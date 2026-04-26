యూఏఈ అధ్యక్షుడితో అజిత్ డోభాల్​ భేటీ- కీలక అంశాలపై చర్చలు

ప్రాంతీయ పరిణామాల నేపథ్యంలో ఇరు దేశాల మధ్య సమగ్ర వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని బలోపేతం చేయడం, ఇంధన భద్రతపై సహకారాన్ని పెంపొందించుకోవడంపై చర్చ

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 26, 2026 at 3:16 PM IST

Ajit Doval Meets UAE President : యూఏఈ అధ్యక్షుడు షేక్ మొహమ్మద్ బిన్ జాయెద్ అల్ నహ్యాన్‌ను కలిశారు జాతీయ భద్రతా సలహాదారు (ఎన్ఎస్ఏ) అజిత్ అజిత్ డోభాల్​. తన అధికారిక పర్యటనలో భాగంగా శనివారం అబుదాబిలో ఈ మేరకు భేటీ అయ్యారు. ప్రాంతీయ పరిణామాల నేపథ్యంలో ఇరు దేశాల మధ్య సమగ్ర వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని బలోపేతం చేయడం, ఇంధన భద్రతపై సహకారాన్ని పెంపొందించుకోవడంపై ఇరుపక్షాలు చర్చించాయి.

"యూఏఈ అధ్యక్షుడు హెచ్‌హెచ్ షేక్ మొహమ్మద్ బిన్ జాయెద్ అల్ నహ్యాన్‌ను జాతీయ భద్రతా సలహాదారు (ఎన్ఎస్ఏ) అజిత్ డోభాల్ కలిశారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తరఫున శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. సమగ్ర వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని మరింత పటిష్టం చేసే చర్యలు, ప్రాంతీయ పరిస్థితి, పరస్పర ఆసక్తి ఉన్న ఇతర అంశాలపై చర్చించారు" అని యూఏఈలోని భారత రాయబార కార్యాలయం ఒక పోస్ట్ చేసింది.

అటు షేక్ మొహమ్మద్ బిన్ జాయెద్‌కు ప్రధాని మోదీ శుభాకాంక్షలు చెప్పారని యూఏఈ ప్రభుత్వ వార్తా సంస్థ డబ్ల్యూఏఎం తెలిపింది. యూఏఈ నిరంతర పురోగతి, శ్రేయస్సు కోసం ప్రధాని మోదీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేయగా, యూఏఈ అధ్యక్షుడు భారత నాయకత్వానికి శుభాకాంక్షలు తెలిపినట్లు పేర్కొంది. భారత ప్రజల మరింత అభివృద్ధి, శ్రేయస్సును ఆకాంక్షించినట్లు డబ్ల్యూఏఎం (WAM) తెలిపింది. ఈ చర్చల్లో పశ్చిమాసియాలోని ఇటీవలి పరిణామాలు, ప్రాంతీయ, అంతర్జాతీయ భద్రత, స్థిరత్వంపై వాటి ప్రభావం, అలాగే ప్రపంచ ఇంధన భద్రతా ఆందోళనలపై కూడా ప్రస్తావించినట్లు చెప్పారు.

ఈ సమావేశానికి అబుదాబి యువరాజు షేక్ ఖలీద్ బిన్ మహమ్మద్ బిన్ జాయెద్ అల్ నహ్యాన్, సుప్రీం కౌన్సిల్ ఫర్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ సెక్రటరీ జనరల్ అలీ బిన్ హమ్మద్ అల్ షమ్సీ కూడా హాజరయ్యారు. ఒక నెలలో ఇరు దేశాల మధ్య ఇది రెండో ఉన్నత స్థాయి సమావేశం. ఈ నెల ప్రారంభంలో విదేశాంగ మంత్రి ఎస్ జైశంకర్ తన రెండు దేశాల పర్యటనలో భాగంగా యూఏఈ అధ్యక్షుడితో సమావేశమయ్యారు. ఇరు దేశాల మధ్య కొనసాగుతున్న చర్చలు బలంగా ఉన్నాయని, భారత్-యూఏఈ వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం పటిష్టంగా ఉందని జైశంకర్ పేర్కొన్నారు.

