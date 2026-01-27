'కశ్మీర్పై మాట్లాడే హక్కు పాక్కు లేదు'- ఐరాసలో దాయాదికి భారత్ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్
ఆపరేషన్ సిందూర్పై పాకిస్థాన్ వ్యాఖ్యలను ఖండించిన భారత్- జమ్ముకశ్మీర్పై పాక్కు మాట్లాడే అర్హత లేదని స్పష్టం చేసిన భారత ప్రతినిధి
Published : January 27, 2026 at 9:48 AM IST
India On Pak : ఐక్యరాజ్యసమితి సమావేశంలో ఆపరేషన్ సిందూర్ అంశాన్ని ప్రస్తావించిన దాయాది దేశానికి భారత్ గట్టిగా బుద్ధి చెప్పింది. పహల్గాం ఉగ్రదాడికి ప్రతిగా భారత్ చేపట్టిన ఆపరేషన్ సిందూర్పై పాకిస్థాన్ చేసిన వ్యాఖ్యలను భారత్ తీవ్రంగా ఖండించింది. అవి అబద్ధపు, స్వప్రయోజనాల కోసమే చేసిన వ్యాఖ్యలుగా పేర్కొంది. జమ్ముకశ్మీర్ విషయంలో పాకిస్థాన్కు మాట్లాడే అర్హత లేదని స్పష్టం చేసింది.
భారత్కు హాని చేయడమే పాక్ లక్ష్యం
జెనీవాలో జరిగిన ఐరాస సమావేశంలో పాకిస్థాన్ శాశ్వత రాయబారి అసిమ్ ఇఫ్తికార్ అహ్మద్ జమ్మూకశ్మీర్తోపాటు ఆపరేషన్ సిందూర్ అంశాలను లేవనెత్తగా, భారత శాశ్వత ప్రతినిధి అంబాసిడర్ హరీష్ పర్వతనేని ఘాటుగా స్పందించారు. పాకిస్థాన్ ప్రతినిధికి ఒక్కటే అజెండా ఉందని, భారత్కు, భారత ప్రజలకు హాని చేయడమే లక్ష్యంగా మాట్లాడుతున్నారని విమర్శించారు.
ఉగ్రవాదాన్ని ఎప్పటికీ సాధారణంగా అంగీకరించలేం అని పర్వతనేని హరీష్ తేల్చిచెప్పారు. దేశ విధానంగా ఉగ్రవాదాన్ని వాడుకోవడాన్ని సహించటం సాధారణం కాదని చెప్పారు. భద్రతా మండలి వేదిక ఉగ్రవాదాన్ని చట్టబద్ధం చేసే వేదికగా మారకూడదని హెచ్చరించారు. భారత పౌరుల భద్రత కోసం అవసరమైతే ఏ చర్యైనా తీసుకుంటామని స్పష్టం చేశారు.