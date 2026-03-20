ETV Bharat / international

యుద్ధ ట్యాంకర్​ను నడిపిన కిమ్‌ కుమార్తె - వారసత్వంపై మళ్లీ చర్చలు?

అమెరికా, దక్షిణ కొరియా సంయుక్త వ్యాయామాలకు కౌంటర్‌గా ఉత్తర కొరియా యుద్ధ విన్యాసాలు- ట్యాంక్ యూనిట్‌లు, ఇన్‌ఫాంట్రీ లైవ్ ఫైరింగ్ డ్రిల్స్‌ను పర్యవేక్షించిన కిమ్

Kim Jong Un Daughter
Kim Jong Un Daughter (AP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 20, 2026 at 12:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Kim Jong Daughter Tank Ride : అమెరికా- దక్షిణ కొరియా సంయుక్త సైనిక విన్యాసాలకు ప్రతిస్పందనగా ఉత్తర కొరియా తమ యుద్ధ సన్నాహాలను మరింత వేగవంతం చేసింది. ఈ క్రమంలో ఆ దేశాధినేత కిమ్‌ జోంగ్‌ ఉన్‌ స్వయంగా సైనిక శిక్షణ కార్యక్రమాలను పర్యవేక్షించారు. ముఖ్యంగా ట్యాంక్ యూనిట్‌లు, ఇన్‌ఫాంట్రీ దళాలు నిర్వహించిన లైవ్ ఫైరింగ్ డ్రిల్స్‌ను ఆయన సమీక్షించినట్లు ప్రభుత్వ మీడియా వెల్లడించింది.

ఆ సైనిక విన్యాసాల్లో మరోసారి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించిన విషయం ఏమిటంటే, కిమ్ తన కుమార్తె కిమ్‌-జు-యేతో కలిసి పాల్గొనడం. కేవలం వీక్షకురాలిగానే కాకుండా, ట్యాంక్‌పై స్వారీ చేస్తూ ఆమె కనిపించడం విశేషంగా మారింది. దీనికి సంబంధించిన ఫోటోలు విడుదల కావడంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమయ్యాయి. గురువారం నిర్వహించిన ఈ శిక్షణ కార్యక్రమంలో ట్యాంక్ దళాలు, కాలినడక దళాలు సమన్వయంతో యుద్ధ విన్యాసాలు చేపట్టాయి.

Kim Jong Un Daughter Tank Ride
ట్యాంక్‌పై కిమ్‌, కుమార్తె షికారు (AP)

శత్రు దాడులను తిప్పికొట్టే విధానాలు, లక్ష్యాలను ఛేదించే ఫైరింగ్ డ్రిల్స్‌ను ఈ సందర్భంగా ప్రదర్శించారు. ఈ విన్యాసాలన్నింటినీ కిమ్‌ జోంగ్‌ ఉన్‌ దగ్గరుండి పర్యవేక్షిస్తూ, యుద్ధ సన్నాహాలను మరింత త్వరగా పూర్తి చేయాలని సైన్యానికి పిలుపునిచ్చినట్లు సమాచారం. అయితే, ఈ మొత్తం కార్యక్రమంలో ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచింది కిమ్‌ కుమార్తె. బ్లాక్ లెదర్ దుస్తుల్లో తండ్రితో పాటు ఆమె కూడా ట్యాంక్‌పై కూర్చుని కనిపించింది. ఒక ఫోటోలో కిమ్‌ ట్యాంక్‌పై నవ్వుతూ కూర్చుని ఉండగా, కిమ్‌-జు-యే ట్యాంక్ లోపల నుంచి తల బయటకు పెట్టి చూస్తున్న దృశ్యం కనిపించింది. మరో ఫోటోలో సైనికులతో కలిసి ట్యాంక్‌పై ప్రయాణిస్తున్న దృశ్యాలు కూడా ఉన్నాయి.

