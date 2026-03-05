అణ్వస్త్ర శక్తి కలిగిన నౌకాదళ నిర్మాణంపై కిమ్ ఫోకస్- మరో కొత్త యుద్ధ నౌక తనిఖీ
కొత్త యుద్ధ నౌక తనిఖీ చేసిన ఉత్తర కొరియా అధినేత కిమ్- మరో రెండు రోజుల్లో దేశ నౌకాదళంలోకి ప్రవేశం
Published : March 5, 2026 at 10:31 AM IST
North Korea New War Ship : ఇరాన్ అణ్వాయుధాలను నిర్మిస్తుందన్న కారణంతోనే అమెరికాకు దిగిన సమయంలోనే న్యూక్లియర్ సామర్థ్యాన్ని మరింత బలోపేతం దిశగా ఉత్తర కొరియా కీలక ముందుడుగు వేసింది. అణ్వస్త్ర ప్రయోగ సామర్థ్యాన్ని కలిగిన నౌకాదళం నిర్మాణం దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. మరో రెండు రోజుల్లోగా దేశ నౌకాదళంలోకి ప్రవేశపెట్టనున్న కొత్త యుద్ధ నౌక (డెస్ట్రాయర్)ను ఉత్తర కొరియా అధినేత కిమ్ జోంగ్ ఉన్ తనిఖీ చేశారు. ప్రయోగపూర్వకంగా ఈ యుద్ధ నౌక నుంచి క్రూయిజ్ మిస్సైల్ను సంధించడాన్ని కిమ్ వీక్షించారు. ఈ వివరాలతో ఉత్తర కొరియా ప్రభుత్వ వార్తాసంస్థ కొరియన్ సెంట్రల్ న్యూస్ ఏజెన్సీ గురువారం రోజు కథనాన్ని ప్రచురించింది.
తమ దేశ నౌకాదళం అమ్ములపొదిలోకి చేరబోతున్న మూడో డెస్ట్రాయర్ యుద్ధ నౌక ఇదేనని వెల్లడించింది. బుధ, గురువారాల్లో నాంపో పట్టణంలోని పశ్చిమ ఓడరేవును కిమ్ జోంగ్ ఉన్ సందర్శించారని పేర్కొంది. ఈసందర్భంగా నిర్మాణ దశలో ఉన్న ఖోయీ హయోన్ రకం మూడో డెస్ట్రాయర్ను ఆయన తనిఖీ చేశారని తెలిపింది. ఉత్తర కొరియాకు 2025 ఏప్రిల్లో అందుబాటులోకి వచ్చిన రెండో డెస్ట్రాయర్లాగే, మూడో డెస్ట్రాయర్ కూడా 5వేల టన్నుల కెపాసిటీని కలిగి ఉందని కొరియన్ సెంట్రల్ న్యూస్ ఏజెన్సీ వివరించింది.
నేవీకి అణ్వస్త్రాలను అందిస్తాం
వాస్తవానికి ఈ కొత్త డెస్ట్రాయర్ వార్షిప్ను తొలుత మంగళవారం రోజు కిమ్ జోంగ్ ఉన్ పరిశీలించారు. ఆ సందర్భంగా ప్రభుత్వ వార్తాసంస్థతో మాట్లాడుతూ ఆయన కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ వార్షిప్ బాగా పనిచేస్తోందని కితాబిచ్చారు. రాబోయే ఐదేళ్లలో ఏటా రెండు చొప్పున ఖోయీ హయోన్ రకం యుద్ధనౌకలను నిర్మించాలని దేశ నౌకాదళానికి పిలుపునిచ్చారు. ఉత్తర కొరియా నేవీకి అణ్వస్త్రాలను అందించాలనే తన లక్ష్యం దిశగా సానుకూల పురోగతి జరుగుతోందన్నారు. దేశ సముద్ర జలాల పరిధిలో సార్వభౌమత్వాన్ని పరిరక్షించుకునేందుకు ఈ పురోగతి విప్లవాత్మకంగా దోహదపడుతుందని కిమ్ పేర్కొన్నారు. గత 50 ఏళ్లలో సాధించలేనిది, ఇప్పుడు ఉత్తర కొరియా సాధిస్తోందన్నారు.
