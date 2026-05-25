ఇరాన్తో శాంతి చర్చలు చేస్తున్నాం- కానీ బ్యాడ్ డీల్కు ఒప్పుకోం: మార్కో రూబియో
ఇరాన్తో శాంతి ఒప్పందానికై ట్రంప్ తొందరపడరు- చెడ్డ ఒప్పందం చేసుకోరు- తేల్చిచెప్పిన యూఎస్ విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో
Published : May 25, 2026 at 1:29 PM IST
Rubio About US Iran peace deal : ఇరాన్తో శాంతి చర్చలు ప్రస్తుతం పురోగతిలో ఉన్నాయని యూఎస్ విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో సోమవారం తెలిపారు. అయితే అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ ఒక చెడ్డ ఒప్పందాన్ని (బ్యాడ్ డీల్) ఒప్పుకోరని తేల్చిచెప్పారు. దిల్లీలో విలేకరులతో మాట్లాడుతూ, ఆయన ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అనంతరం ఆగ్రాలోని తాజ్మహల్ సందర్శన కోసం బయలుదేరారు.
"ఇరాన్తో చర్చలు ఇంకా పురోగతిలో ఉన్నాయి. జలసంధులను (హర్మూజ్ జలసంధి) తిరిగి తెరిపించడం, అలాగే అణు అంశాలపై ఒక నిర్దిష్ట కాలపరిమితితో కూడా అర్థవంతమైన చర్చలు జరపడం వంటి అంశాలపై బలమైన ప్రతిపాదనలు ఉన్నాయి. ఈ చర్చలు విజయవంతం అవుతాయని ఆశిస్తున్నాం."
- మార్కో రూబియో, అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి
ఇరాన్తో జరుగుతున్న శాంతి చర్చలకు గల్ఫ్ భాగస్వామ్య దేశాల నుంచి మంచి మద్దతు లభిస్తోందని రూబియో గుర్తు చేశారు. ప్రపంచ శ్రేయస్సు కోసం ఇది సరైన నిర్ణయమని పేర్కొన్న ఆయన, చర్చల విషయంలో ట్రంప్నకు ఎటువంటి తొందరపాటు లేదని పునరుద్ఘాటించారు. "మా అధ్యక్షుడు చెప్పినట్లుగా ఆయనకు ఎలాంటి తొందరపాటు లేదు. అలాగే ఆయన చెడ్డ ఒప్పందాన్ని చేసుకోరు. ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను అన్వేషించే ముందు, దౌత్యపరమైన చర్చలు విజయవంతం కావడానికి మేము పూర్తి అవకాశం ఇస్తాం" అని రూబియో పేర్కొన్నారు. "మాకు ఒక మంచి ఒప్పందం కుదరాలి. లేదా మేము దీనిని మరో మార్గంలో ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఒక మంచి ఒప్పందం కుదుర్చుకోవడానికే మేము ప్రాధాన్యత ఇస్తాం" అని స్పష్టం చేశారు.
అంతకు ముందు, ఆదివారం నాడు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మాట్లాడుతూ, భవిష్యత్తులో ఇరాన్తో జరిగే చర్చలు, గతంలో మాజీ అధ్యక్షుడు బరాక్ ఒబామా హయాంలో జరిగిన చర్చల కంటే పూర్తి భిన్నంగా ఉంటాయని ప్రకటించారు. ఒబామా ప్రభుత్వం ఇరాన్కు భారీ ఆర్థిక ఉపశమనం కలిగించిందని, అదే సమయంలో ఇరాన్ అణ్వాయుధాలను తయారు చేసుకునే మార్గాన్ని అలాగే వదిలేసిందని ట్రంప్ విమర్శించారు.. తన ఒప్పందం దానికి పూర్తి భిన్నంగా ఉంటుందని, అయితే దీనిపై ఇంకా పూర్తి స్థాయి చర్చలు జరగాల్సి ఉందన్నారు. పశ్చిమాసియా సంక్షోభానికి పూర్తి పరిష్కారం కనుగొనే విషయంలో వాషింగ్టన్ ఎలాంటి తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోదని స్పష్టం చేశారు. ఇరుపక్షాల మధ్య అధికారికి ఒప్పందం కుదిరి, అది ధ్రువీకరించబడి, సంతకాలు అయ్యేంత వరకు ఇరాన్ దేశ రేవులపై అమెరికా విధించిన దిగ్బంధం పూర్తి స్థాయిలో అమల్లో ఉంటుందని ఆయన తేల్చిచెప్పారు.