11 రోజులకే మళ్లీ CEO పగ్గాలు- జెన్సన్ రీ ఎంట్రీ వెనక ట్రంప్ హస్తం! అసలేం జరిగింది?
NVIDIA CEO Jensen Return : వ్యక్తిగత ఆరోపణలతో ఎన్విడియా సీఈవో పదవికి రాజీనామా చేసిన జెన్సన్ హువాంగ్ 11 రోజులకే తిరిగి బాధ్యతలు చేపట్టారు. ఆయన పునరాగమనంలో ట్రంప్ జోక్యం కీలకంగా మారింది.
Published : November 24, 2026 at 1:44 PM IST
ప్రపంచ టెక్నాలజీ రంగంలో సంచలనం సృష్టించిన చిప్ల తయారీ సంస్థ ఎన్విడియాలో అనూహ్య పరిణామాలే జరిగాయి. వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన వివాదాలు, అనైతిక సంబంధాల ఆరోపణల నేపథ్యంలో సీఈవో పదవికి రాజీనామా చేసిన సంస్థ సహ వ్యవస్థాపకుడు జెన్సన్ హువాంగ్ కేవలం 11 రోజుల వ్యవధిలోనే తిరిగి అదే బాధ్యతల్లోకి వచ్చారు. నవంబర్ 12న ఆయన రాజీనామాను ఆమోదించిన బోర్డు, నవంబర్ 23న ఏకగ్రీవంగా పునర్నియామకానికి ఆమోదం తెలిపింది. అయితే ఈ పునరాగమనం అంత తేలిగ్గా జరగలేదు. హువాంగ్ పునర్నియామకం కోసం అమెరికా అధ్యక్షుడు ఏకంగా తన పారిపాలన యంత్రాంగం మొత్తాన్నిరంగంలోకి దింపారు. దాదాపు మూడు రోజులు చర్చలు జరిపారు. అసలు ఈ 11 రోజుల్లో ఏం జరిగిందో తెలుసుకుందాం.
వ్యక్తిగత వివాదాలతో పదవికి రాజీనామా
ఎన్విడియాను ప్రపంచ ఏఐ చిప్ పరిశ్రమలో అగ్రస్థానానికి తీసుకెళ్లిన జెన్సన్ హువాంగ్ వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన ఆరోపణలతో ఇబ్బందుల్లో పడ్డారు. ఆయనకు వివాహేతర సంబంధాలు ఉన్నట్లు వచ్చిన కథనాలు సంస్థలోనూ, పెట్టుబడిదారుల్లోనూ చర్చనీయాంశమయ్యాయి. కంపెనీలో తనకు నేరుగా నివేదించే ఓ మహిళా ఉద్యోగినితో సంబంధం ఉన్నట్లు ఒక ఆరోపణ వెలువడింది. మరోవైపు చైనా నిఘా వర్గాలతో సంబంధాలున్నాయనే అనుమానాలు ఎదుర్కొంటున్న వ్యాపారవేత్త అలిస్ హువాంగ్తోనూ ఆయనకు సంబంధం ఉన్నట్లు కథనాలు వచ్చాయి. అయితే ఆమెపై వచ్చిన ఆరోపణలు ఇంకా దర్యాప్తు పరిధిలోనే ఉన్నాయి. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో తన వ్యక్తిగత ప్రవర్తన సంస్థ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా లేదని అంగీకరిస్తూ జెన్సన్ క్షమాపణలు చెప్పారు. తన చర్యలతో కుటుంబ సభ్యులు, సంస్థకు నష్టం కలిగించానని విచారం వ్యక్తం చేశారు. నవంబర్ 12న సీఈవో, బోర్డు సభ్యుడి పదవులకు రాజీనామా చేశారు. దీంతో సంస్థ చీఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఆఫీసర్ కోలెట్ క్రెస్ తాత్కాలిక సీఈవోగా బాధ్యతలు చేపట్టారు.
