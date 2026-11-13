అలిస్ హువాంగ్ నిజంగా చైనా కోసం స్పైగా పనిచేశారా? అంతర్జాతీయ కథనాలు ఏం చెబుతున్నాయి?
Nvidia Allegations Controversy : యూఎస్ నిఘా వర్గాలు ఇప్పటివరకు సేకరించిన వివరాల ప్రకారం అలిస్ హువాంగ్ చైనా కోసం స్పైగా పనిచేసినట్లు ధ్రువీకరణ కాలేదని అంతర్జాతీయ మీడియాలో కథనాలు వస్తున్నాయి.
Published : November 13, 2026 at 4:25 PM IST
ఎన్విడియా మాజీ సీఈఓ జెన్సన్ హువాంగ్ వివాహేతర బంధం ఇటీవల కాలంలో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. చైనా గూఢచారిగా అమెరికా అనుమానిస్తున్న మహిళతో వివాహేతర సంబంధంతో పాటు కంపెనీలో మరో ఇద్దరు మహిళలతో జెన్సన్ సన్నిహిత సంబంధాలు కొనసాగించినట్లు వచ్చిన ఆరోపణలు తీవ్ర దుమారం రేపాయి. ఈ నేపథ్యంలో మరో కీలక విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. యూఎస్ నిఘా వర్గాలు ఇప్పటివరకు సేకరించిన వివరాల ప్రకారం అలిస్ హువాంగ్ చైనా కోసం స్పైగా పనిచేసినట్లు ధ్రువీకరణ కాలేదని అంతర్జాతీయ మీడియాలో కథనాలు వస్తున్నాయి. అలిస్పై వచ్చిన ఆరోపణలకు సంబంధించి అమెరికా అధికారుల మధ్య భిన్నాభిప్రాయాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
హువాంగ్కు మరో రెండు వివాహేతర సంబంధాలు ఉన్నట్లు ఆరోపణలు రావడం టెక్ ప్రపంచాన్ని కుదిపేసింది. మొదటిది అమెరికా నిఘా వర్గాలు చైనా గూఢచారిగా అనుమానిస్తున్న వ్యాపారవేత్త అలిస్ హువాంగ్ కాగా, మరొకటి ఎన్విడియా హెల్త్ కేర్ విభాగం వైస్ ప్రెసిడెంట్ కింబర్లీ పావెల్ అయినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈ ఆరోపణల నేపథ్యంలో జెన్సెన్ తన పదవికి రాజీనామా చేశారు. రాజీనామాతో ఆయన 108 మిలియన్ డాలర్ల విలువైన కంపెనీ షేర్లను కోల్పోనున్నట్లు సమాచారం. ఇక, ఈ వివాదంతో ఆయన సంపద విలువ 154 బిలియన్ డాలర్ల నుంచి 139 బిలియన్ డాలర్లకు తగ్గినట్లు సంబంధిత వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. ఎన్విడియా అభివృద్ధి కోసం జెన్సన్ కొన్ని దశాబ్దాల పాటు కృషి చేశారని తెలిపాయి. చిప్ ఆర్కిటెక్చర్ నుంచి జూనియర్ స్థాయి ఉద్యోగుల వేతనాల వరకూ ప్రతి చిన్న విషయాన్నీ ఆయన నిశితంగా పరిశీలించేవారని పేర్కొన్నాయి. కానీ, ప్రస్తుత వివాదం ఆయన్ను, అందరి ముందు చేతులెత్తేసి దోషిగా నిలబడాల్సిన పరిస్థితి తెచ్చింది. ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కోల్పోయిన ఆయన, చేసేదేం లేక రాజీనామా చేశారు. అంతేకాదు, రాజీనామా సమయంలో 'నేనో పనికిమాలిన వ్యక్తిని' అని జెన్సన్ తనను తాను నిందించుకునే పరిస్థితికి వచ్చారని సదరు కంపెనీ వర్గాలు తెలిపాయి.
అమెరికా వాణిజ్య మంత్రిపై విమర్శలు
మరోవైపు, అత్యంత శక్తిమంతమైన చిప్స్ను చైనాకు ఎగుమతి చేయకుండా అడ్డుకోవడంలో అమెరికా వాణిజ్య మంత్రి లుట్నిక్ కాలయాపన చేయడంపై తీవ్ర విమర్శలు చెలరేగుతున్నాయి. ఇప్పటికే అమెరికా ఆర్థిక మంత్రి స్కాట్ బెస్సెంట్ కూడా లుట్నిక్ తీరును తప్పుపట్టారు. అంతేకాదు, ఆయన్ను పదవి నుంచి తొలగించే అంశంపై శ్వేతసౌధంలో చర్చలు జరుగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ మేరకు అంతర్జాతీయ కథనాలు పేర్కొన్నాయి. అయితే, లుట్నిక్ పదవిలో ఉండాలా? వద్దా అనే అంశంపై ఇంకా స్పష్టత లేదని రిపబ్లికన్ పార్టీ సెనెటర్ జాన్ కెన్నడీ పేర్కొన్నారు. అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ఓ పక్క శక్తిమంతమైన 'బ్లాక్వెల్' చిప్స్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చైనాకు చేరకూడదని చెబుతుండగా, వాణిజ్య శాఖ మాత్రం ఆ ఆదేశాలను తుంగలో తొక్కేలా వ్యవహరించిందని కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఫారెన్ రిలేషన్స్లో ఫెలో క్రిస్ మెక్గైర్ వెల్లడించారు.
కాగా, ఈ విషయంపై శ్వేతసౌధం ప్రతినిధి స్పందిస్తూ లుట్నిక్పై ట్రంప్నకు విశ్వాసం ఉందని పేర్కొనడం గమనార్హం. అంతేకాదు, జెన్సన్ హువాంగ్కు, ట్రంప్ చివరి వరకూ అండగా నిలిచినట్లు తెలుస్తోంది. విమర్శలకు తలొగ్గి సీఈఓ పదవిని వదులుకోవద్దని ట్రంప్ ఆయనకు సూచించినట్లు తెలిపింది. జెన్సన్ అద్భుతంగా పనిచేశారని కొనియాడిన ట్రంప్, ఆయన స్థానాన్ని భర్తీ చేయగల వ్యక్తి యాపిల్ మాజీ సీఈఓ టిమ్ కుక్ అని అభిప్రాయపడ్డారు. ఒక లెజెండ్ స్థానంలోకి మరో లెజెండ్ రావాలని ట్రంప్ ఆకాంక్షించారు. కాగా, ఈ సెప్టెంబర్లో యాపిల్ సీఈఓ పదవి నుంచి తప్పుకున్న టిమ్ కుక్ ప్రస్తుతం ఆ సంస్థ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఛైర్మన్గా ఉన్నారు.
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