భారీ క్షిపణులను ప్రయోగించిన ఉత్తర కొరియా- కిమ్తో ట్రంప్ భేటీకి ఛాన్స్!
దక్షిణ కొరియా, జపాన్ ఆరోపణలను నిజం చేస్తూ, క్షిపణి ప్రయోగ చిత్రాలను ఉత్తర కొరియా బహిర్గతం చేసింది. కొత్త మిలిటరీ మ్యూజియం ప్రారంభోత్సవంలో భాగంగా ఈ క్షిపణి పరీక్షలు చేపట్టినట్లు పేర్కొంది.
Published : October 13, 2026 at 8:42 AM IST
North Korea Fire Ballistic Missiles : దక్షిణ కొరియా, జపాన్ ఆరోపణలను నిజం చేస్తూ క్షిపణి ప్రయోగ చిత్రాలను ఉత్తర కొరియా బహిర్గతం చేసింది. ఇందుకు సంబంధించిన ఫోటోలను ఉత్తర కొరియా అధికారిక వార్తా సంస్థ కొరియన్ సెంట్రల్ న్యూస్ ఏజెన్సీ-KCNA విడుదల చేసింది. కొత్త మిలిటరీ మ్యూజియం ప్రారంభోత్సవంలో భాగంగా ఈ క్షిపణి పరీక్షలు చేపట్టినట్లు పేర్కొంది. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఆ దేశ కిమ్ జోంగ్ ఉన్ మిస్సైల్ ప్రయోగాలను స్వయంగా పర్యవేక్షించారు. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి క్షిపణులు, ఇతర సైనిక ఆయుధాల ప్రదర్శనను కిమ్ వీక్షిస్తున్న ఫోటోలను KCNA విడుదల చేసింది. దక్షిణ కొరియా పట్ల కఠిన వైఖరిని అవలంబిస్తున్న ఉత్తర కొరియా తన అణ్వాయుధ సామర్థ్యాన్ని విస్తరించే లక్ష్యంతో ఆయుధ పరీక్షలను చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
కిమ్తో ట్రంప్ భేటీ!
మరోవైపు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆసియా పర్యటనలో ఉత్తర కొరియా అధినేత కిమ్ జోంగ్ ఉన్తో భేటీ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ మేరకు విలేకరుల సమావేశంలో ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ నెల 18, 19 తేదీల్లో షెన్జెన్లో జరిగే ఆసియా-పసిఫిక్ ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్-APEC సమ్మిట్ కోసం ట్రంప్ చైనాలో పర్యటించనున్నారు. ఈ పర్యటనలో కిమ్ను కలిసే అవకాశాలు ఉన్నాయని ట్రంప్ వెల్లడించారు. కిమ్తో తనకు సత్సంబంధాలు ఉన్నాయని ఆయనను కలవడం ఉత్సాహంగా ఉంటుందని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. తన మొదటి అధ్యక్ష పదవీకాలంలో ట్రంప్ కిమ్ను మూడుసార్లు కలిశారు.