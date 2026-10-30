ఎన్వీడియా సీఈవో టార్గెట్గా మహిళతో చైనా గూఢచర్యం!
Nvidia CEO Allegetions : సింగపుర్కు చెందిన 'మెగాస్పీడ్' ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆలిస్ హువాంగ్, చైనా ఇంటెలిజెన్స్ ఏజెంట్ అని అంతర్జాతీయ మీడియా సంచలన కథనాన్ని ప్రచురించింది.
Published : October 30, 2026 at 10:33 PM IST
సింగపుర్కు చెందిన 'మెగాస్పీడ్' అనే డేటా సెంటర్ కంపెనీ టాప్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆలిస్ హువాంగ్పై అమెరికా అధికారులు నిఘాపెట్టారు. ఆమె చైనా ఇంటెలిజెన్స్ ఏజెంట్ అని, అమెరికా అడ్వాన్స్డ్ ఎన్విడియా ఏఐ చిప్స్ను బీజింగ్కు చేరవేస్తున్నారని ఓ అంతర్జాతీయ మీడియా సంచలన కథనాన్ని ప్రచురించింది. హువాంగ్పై నిఘాపెట్టిన అధికారులకు ఎన్విడియా సీఈవో జెన్సన్ హువాంగ్తో ఆమెకు సన్నిహిత సంబంధాలు ఉన్నట్లు తేలింది.
ఏఐ సాంకేతికతలో అమెరికాను చైనా మించకుండా అగ్రరాజ్యం తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్న తరుణంలో చైనా ఏజెంట్కు ఎన్విడియా సీఈవోతో ప్రత్యక్ష సంబంధాలు ఉండటం వైట్హౌస్ను ఉలిక్కిపడేలా చేసింది. ఈ నివేదికను అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్నకు నివేదించినప్పటికీ ఆయన ఎలాంటి చర్య తీసుకోలేదని ఆ కథనం వెల్లడించింది. ఎన్విడియా చిప్ విక్రయాలను అడ్డుకుంటే అమెరికా ఆర్థికవ్యవస్థ, స్టాక్ మార్కెట్పై ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుందన్న ఆందోళనతో పాటు చైనాతో వాణిజ్య సంబంధాలు మరింత సంక్లిష్టంగా మారతాయన్న ఉద్దేశంతోనే ట్రంప్ మౌనంగా ఉండిపోయినట్లు తెలుస్తోంది.
ట్రంప్ నిధికి ఎన్విడియా 20మిలియన్ డాలర్ల భారీ విరాళం
అంతేకాదు ట్రంప్ రెండోసారి పగ్గాలు చేపట్టిన తర్వాత చైనాకు చిప్స్ విక్రయాలపై ఉన్న కఠినమైన ఆంక్షలను సడలించేలా ఎన్విడియా సీఈవో జెన్సన్ లాబీయింగ్ చేసినట్లు సమాచారం. చైనాకు విక్రయించే నిర్దిష్ట చిప్స్లో 25శాతం వాటాను అమెరికా ప్రభుత్వానికి ఇచ్చేలా ఆయన ట్రంప్తో ఒప్పందం చేసుకున్నారు. నిషేధం విధిస్తారన్న భయంతో జెన్సన్ తన భార్యతో కలిసి నేరుగా మార్-ఎ-లాగోకు వెళ్లి ట్రంప్ను ఒప్పించారు. ఆ తర్వాత ట్రంప్ నిధికి ఎన్విడియా ఏకంగా 20మిలియన్ డాలర్ల విరాళం ఇవ్వడంతోపాటు అమెరికా తయారీ రంగంలో 500 బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడికి హామీ ఇచ్చినట్లు అంతర్జాతీయ కథనం పేర్కొంది.
ఆరోపణలను కొట్టిపారేసిన చైనా ఎంబసీ
అయితే ఈ ఆరోపణలను ఎన్విడియా ఖండించింది. మెగాస్పీడ్ చైనాకు చిప్లను స్మగ్లింగ్ చేస్తోందన్న వాదనల్లో నిజంలేదని తెలిపింది. "మెగాస్పీడ్ వంటి కస్టమర్లకు కేవలం సాధారణ వ్యాపార సమాచారం మాత్రమే అందుతుంది తప్ప జాతీయ భద్రతకు సంబంధించిన ఎలాంటి సీక్రెట్స్ లీక్ కాలేదని ఆ సంస్థ ప్రతినిధి జాన్ రిజో స్పష్టం చేశారు. మెగాస్పీడ్ యాజమాన్యం సైతం ఈ ఆరోపణలపై వాస్తవాలు తేల్చేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ వ్యవహారంపై స్పందించేందుకు వైట్హౌస్, సీఐఏ, ఎన్ఎస్ఏ నిరాకరించగా అమెరికా కావాలనే తమపై నిరాధారమైన బురదజల్లే ప్రయత్నం చేస్తోందని వాషింగ్టన్లోని చైనా ఎంబసీ కొట్టిపారేసింది.