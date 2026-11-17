జెన్సన్ హువాంగ్ రీఎంట్రీకి ఎన్విడియా బోర్డు నో!
Nvidia On Jensen Huang Return : ఎన్విడియా మాజీ సీఈఓ జెన్సన్ హువాంగ్ పునర్నియామకంపై బోర్డు ఆసక్తి చూపడం లేదని సమాచారం. మరోవైపు ట్రంప్, మస్క్ సహా పలువుర ఆయనకు మద్దతుగా నిలుస్తున్నారు.
Published : November 17, 2026 at 7:21 AM IST
ప్రపంచ ప్రఖ్యాత చిప్ తయారీ సంస్థ ఎన్విడియాలో నాయకత్వ మార్పుపై ఉత్కంఠ కొనసాగుతోంది. సంస్థ మాజీ సీఈఓ జెన్సన్ హువాంగ్ను తిరిగి బాధ్యతల్లోకి తీసుకురావాలంటూ టెక్నాలజీ రంగ ప్రముఖులు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. అయినప్పటికీ కంపెనీ డైరెక్టర్ల బోర్డు మాత్రం అందుకు ఆసక్తి చూపడం లేదని సమాచారం. హువాంగ్ను మళ్లీ సీఈఓగా నియమించే అంశాన్ని పరిశీలించడం లేదని ఈ వ్యవహారంతో సంబంధం ఉన్న ఓ వ్యక్తి ఫాక్స్ న్యూస్కు వెల్లడించినట్లు కథనం పేర్కొంది. దీంతో ఆయన పునరాగమనంపై జరుగుతున్న ప్రచారానికి కొత్త మలుపు తిరిగింది.
వారసుడి ఎంపికలో రెనే హాస్ పేరు
హువాంగ్ స్థానంలో కొత్త సీఈఓను నియమించేందుకు ఎన్విడియా బోర్డు కసరత్తు చేస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ క్రమంలో ఆర్మ్ హోల్డింగ్స్ సీఈఓ రెనే హాస్ పేరు పరిశీలనలో ఉన్నట్లు గతంలో ఫైనాన్షియల్ టైమ్స్ కథనం వెల్లడించింది. 2022 నుంచి ఆర్మ్ సంస్థకు నాయకత్వం వహిస్తున్న హాస్, గతంలో దాదాపు ఏడేళ్లపాటు ఎన్విడియాలో పనిచేశారు. హువాంగ్తో పాటు సంస్థ బోర్డు సభ్యులతోనూ ఆయనకు వృత్తిపరమైన సంబంధాలున్నాయి. అయితే ఇప్పటివరకు ఏ అభ్యర్థితోనూ అధికారిక చర్చలు ప్రారంభించలేదని ఎన్విడియా బోర్డు గతంలో స్పష్టం చేసింది. కొత్త సీఈఓ ఎంపిక కోసం సెర్చ్ సంస్థను నియమించే ప్రక్రియ కొనసాగుతోందని తెలిపింది. ప్రస్తుతం ఎన్విడియా ఆర్థిక విభాగం చీఫ్ కోలెట్ క్రెస్ తాత్కాలిక సీఈఓగా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.
బోర్డు నిర్ణయంపై భిన్న కథనాలు
33 ఏళ్ల పాటు సంస్థకు నాయకత్వం వహించిన జెన్సన్ హువాంగ్ను తిరిగి రావాలంటూ పలువురు టెక్ దిగ్గజాలు మద్దతు కూడగడుతున్నారు. హువాంగ్ తన సన్నిహితులతో పునరాగమనంపై చర్చించినట్లు ఫైనాన్షియల్ టైమ్స్ కథనం ప్రచురించింది. ఆయనకు మద్దతుగా ప్రముఖ టెక్నాలజీ సంస్థల అధిపతులతో నెట్వర్క్ ఏర్పాటు చేసే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని, అవసరమైతే వైట్హౌస్ స్థాయిలోనూ మద్దతు కోరనున్నట్లు ఆయన అనుచరులు వెల్లడించారు. అయితే తాజాగా ఫాక్స్ న్యూస్కు అందిన సమాచారం ప్రకారం ఎన్విడియా బోర్డు మాత్రం హువాంగ్ తిరిగి రావడంపై ఆలోచించడం లేదు.
హువాంగ్ రాకపై ట్రంప్ సానుకూల వ్యాఖ్యలు
హువాంగ్ పునర్నియామకానికి మద్దతుగా ప్రారంభమైన ప్రచారానికి టెస్లా, స్పేస్ఎక్స్ అధినేత ఎలాన్ మస్క్ సహా పలువురు ప్రముఖులు మద్దతు ప్రకటించారు. ఎన్విడియా బోర్డు ఆయనను తిరిగి సీఈఓగా నియమించాలని కోరుతూ బహిరంగ లేఖ రూపొందించారు. ఈ లేఖపై మస్క్తో పాటు కొందరు పెద్ద వాటాదారులు, సంస్థ ఉద్యోగులు కూడా సంతకాలు చేసినట్లు సమాచారం. ఈ వ్యవహారంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కూడా స్పందించారు. హువాంగ్ తిరిగి ఎన్విడియా సీఈఓగా బాధ్యతలు చేపడితే తనకు అభ్యంతరం లేదని వ్యాఖ్యానించారు. ఆయన ఓ పెద్ద పాఠం నేర్చుకున్నారని కూడా పేర్కొన్నారు. నవంబర్ 17న మనీలాలో ప్రారంభమైన 49వ ఆసియాన్ సదస్సుకు బయలుదేరే ముందు మీడియాతో మాట్లాడిన ట్రంప్, హువాంగ్ పునర్నియామకంపై జరుగుతున్న ప్రచారంపై తన అభిప్రాయాన్ని వెల్లడించారు. అయితే చైనాను అవమానించేలా లేదా రెచ్చగొట్టేలా వ్యవహరించకూడదని సూచించారు. ఆసియా పర్యటన నేపథ్యంలో చైనాతో సంబంధాల విషయంలో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాల్సిన అవసరాన్ని పరోక్షంగా ప్రస్తావించారు. మరోవైపు అమెరికా ట్రెజరీ కార్యదర్శి స్కాట్ బెసెంట్ మాత్రం ఎన్విడియా నాయకత్వంలో సమూల మార్పులు అవసరమని అభిప్రాయపడ్డారు. సంస్థకు బయటి వ్యక్తిని సీఈఓగా నియమించాలని సూచించారు. అంతేకాకుండా అమెరికా ఆంక్షలు ఉన్నప్పటికీ చైనాకు ఏఐ చిప్లు అక్రమంగా తరలిస్తున్నారన్న ఆరోపణలపై ఎన్విడియా యాజమాన్యం ఎందుకు స్పందించలేదో వివరించాలని డిమాండ్ చేశారు.
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ఎన్విడియా సీఈఓగా జెన్సన్ హువాంగ్ రీఎంట్రీ ప్లాన్!- మద్దతుగా టెక్ దిగ్గజాలు