మిస్సైళ్లు దూసుకెళ్తున్న ఫొటోలతో కథనాలు
బుధవారం కూడా ఈ వార్షిప్ను తనిఖీ చేసేందుకు కిమ్ జోంగ్ ఉన్ వచ్చారు. ఈసందర్భంగా షిప్ నుంచి మిస్సైళ్ల ప్రయోగ పరీక్షలను వీక్షించారు. ఈ ఫొటోలతో ఉత్తర కొరియా మీడియాలో కథనాలు ప్రచురితం అయ్యాయి. కొత్త ఖోయీ హయోన్ డెస్ట్రాయర్ నుంచి మిస్సైళ్లు గగనతలంలోకి దూసుకెళ్తున్న సీన్లు ఆ ఫొటోల్లో కనిపించాయి. యుద్ధనౌక నుంచి మిస్సైళ్లను సంధించడాన్ని ఓడరేవు వద్ద నిలబడి కిమ్ చూసిన ఫొటోలను సైతం పబ్లిష్ చేశారు. ఉత్తరకొరియా వ్యూహాత్మక అవసరాలకు న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీ దోహదపడుతుందని కిమ్ చెప్పినట్లుగా కథనాల్లో ప్రస్తావించారు. వీటి ప్రకారం, నౌకాదళానికి అణ్వస్త్ర సామర్థ్యం లభిస్తే, ముందస్తు దాడులను చేసే చొరవను చూపగలుగుతుందని కిమ్ అన్నారు. యాంటీ ఎయిర్, యాంటీ నావల్, న్యూక్లియర్ బాలిస్టిక్ మిస్సైళ్లు, క్రూయిజ్ మిస్సైళ్లను సంధించే సత్తా ఈ డెస్ట్రాయర్కు ఉందని వెల్లడించారు. ఉత్తరకొరియాలోని అధికార వర్కర్స్ పార్టీ వ్యవస్థాపక దినోత్సవం 2026 అక్టోబరులో జరగనుంది. అప్పటికల్లా దీని నిర్మాణ పనులు పూర్తవుతాయని తెలుస్తోంది.
2025లో రెండో డెస్ట్రాయర్ ఫెయిలైందా ?
2025 మే నెలలో ఛోంగ్ జిన్ ఓడరేవు వేదికగా ఖోయీ హయోన్ రకం రెండో డెస్ట్రాయర్ వార్షిప్ను కిమ్ జోంగ్ ఉన్ ప్రారంభించారు. అయితే అది ప్రారంభోత్సవంలోనే ఫెయిలైంది. దీంతో సైనిక అధికారులపై కిమ్ తీవ్ర ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఫెయిల్యూర్ను ఆయన క్రిమినల్గా అభివర్ణించారు. దీంతో ఆ డెస్ట్రాయర్కు మరమ్మతులు చేసి, 2025 జూన్లో నేవీకి అందించారు. దానికి కాంగ్ కోన్ అనే పేరును పెట్టారు. అయితే ఆ డెస్ట్రాయర్ పనితీరుపై అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తూ అంతర్జాతీయ మీడియాలో కథనాలు వచ్చాయి.
సముద్రం లోపలి నుంచీ ప్రయోగించగల మిస్సైళ్లు
రష్యా సహకారంతోనే ఈ డెస్ట్రాయర్ యుద్ధనౌకలను ఉత్తర కొరియా తయారు చేస్తోందని దక్షిణ కొరియా సైనిక వర్గాలు అంటున్నాయి. అణ్వస్త్రాలను సంధించే కెపాసిటీ కలిగిన సబ్ మెరైన్ నిర్మాణంపైనా ఉత్తర కొరియా పనిచేస్తోందని తెలిపారు. ఉత్తరకొరియాను పాలిస్తున్న వర్కర్స్ పార్టీ గత నెలలోనే కీలక సమావేశాన్ని నిర్వహించింది. ఇందులో రాబోయే ఐదేళ్లకు సంబంధించిన సైనిక లక్ష్యాన్ని కిమ్ జోంగ్ ఉన్ ప్రకటించారు. సముద్రం లోపలి నుంచీ ప్రయోగించగల ఇంటర్ కాంటినెంటల్ బాలిస్టిక్ మిస్సైళ్లను తయారు చేసే స్థాయికి దేశాన్ని తీసుకెళ్తానని ఆయన వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం దక్షిణ కొరియా పరిధిలో ఉన్న పలు వివాదాస్పద సముద్ర జలాల ఏరియాను ఆక్రమించుకోవాలనే ప్లాన్తో కిమ్ ఉన్నారని, అందుకే నేవీని ఇంతలా బలోపేతం చేస్తున్నారని పరిశీలకులు అంటున్నారు. 1950-1953 కొరియా యుద్ధం టైంలో ఉత్తర కొరియా, దక్షిణ కొరియా మధ్య అమెరికా, ఐక్యరాజ్యసమితి గీసిన నార్తెర్న్ లిమిట్ లైన్ను అంగీకరించేది లేదని చాలాసార్లు కిమ్ జోంగ్ ఉన్ చెప్పారు. ఈనేపథ్యంలో గత కొన్నేళ్లలో పలుమార్లు పశ్చిమ సముద్ర సరిహద్దు ప్రాంతంలో దక్షిణ కొరియాతో ఉత్తర కొరియా సైనిక ఘర్షణకు దిగింది.