ఇది మాత్రమే కాకుండా, ఇటీవల జరిగిన పలు సైనిక కార్యక్రమాల్లో కూడా కిమ్‌ తన కుమార్తెను వెంట తీసుకువెళ్తున్నారు. గత వారం వారు కలిసి రాకెట్ లాంచ్ వ్యవస్థల పరీక్షలను వీక్షించారు. అంతకుముందు తేలికపాటి ఆయుధాల ఫ్యాక్టరీని సందర్శించినప్పుడు ఇద్దరూ కలిసి తుపాకులతో కాల్పులు జరిపినట్లు కూడా వెల్లడైంది. 2022 చివరినుంచి కిమ్‌-జు-యే తరచుగా ప్రజా కార్యక్రమాల్లో కనిపించడం ప్రారంభమైంది. అప్పటి నుంచి మిలిటరీ పరేడ్‌లు, ఆయుధ పరీక్షలు, అధికారిక పర్యటనలు వంటి పలు కీలక కార్యక్రమాల్లో ఆమె తన తండ్రితో పాటు హాజరవుతోంది. దీంతో ఆమె పాత్రపై అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఆసక్తి పెరిగింది.

Kim Jong Un Daughter Tank Ride
ట్యాంక్‌పై కిమ్‌, కుమార్తె షికారు (AP)

అత్యంత ప్రియమైన కుమార్తె
దక్షిణ కొరియా నిఘా సంస్థలు కూడా ఇటీవల కీలక అంచనాలు వ్యక్తం చేశాయి. కిమ్‌ జోంగ్‌ ఉన్‌ తన కుమార్తెను వారసురాలిగా ప్రకటించే దిశగా క్రమంగా ముందుకెళ్తున్నారని అవి భావిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే ఉత్తర కొరియా ప్రభుత్వ మీడియా ఆమెను అత్యంత ప్రియమైన కుమార్తెగా పేర్కొనడం కూడా ఈ అంచనాలకు బలం చేకూర్చుతోంది. అయితే, కొంతమంది నిపుణులు ఈ అభిప్రాయాలను పూర్తిగా సమర్థించడం లేదు. కిమ్‌ జోంగ్‌ ఉన్‌ ఇంకా యువకుడే కావడం, ఉత్తర కొరియాలో రాజకీయ వ్యవస్థ చాలా వరకు పురుషాధిక్యంగా ఉండటం వంటి అంశాలను వారు ప్రస్తావిస్తున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మహిళా వారసురాలిని ముందుకు తీసుకురావడం అంత సులభం కాదని విశ్లేషిస్తున్నారు.

ప్రాంతీయ ఉద్రిక్తతలను మరింత పెంచే!
ఇక అంతర్జాతీయ పరిస్థితుల దృష్ట్యా కూడా ఈ సైనిక విన్యాసాలకు ప్రాధాన్యత ఏర్పడింది. అమెరికా, దక్షిణ కొరియా దేశాలు ప్రతి సంవత్సరం నిర్వహించే సంయుక్త సైనిక వ్యాయామాలను ఉత్తర కొరియా ఎప్పటినుంచో తమపై దాడి చేసేందుకు చేసే ప్రయత్నంగా చూస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే తమ సైనిక శక్తిని ప్రదర్శిస్తూ ప్రతిస్పందన చర్యలకు దిగుతోంది. ఇటీవలే అమెరికా–దక్షిణ కొరియా 11 రోజులపాటు నిర్వహించిన కమాండ్ పోస్ట్ వ్యాయామాలు ముగిశాయి. అయితే, ఫీల్డ్ స్థాయిలో శిక్షణ ఇంకా కొనసాగుతోంది. ఈ పరిస్థితుల్లో ఉత్తర కొరియా చేపట్టిన తాజా యుద్ధ విన్యాసాలు ప్రాంతీయ ఉద్రిక్తతలను మరింత పెంచే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

TAGGED:

KIM JONG UN DAUGHTER TANK RIDE
KIM HIS DAUGHTER RIDE TANK
KIM JONG UN DAUGHTER

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.