అణ్వాయుధాల తయారీపై ఉత్తర కొరియా మరింత దూకుడు
వర్కర్స్ పార్టీ ప్లీనరీలో కీలక ప్రకటన చేయనున్న కిమ్-తదుపరిదశ అణు కార్యక్రమాల ప్రణాళికను వెల్లడించనున్న కిమ్- భారీ రాకెట్ లాంచర్ వ్యవస్థల విన్యాసాలను పరిశీలించిన కిమ్
Published : January 28, 2026 at 8:55 AM IST
North Korea Nuclear Program : అణ్వాయుధాల తయారీపై ఉత్తర కొరియా మరింత దూకుడు పెంచేందుకు సిద్ధమైంది. త్వరలో జరగబోయే వర్కర్స్ పార్టీ ప్లీనరీలో అణు కార్యక్రమాలను ఉద్ధృతం చేసే ప్రణాళికను ప్యాంగ్యాంగ్ అధినేత కిమ్ వెల్లడించనున్నారు. ఈ మేరకు ఉత్తర కొరియా అధికారిక మీడియా తెలిపింది. బహుళ బాలిస్టిక్ క్షిపణులను ఉత్తర కొరియా పరీక్షించినట్లు దక్షిణ కొరియా, జపాన్ ప్రకటన చేసిన మరుసటిరోజే ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. మంగళవారం కిమ్ సమక్షంలో బహుళ రాకెట్ లాంచర్ వ్యవస్థల విన్యాసాలు జరిగినట్లు ఉత్తర కొరియా అధికారిక మీడియా కొరియన్ సెంట్రల్ న్యూస్ ఏజెన్సీ తెలిపింది. భారీ రాకెట్ లాంచర్ వ్యవస్థల మొబిలిటీ, దాడుల కచ్చితత్వం మెరుగుపడినట్లు పేర్కొంది. మిలిటరీ సామర్థ్యాన్ని పెంచుకునే విషయంలో వర్కర్స్ పార్టీ వైఖరిలో ఎలాంటి మార్పు లేదని కిమ్ పేర్కొన్నట్లు KCNA వెల్లడించింది. తదుపరిదశ అణు కార్యక్రమాలను వర్కర్స్ పార్టీ సమావేశాల్లో కిమ్ వెల్లడించనున్నారని, ఇలాంటి ప్రకటన చేయటం ఐదేళ్లలో ఇదే మొదటిసారి అని పేర్కొంది.