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'డీల్​ నాకు నచ్చకపోతే మళ్లీ బాంబులు వేస్తాం'- ఇరాన్​కు ట్రంప్​ వార్నింగ్​

ఇరాన్‌తో డీల్ తనకు నచ్చకపోయినా ఆ దేశం పద్ధతిగా ప్రవర్తించకపోయినా మళ్లీ బాంబులు వేస్తామన్న ట్రంప్- ఇరాన్‌తో కుదిరిన ఒప్పందం, తుది ఒప్పందం కాదని చెప్పిన ట్రంప్

US President President Trump And Egypt President
US President President Trump And Egypt President (X/@WhiteHouse)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 17, 2026 at 5:15 PM IST

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Trump On Iran War : ఇరాన్‌తో డీల్ తనకు నచ్చకపోయినా ఆ దేశం పద్ధతిగా ప్రవర్తించకపోయినా మళ్లీ బాంబులు వేస్తామని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ హెచ్చరించారు. ఇరాన్‌తో కుదిరిన ఒప్పందం పూర్తిగా ఖరారైందా అని మీడియా ప్రశ్నించగా అది తుది ఒప్పందం కాదని ట్రంప్ చెప్పారు. అది కేవలం ఒక ప్రాథమిక అవగాహనా ఒప్పందం మాత్రమేనని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఇదే క్రమంలో ఇరాన్‌తో కుదుర్చుకున్న అవగాహన ఒప్పందం చాలా శక్తిమంతమైందని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు. ఆ ఒప్పందం గురించి ఎవరికీ ఎక్కువగా తెలియదని, దాని వల్ల అంతర్జాతీయ మార్కెట్లు మాత్రం జోష్‌లో ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు.

పశ్చిమాసియా సంక్షోభాన్ని ముగించేందుకు ఇరు దేశాల మధ్య శాంతి చర్చలు జరుగుతున్న తరుణంలో ట్రంప్ చేసిన తాజా వ్యాఖ్యలు తీవ్ర సంచలనం సృష్టిస్తున్నాయి. ఒకవేళ ఇరాన్‌తో చర్చలు విఫలమైతే, గతంలో లాగే ఇరాన్ సైనిక స్థావరాలు, ఇంధన వనరులపై అమెరికా భారీ దాడులకు దిగే అవకాశం ఉందని ట్రంప్ వ్యాఖ్యలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. అంతర్జాతీయంగా చమురు రవాణాకు కీలకమైన హర్మూజ్ జలసంధిని పూర్తిగా తెరిపించేందుకు, ఇరాన్‌ను లొంగదీసుకునే వ్యూహంలో భాగంగానే ట్రంప్ ఈ తరహా కఠిన వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నట్లు నిపుణులు భావిస్తున్నారు.

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