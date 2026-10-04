UCSFకు డా.అంబటి శ్రీమన్నారాయణ రూ.10కోట్ల భారీ విరాళం
యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియా, శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోకు సుమారు రూ.10 కోట్లు విలువైన ఎండోమెంట్ విరాళం- డాక్టర్ శ్రీమన్నారాయణ అంబటి, రమ దంపతుల దాతృత్వ స్ఫూర్తి
Published : October 4, 2026 at 2:30 PM IST
Dr Ambati Srimannarayana Fund For UCSF : యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియా, శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో(UCSF)కు డాక్టర్ శ్రీమన్నారాయణ అంబటి, రమ అంబటి దంపతులు 1 మిలియన్ డాలర్ల (సుమారు రూ.10 కోట్లు) విలువైన ఎండోమెంట్ (శాశ్వత నిధి) విరాళాన్ని ప్రకటించారు. అమెరికా కాలిఫోర్నియా రాష్ట్రంలోని ఫ్రెస్నో పట్టణంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో ఈ విరాళాన్ని యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియాకు అందజేశారు. ఈ విరాళం సాన్ జోవాక్విన్ లోయలో వైద్య విద్య, పరిశోధనలను శాశ్వతంగా బలోపేతం చేసే లక్ష్యంతో ఇచ్చారు. సాధారణ గ్రాంట్లకు భిన్నంగా ఎండోమెంట్ నిధులు ఎప్పటికీ అయిపోవు.
UCSF చరిత్రలో మైలురాయిగా నిలవనున్న ఈ విరాళం
ఈ సందర్భంగా డీన్ డా.సాంచేజ్ మాట్లాడుతూ అంబటి దంపతులు ఇచ్చిన ఈ విరాళం ఎండోమెంట్ ఫండ్ కిందకు వస్తుందని అన్నారు. ఎండోమెంట్ నిధి శాశ్వత నిధి కింద జమవుతుందని తెలిపారు. దీనిలో ఉన్న 1 మిలియన్ డాలర్లను పెట్టుబడిగా ఉంచి, దాని నుంచి వచ్చే వార్షిక ఆదాయాన్ని మాత్రమే ఖర్చు చేస్తారని అన్నారు. ఏటా ఈ నిధి నుంచి విద్యార్థులకు స్కాలర్షిప్లు ఉన్న అత్యుత్తమ ప్రతిభ కలిగిన వైద్య విద్యార్థులకు, వారి ఆర్థిక అవసరాలకు సహాయం చేయడం జరుగుతుందని వివరించారు. గ్రామీణ వైద్యం, అల్ట్రాసౌండ్ టెక్నాలజీ, కుటుంబ వైద్యం వంటి రంగాల్లో వినూత్న పరిశోధనలకు ఈ నిధులు ఉపయోగపడతాయన్నారు. దీనివల్ల భావితరాల వైద్య విద్యార్థుల పరిశోధనలకు లబ్ధి చేకూరుతుందని తెలిపారు. అంబటి దంపతుల ఈ ఉదారమైన విరాళం UCSF చరిత్రలో ఒక మైలురాయిగా నిలుస్తుందన్నారు. అంబటి జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందిన వైద్యులు, పరిశోధకులు. ఆయన సతీమణి రమ కూడా సామాజిక సేవలో చురుకుగా పాల్గొంటున్నారని సాంచేజ్ తెలిపారు.
డాక్టర్ అంబటి శ్రీమన్నారాయణ మాట్లాడుతూ మాతృభూమి భారతదేశం, నేను స్థిరపడిన అమెరికా రెండింటి రుణం తీర్చుకుంటామన్నారు. 1986 నుంచి అమెరికాలోని UCSFలో యూరాలజీ క్లినికల్ ప్రొఫెసర్గా పనిచేస్తున్నానని తెలిపారు. మా కుటుంబం యూఎస్ఏలో 40 ఏళ్లుగా నివసిస్తున్నామని, UCSF మాకు గుర్తింపునిచ్చి నేను వైద్యుడిగా స్థిరపడటానికి అవకాశం కల్పించిందన్నారు. నా సతీమణి రమ ప్రోత్సాహంతో మా సంపదలో కొంత భాగాన్ని తిరిగి ఈ సమాజానికి ఇవ్వాలని నిర్ణయించుకున్నామన్నారు. ఈ నిధి వల్ల ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్న, ప్రతిభ కలిగిన విద్యార్థులు వైద్య విద్యను అభ్యసిస్తారనే ఆశాభావాన్ని వ్యక్తంచేశారు. మా తర్వాత కూడా ఈ నిధి భవిష్యత్ తరాలకు కొనసాగుతుందన్నారు. దీనివల్ల ఎంతోమంది వైద్యరంగంలో సేవలందించేందుకు డాక్టర్లు తయారవుతారని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియా, శాన్ఫ్రాన్సిస్కో(యూసీఎస్ఎఫ్) అనేది అమెరికాలోని అత్యున్నత, ప్రతిష్ఠాత్మకమైన పబ్లిక్ రీసెర్చ్ విశ్వవిద్యాలయాల్లో ఒకటిగా ప్రసిద్ధి చెందింది. వైద్య, ఆరోగ్య శాస్త్రాల విభాగంలో యూసీఎస్ఎఫ్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా అగ్రగామిగా మంచి గుర్తింపు సంపాదించుకుంది. యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియా (యూసీ) అనుబంధ క్యాంపస్లలో యూసీఎస్ఎఫ్ అత్యంత విలక్షణమైనది. హెల్త్ సైన్సెస్, బయోమెడికల్ రంగాలపై ప్రధానంగా దృష్టి కేంద్రీకరిస్తుంది. ఇక్కడ గ్రాడ్యుయేట్, ప్రొఫెషనల్ స్థాయి విద్యను అందిస్తారు. శాన్ఫ్రాన్సిస్కో నగరం అంతటా దీని విభాగాలు విస్తరించి ఉన్నాయి. వీటిలో పర్నాసస్ హైట్స్, మిషన్ బే, మౌంట్ జియోన్ క్యాంపస్లు ప్రధానమైనవి. బయోమెడికల్ పరిశోధనలతో పాటు, క్లినికల్ మెడిసిన్ విభాగంలో ఈ యూనివర్సిటీ ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ ర్యాంకుల్లో ఒకటిగా నిలిచింది. అమెరికా ప్రభుత్వ సంస్థ అయిన నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హెల్త్ (ఎన్ఐహెచ్) నుంచి అత్యధికంగా పరిశోధనా నిధులు పొందే ప్రభుత్వ విద్యాసంస్థల్లో ఇది ముందు వరుసలో ఉంటుంది. అలాగే, క్యాన్సర్, న్యూరోడెజెనరేటివ్ వ్యాధులు, మెదడు, స్టెమ్ సెల్ పరిశోధనల్లో అద్భుతమైన ఆవిష్కరణలు చేసిన ఏడుగురు నోబెల్ బహుమతి గ్రహీతలు ఈ విశ్వవిద్యాలయ ఫ్యాకల్టీలో పరిశోధకులుగా వ్యవహరించారు.
రెచ్చిపోయిన హూతీ రెబల్స్- అరామ్కో చమురు కేంద్రంపై బాలిస్టిక్ క్షిపణులు, డ్రోన్లతో దాడి!
అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ విమానాలే లక్ష్యంగా దాడులకు అల్ ఖైదా పిలుపు- యుద్ధం ఇంకా ముగియలేదని ప్రకటన