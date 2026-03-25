'ఉత్తర కొరియా అణ్వాయుధ పరీక్షలు చేయడం కరెక్టే'- సమర్థించుకున్న కిమ్
ఇరాన్ యుద్ధం వేళ దేశానికి బలమైన సైనిక నిరోధక శక్తి అవసరమని చెప్పిన కిమ్- ఉత్తర కొరియా సుప్రీం పీపుల్స్ అసెంబ్లీలో ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు
Published : March 25, 2026 at 2:00 PM IST
Kim Jong UN on Nuclear Weapons : అణ్వాయుధ పరీక్షలు నిర్వహించాలన్న తమ దేశ నిర్ణయాన్ని ఉత్తర కొరియా అధ్యక్షుడు కిమ్ జోంగ్ ఉన్ సమర్థించుకున్నారు. ఇరాన్ యుద్ధం వేళ దేశానికి బలమైన సైనిక నిరోధక శక్తి అవసరమని అభిప్రాయపడ్డారు. మంగళవారం ఉత్తర కొరియా సుప్రీం పీపుల్స్ అసెంబ్లీలో ఈ మేరకు మాట్లాడినట్లు దక్షిణ కొరియా ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలోని కొరియన్ సెంట్రల్ న్యూస్ ఏజెన్సీ ప్రచురించింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా వివిధ ప్రాంతాల్లో ఉగ్రవాదం, దండయాత్రలను చేస్తోందని అమెరికాను దుయ్యబట్టారు. అయితే, ప్రసంగంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పేరును నేరుగా ప్రస్తావించలేదు.