శత్రుదేశాల నుంచి ఎదురయ్యే ఎలాంటి దాడులనైనా తిప్పికొట్టేందుకు ఇరాన్ సిద్ధం
ఇదిలా ఉండగా, శత్రుదేశాల నుంచి ఎదురయ్యే ఎలాంటి దాడులనైనా తిప్పికొట్టేందుకు ఇరాన్ సిద్ధమైంది. ఆపరేషనల్, డిఫెన్సివ్ ప్రణాళికలను రూపొందించుకున్నామని ఇస్లామిక్ రివల్యూషన్ గార్డ్ కోర్‌ IRGC శనివారం ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించింది. ముఖ్యంగా ప్రపంచ చమురు రవాణాకు అత్యంత కీలకమైన హర్మూజ్ జలసంధిపై తమ సైనిక వ్యూహం కొనసాగుతుందని, దాని నిర్వహణ, నియంత్రణ తమ చేతుల్లోనే ఉంటుందని ఐఆర్‌జీసీ స్పష్టం చేసింది. ఇరాన్ రక్షణ దళాలు, ఇంటెలిజెన్స్ వ్యవస్థలు అన్ని రంగాల్లోనూ అప్రమత్తంగా ఉన్నాయని పేర్కొంది.

ప్రస్తుతం జరుగుతున్న యుద్ధ వాతావరణంలో పశ్చిమాసియాలోని అమెరికా సైనిక స్థావరాలు ఇప్పటికే తీవ్ర నష్టాన్ని చవిచూశాయని ఐఆర్‌జీసీ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఈ ప్రాంతం నుంచి అమెరికా దళాలు బేషరతుగా వెనక్కి వెళ్లిపోవడం మినహా మరో ప్రత్యామ్నాయం లేదని తేల్చిచెప్పింది. అమెరికా, దాని మిత్రదేశాలను నిలువరించడమే తమ వ్యూహాత్మక ప్రాధాన్యత అని ఉద్ఘాటించింది. మరోవైపు, ఇరాన్ ప్రధాన సైనిక కమాండ్ 'ఖాతమ్ అల్-అన్బియా సెంట్రల్ హెడ్‌క్వార్టర్స్' కూడా రంగంలోకి దిగింది. అమెరికా దళాలు దిగ్బంధనాలకు, చట్టవ్యతిరేక కార్యకలాపాలకు పాల్పడితే ఇరాన్ సాయుధ దళాల నుంచి బలమైన సమాధానం ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని తీవ్రంగా హెచ్చరించింది.

శత్రువుల కదలికలను ఎప్పటికప్పుడు నిశితంగా గమనిస్తున్నామని, తమ సార్వభౌమాధికారాన్ని, జాతీయ ప్రయోజనాలను కాపాడుకునే సైనిక సామర్థ్యం గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత బలంగా ఉందని ఇరాన్ దళాలు స్పష్టం చేశాయి. ఇరాన్ క్షిపణి, సైనిక శక్తిని నాశనం చేయాలన్న శత్రువుల ప్రయత్నాలు పూర్తిగా విఫలమయ్యాయని ఇస్నా న్యూస్ ఏజెన్సీకి ఇరాన్ రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రతినిధి తెలిపారు. యుద్ధం అనే ఊబిలో చిక్కుకున్న శత్రువులు ఇప్పుడు పరువు దక్కించుకుని బయటపడే మార్గాలను వెతుక్కుంటున్నారని ఎద్దేవా చేశారు. ఇరాన్ చేసిన తాజా ప్రకటనలతో గల్ఫ్ ప్రాంతంలో ఉద్రిక్తతలు తారస్థాయికి చేరుకునే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. హర్మూజ్ జలసంధి తమ ఆధీనంలోనే ఉందని ఇరాన్ కుండబద్దలు కొట్టిన నేపథ్యంలో, అమెరికా, దాని మిత్రదేశాలు ఏ విధంగా స్పందిస్తాయనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.

