం ఉన్నట్లు అమెరికా వార్తా సంస్థ కథనం వెలువరించింది. ఈ విషయాన్ని ఇద్దరు కంపెనీ ఉద్యోగులు వెల్లడించినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. మరోవైపు, ఎన్విడియా సీఈవోగా జెన్సన్ హువాంగ్ పదవిని కోల్పోయిన కొద్దిసేపటికే స్పందించిన ట్రంప్, అదో ఘోరమైన, బాధాకరమైన విషయమని వ్యాఖ్యానించారు. ప్రస్తుత కాలంలో కృత్రిమ మేధకు ప్రాధాన్యం ఊహించిన దాని కన్నా అధికంగా ఉందని తెలిపారు. ఇక కృత్రిమ మేధ గురించి అర్థం చేసుకోవడం తనకు జన్యు పరంగా వచ్చిందని, తన అంకుల్ ఎంఐటీలో ఉండటం వల్ల దీనిని అర్థం చేసుకునే అవకాశం వచ్చిందని చెప్పారు. జెన్సన్, మస్క్కు ఇచ్చిన అవార్డులే తన అంకుల్కు కూడా లభించినట్లు తెలిపారు.
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