బోర్డు ముందు కీలక విషయాలు అంగీకారం
ఎన్వీడియా సీఈఓగా జెన్సన్ హువాంగ్ తిరిగి బాధ్యతలు చేపట్టడం వెనుక కీలక పరిణామాలు జరిగాయి. పునరాగమనానికి ముందు హువాంగ్, ఎన్విడియా కంపెనీ బోర్డు సభ్యులతో గంటల తరబడి సమావేశమయ్యారు. గతంలో వెలుగులోకి వచ్చిన మూడు సంబంధాలే కాకుండా తనకున్న ఇతర వివాహేతర సంబంధాలన్నింటినీ ఆయన బోర్డు ముందు నిజాయితీగా ఒప్పుకుని, తన ప్రవర్తన పట్ల పశ్చాత్తాపం వ్యక్తం చేసినట్లు 'ది వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్' కథనం పేర్కొంది.
జెన్సన్కు ఉద్యోగుల మద్దతు
ఏఐ రంగంలో సంస్థ సాధించిన ప్రగతికి ఆయన నాయకత్వం ఎంతో కీలకం కావడంతో ఉద్యోగులు, పెట్టుబడిదారులు ఆయన తిరిగి రావాలని కోరుకున్నారు. ఈ క్రమంలో 'స్టాండ్ విత్ జెన్సన్' పేరుతో ఆన్లైన్ బహిరంగ లేఖకు మద్దతు కూడగట్టారు. కొద్దిరోజుల్లోనే రెండు లక్షలకు పైగా సంతకాలు నమోదయ్యాయి. వారిలో సుమారు 10 వేల మంది ఎన్విడియా ఉద్యోగులు ఉన్నట్లు కథనాలు వెల్లడించాయి. టెస్లా అధినేత ఎలాన్ మస్క్ కూడా ఈ ప్రచారానికి మద్దతు తెలిపారు. మరోవైపు నవంబర్ 17న జరిగిన సమావేశంలో జెన్సన్ను తిరిగి సీఈవోగా నియమించే ఆలోచన లేదని బోర్డు ఛైర్మన్ హార్వే జోన్స్ స్పష్టం చేశారు. దీంతో ఆయన పునరాగమనంపై ఆశలు సన్నగిల్లాయి. అయితే ఉద్యోగులు, పరిశ్రమ వర్గాల నుంచి వచ్చిన ఒత్తిడి, అమెరికా ప్రభుత్వ జోక్యంతో పరిస్థితులు అనూహ్యంగా మారాయి.
ట్రంప్ రంగప్రవేశంతో వేగంగా మారిన పరిణామాలు
జెన్సన్ పునర్నియామకంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక పాత్ర పోషించినట్లు అంతర్జాతీయ మీడియా కథనాలు వెల్లడించాయి. ప్రపంచ ఏఐ పోటీలో అమెరికా ఆధిపత్యాన్ని కొనసాగించాలంటే ఎన్విడియా వంటి సంస్థల నాయకత్వంలో స్థిరత్వం అవసరమని ట్రంప్ భావించారు. ముఖ్యంగా చైనాతో సాంకేతిక, ఆర్థిక పోటీలో ఎన్విడియా చిప్లకు ఉన్న ప్రాధాన్యం ఆయన దృష్టికి వచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్కు ఎన్విడియా బోర్డుతో చర్చలు జరిపే బాధ్యత అప్పగించారు. వాణిజ్య మంత్రి హోవార్డ్ లుట్నిక్, ఆర్థిక మంత్రి స్కాట్ బెసెంట్ సహా పలువురు ఉన్నతాధికారులు కూడా ఈ వ్యవహారంపై చర్చల్లో పాల్గొన్నట్లు వార్తలు వచ్చాయి. జెన్సన్ తిరిగి బాధ్యతలు చేపట్టడం వల్ల జాతీయ భద్రతకు ముప్పు ఉండదనే అంశంపై ప్రభుత్వ వర్గాల నుంచి బోర్డుకు సమాచారం అందింది. ట్రంప్ కూడా వ్యక్తిగతంగా బోర్డు సభ్యులతో మాట్లాడినట్లు వెల్లడైంది. అమెరికా ఏఐ ఆశయాలకు జెన్సన్ నాయకత్వం అవసరమనే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఈ పరిణామాలన్నింటి అనంతరం నవంబర్ 23న ఎన్విడియా బోర్డు ఏకగ్రీవంగా ఆయన పునర్నియామకానికి ఆమోదం తెలిపింది. దీంతో కోలెట్ క్రెస్ తిరిగి సీఎఫ్ఓ బాధ్యతలు చేపట్టారు.
