'అణు నిరాయుధీకరణ అనేది అమెరికా పగటి కలే'- జిన్పింగ్ పర్యటనకు ముందు కిమ్ సిస్టర్ కీలక వ్యాఖ్యలు
ఉత్తర కొరియా అణు నిరాయుధీకరణ అసాధ్యమన్న కిమ్ సోదరి- అమెరికా పగటి కలలు కంటుందని ఎద్దేవా- అమెరికా ఏకపక్ష ప్రకటనలకు కట్టుబడి ఉండేది లేదని వెల్లడి
Published : June 7, 2026 at 9:21 AM IST
North Korea Slams US : ఉత్తర కొరియాను అణ్వాయుధ రహిత దేశంగా మార్చాలన్న అమెరికా ప్రయత్నాలను ఆ దేశం మరోసారి తీవ్రంగా ఖండించింది. ఈ విషయంలో అమెరికా పగటి కలలు కంటోందని ఉత్తర కొరియా అధినేత కిమ్ జోంగ్ ఉన్ సోదరి, అధికార పార్టీ కీలక నేత కిమ్ యో జోంగ్ అన్నారు. అమెరికా నేతృత్వంలోని భద్రతా ఒత్తిళ్లు, సైనిక ముప్పులను ఎదుర్కొనేందుకు తమ దేశం అణ్వాయుధ సామర్థ్యాన్ని నిరంతరం విస్తరించుకుంటుందని ఆమె స్పష్టం చేశారు. గతనెలలో చైనా పర్యటన సందర్భంగా ఉత్తర కొరియాను అణ్వాయుధరహిత దేశంగా చేయాలనే ఉమ్మడి లక్ష్యాన్ని పెట్టుకున్నట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటనను కొట్టిపారేశారు.
ఉత్తర కొరియా అధికారిక పేరు డెమోక్రటిక్ పీపుల్స్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కొరియా (డీపీఆర్కే)ని ప్రస్తావిస్తూ, తమ దేశం ఇప్పటికే అణ్వాయుధ దేశమనే వాస్తవాన్ని అమెరికా అంగీకరించాల్సిందేనని కిమ్ యో జోంగ్ పేర్కొన్నారు. అణ్వాయుధ దేశంగా ఉన్న ఉత్తర కొరియా హోదాను దెబ్బతీసేలా అమెరికా చేస్తున్న వాదనలకు ఎలాంటి చట్టబద్ధత లేదని వెల్లడించారు. అమెరికా చేసే ఏకపక్ష ప్రకటనలకు చట్టబద్ధమైన విలువ లేదని, వాటిని అనుసరించే అవసరం తమకు లేదని ఆమె అన్నారు. ఉత్తర కొరియా అణ్వాయుధ హోదాను ప్రశ్నించే ప్రయత్నాలు ఫలించవని స్పష్టం చేశారు. ఆ ప్రకటనలో పేర్కొన్న అంశాలను తప్పుడు సమాచారంగా అభివర్ణించిన ఆమె, అమెరికా అధికారులు ఇప్పటికీ వాస్తవ పరిస్థితులను అర్థం చేసుకోకుండా పాత ఆలోచనలకే పరిమితమై ఉన్నారని విమర్శించారు.
అమెరికా-దక్షిణ కొరియాపై ఆరోపణలు
అమెరికా, దక్షిణ కొరియా నిరంతరం ఆయుధ సంపత్తిని పెంచుకుంటూ ప్రాంతీయ ఉద్రిక్తతలను మరింత పెంచుతున్నాయని కిమ్ యో జోంగ్ ఆరోపించారు. ఈ పరిస్థితుల్లో స్వీయ రక్షణ కోసం అణు నిరోధక శక్తిని బలోపేతం చేయడం తప్పనిసరి నిర్ణయమని ఆమె పేర్కొన్నారు. తమ దేశం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం తిరుగులేనిదని, ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనూ దానిని మార్చబోమని స్పష్టం చేశారు. ఈ వ్యాఖ్యలు చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్పింగ్ ఉత్తర కొరియా పర్యటనకు వెళ్లనున్న సమయంలో వెలువడటం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. గత ఏడు సంవత్సరాల తర్వాత షీ జిన్పింగ్ ఉత్తర కొరియాను సందర్శించనున్నారు.
2019 తర్వాత వేగంగా అణ్వాయుధ విస్తరణ
2019లో ట్రంప్-కిమ్ జోంగ్ ఉన్ మధ్య జరిగిన కీలక దౌత్య చర్చలు విఫలమైన తర్వాత ఉత్తర కొరియా తన అణ్వాయుధ కార్యక్రమాన్ని మరింత వేగవంతం చేసింది. అంతర్జాతీయ విశ్లేషకుల అభిప్రాయం ప్రకారం, అణ్వాయుధ దేశంగా ప్రపంచ గుర్తింపు పొందడమే కిమ్ జోంగ్ ఉన్ ప్రధాన లక్ష్యం. ఆ గుర్తింపు లభిస్తే ఉత్తర కొరియాపై అమలులో ఉన్న అంతర్జాతీయ ఆర్థిక ఆంక్షలను ఎత్తివేయాలని డిమాండ్ చేసే అవకాశం ఉందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
క్షిపణుల ఉత్పత్తి పెంపునకు ఆదేశాలు
ఇటీవల కొత్త అణు పదార్థాల ఉత్పత్తి కేంద్రాన్ని సందర్శించిన కిమ్ జోంగ్ ఉన్, దేశ అణు సామర్థ్యాన్ని మరింత వేగంతో పెంచాలని అధికారులకు ఆదేశించినట్లు ఉత్తర కొరియా మీడియా వెల్లడించింది. అలాగే శనివారం ఆయుధాల తయారీ కేంద్రాన్ని సందర్శించిన ఆయన, ఐదేళ్ల ప్రణాళికలో భాగంగా క్షిపణుల ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని ప్రస్తుతం ఉన్న స్థాయి కంటే 2.5 రెట్లు పెంచాలని సూచించినట్లు ప్రభుత్వ మీడియా పేర్కొంది.
రష్యాతో సన్నిహిత సంబంధాలు
ఉక్రెయిన్ యుద్ధంలో రష్యాకు మద్దతుగా ఉత్తర కొరియా సైనికులు, సంప్రదాయ ఆయుధాలను పంపినట్లు అమెరికా, దక్షిణ కొరియా అధికారులు ఆరోపిస్తున్నారు. ప్రతిగా రష్యా నుంచి ఉత్తర కొరియాకు ఆర్థిక, సాంకేతిక సహాయం అందుతున్నట్లు కూడా వారు చెబుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఉత్తర కొరియా అణ్వాయుధ కార్యక్రమం, చైనా-రష్యా సంబంధాలు, అమెరికా వ్యూహాలు తదితర అంశాలు తూర్పు ఆసియాలో భద్రతా పరిస్థితులను ప్రభావితం చేసే కీలక అంశాలుగా మారాయి.
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