ట్రంప్ మద్దతుకు కారణమిదే
ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రంగంలో ఓపెన్ సోర్స్ మోడల్స్కు హువాంగ్ బలమైన మద్దతుదారుగా ఉండటమే ఆయనకు ట్రంప్, వాన్స్ అండగా నిలవడానికి ప్రధాన కారణంగా తెలుస్తోంది. ఓపెన్ ఏఐ, ఆంత్రోపిక్ వంటి క్లోజ్డ్ మోడల్స్ కంటే, ఓపెన్ సోర్స్ మోడల్స్ తక్కువ ఖర్చుతో కూడుకున్నవి. అందువల్ల అమెరికా కంపెనీలు చైనా మోడల్స్పై ఆధారపడకుండా వీటి ద్వారా ప్రయోజనం పొందాలని ట్రంప్ యంత్రాంగం భావిస్తోంది. దీనికి తోడు సిలికాన్ వ్యాలీలో జేడీ వాన్స్కు ఉన్న దీర్ఘకాలిక సంబంధాలు ఎన్వీడియా బోర్డును ఒప్పించడంలో ఉపయోగపడ్డాయి. 2028 అధ్యక్ష ఎన్నికల బరిలో నిలిచేందుకు యోచిస్తున్న జేడీ వాన్స్కు ఈ పరిణామం రాజకీయంగా కీలకంగా మారింది. కేబినెట్లోని ఇతర మంత్రులు హువాంగ్ విషయంలో కఠినంగా వ్యవహరించాలని భావించినప్పటికీ వాన్స్ మాత్రం వ్యూహాత్మకంగా ఆలోచించి ఆయనకు రెండో అవకాశం ఇవ్వడం అందరికీ ప్రయోజనకరమని భావించి ఎన్విడియా బోర్డును ఒప్పించారు.
పునర్నియామకంతో వివాదాలకు తెరపడినట్లేనా?
అయితే హువాంగ్ రెండో ఇన్నింగ్స్ అంత సులభం కాదని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. కంపెనీ నియమావళి ఉల్లంఘన, కేవలం కరచాలనంతోనే ఒప్పందాలు కుదుర్చుకునే ఆయన పనితీరుపై విమర్శలు ఉన్నాయి. విదేశీ నిఘా వ్యవహారంపై ఎన్విడియా స్వతంత్ర బోర్డు కమిటీ దర్యాప్తు కొనసాగిస్తోంది. అమెరికా సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ కమిషన్ (SEC), న్యాయశాఖ విచారణలు కూడా కొనసాగుతున్నాయి. చిప్ల ఎగుమతులు, చైనాతో వ్యాపార సంబంధాలు, జాతీయ భద్రతకు సంబంధించిన అంశాలపై ప్రభుత్వ వర్గాలు ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఎన్విడియా కొత్తగా జాతీయ భద్రత, ఎగుమతి నియంత్రణ పర్యవేక్షణ కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. సంస్థలో తొలిసారిగా చీఫ్ కంప్లయన్స్ ఆఫీసర్ నియామకానికి చర్యలు చేపట్టింది. డిసెంబరు 1న అమెరికా ప్రతినిధుల సభకు చెందిన మూడు కమిటీల ముందు, డిసెంబరు 3న సెనేట్ బ్యాంకింగ్ కమిటీ ముందు జెన్సన్ విచారణకు హాజరుకావాల్సి ఉంది.