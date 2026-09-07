నార్త్ కొరియా నేవీలోకి రెండో అణు విధ్వంసక నౌక- కిమ్ మరోసారి స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్!
కాంగ్ కొన్ యుద్ధనౌకను ప్రారంభించిన కిమ్ జోంగ్ ఉన్- అణు ప్రతిదాడి వ్యవస్థలో నౌక కీలక భాగమన్న కిమ్- శత్రుదేశాలపై విధ్వంసక ప్రతిదాడులు చేస్తామని హెచ్చరిక
Published : September 7, 2026 at 11:40 AM IST
North Korea Nuclear Capable Destroyer : అమెరికా, దక్షిణ కొరియాలతో ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్న వేళ ఉత్తర కొరియా మరో కీలకమైన యుద్ధనౌకను తన నేవీలో ప్రవేశపెట్టింది. తూర్పు తీరంలోని వాన్సాన్ ఓడరేవులో 5 వేల టన్నుల సామర్థ్యం ఉన్న కాంగ్ కొన్ అనే అధునాతన విధ్వంసక నౌకను ఉత్తర కొరియా అధినేత కిమ్ జోంగ్ ఉన్ ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో కిమ్ కుమార్తె కిమ్ జూ ఏ కూడా పాల్గొన్నారు. ఈ నౌక తమ దేశ అణు ప్రతిస్పందన వ్యవస్థలో భాగమవుతుందని కిమ్ ప్రకటించడం ఇప్పుడు అంతర్జాతీయంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది.
కాంగ్ కొన్ తమ నేవీలో చేరిన రెండో భారీ విధ్వంసక నౌక అని ఉత్తర కొరియా అధికారిక మీడియా KCNA వెల్లడించింది. దాదాపు మూడు నెలల క్రితం పశ్చిమ తీరంలో చోయ్ హ్యోన్ అనే తొలి విధ్వంసక నౌకను ఉత్తర కొరియా నేవీలోకి చేర్చింది. ఇప్పుడు అదే తరహాలో మరో యుద్ధనౌకను తూర్పు తీరంలో మోహరించింది. ఈ నౌకను ప్రారంభించిన సందర్భంగా కిమ్ జోంగ్ ఉన్ తీవ్ర హెచ్చరికలు చేశారు. సముద్రం, సముద్రగర్భంలో తమ సార్వభౌమాధికారాన్ని చాటుకునే సమయం వచ్చిందని అన్నారు. ఉత్తర కొరియా ప్రత్యర్థులు తమ చర్యలకు భారీ మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి వస్తుందని హెచ్చరించారు. తమ దేశం వద్ద ఉన్న ఆయుధ వ్యవస్థలు విధ్వంసక ప్రతిదాడులు చేయగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్నాయని కిమ్ వ్యాఖ్యానించారు.
వార్హెడ్లను మోసుకెళ్లగల సామర్థ్యం
అయితే కాంగ్ కొన్ నౌకలో నేరుగా అణ్వాయుధాలను అమర్చారా లేదా అనే విషయాన్ని ఉత్తర కొరియా స్పష్టంగా వెల్లడించలేదు. కానీ ఈ నౌకను తమ రాష్ట్ర అణు ప్రతిస్పందన వ్యవస్థలో భాగం చేస్తామని కిమ్ ప్రకటించారు. దీంతో ఈ యుద్ధనౌకకు అణు ఆయుధాలను మోసుకెళ్లే సామర్థ్యం ఉండొచ్చనే అంచనాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. గతంలో చోయ్ హ్యోన్ తరగతి నౌకలకు సంబంధించి వచ్చిన వివరాల్లో అణు వార్హెడ్లను మోసుకెళ్లగల సామర్థ్యం ఉన్నట్లు భావిస్తున్న క్షిపణులను ప్రయోగించే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంచనా వేశారు.
ఉత్తర కొరియా తన అణు సామర్థ్యాన్ని కేవలం భూమిపైనే కాకుండా సముద్ర మార్గంలోనూ విస్తరించే ప్రయత్నం చేస్తోందన్న సంకేతాలు ఈ పరిణామంతో స్పష్టమవుతున్నాయి. నేవీని బలోపేతం చేయడం ద్వారా సముద్రం నుంచి కూడా శత్రువులపై ప్రతిదాడి చేసే సామర్థ్యాన్ని పెంచుకోవాలని ప్యాంగ్యాంగ్ భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇదే సమయంలో కొరియా ద్వీపకల్పంలో సైనిక ఉద్రిక్తతలు మరింత పెరిగాయి. అమెరికా, దక్షిణ కొరియా, జపాన్ దేశాలు జెజు దీవి సమీపంలో ఫ్రీడమ్ ఎడ్జ్ పేరుతో ఐదు రోజుల సంయుక్త సైనిక విన్యాసాలను ప్రారంభించాయి. మూడు దేశాల నౌకాదళాలు, వైమానిక దళాలు కలిసి నిర్వహిస్తున్న ఈ విన్యాసాల్లో పలు రకాల సైనిక కార్యకలాపాలను చేపడుతున్నాయి.
సైనిక సామర్థ్యాన్ని ప్రదర్శించే ప్రయత్నం
అమెరికా, దక్షిణ కొరియా నిర్వహిస్తున్న సైనిక విన్యాసాలను ఉత్తర కొరియా మొదటి నుంచీ తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తోంది. వీటిని తమపై దాడికి చేసే సన్నాహాలుగా ప్యాంగ్యాంగ్ ఆరోపిస్తోంది. తాజా విన్యాసాల నేపథ్యంలో ఉత్తర కొరియా కూడా తన సైనిక సామర్థ్యాన్ని ప్రదర్శించే ప్రయత్నం చేస్తోంది. ఇప్పటికే పదికి పైగా స్వల్ప శ్రేణి బాలిస్టిక్ క్షిపణులను ప్రయోగించి తమ నిరసనను వ్యక్తం చేసింది.
మరోవైపు ఉత్తర కొరియా నేవీ విస్తరణ ఇక్కడితో ఆగదని కిమ్ జోంగ్ ఉన్ స్పష్టం చేశారు. రానున్న ఎనిమిది నెలల్లో నౌకాదళ ఆధునికీకరణలో మరో దశను ప్రకటిస్తామని తెలిపారు. తూర్పు తీరంలో కొత్త నౌకాదళ స్థావరాల నిర్మాణం కూడా కొనసాగుతోందని చెప్పారు. వివిధ తరగతులకు చెందిన మరిన్ని యుద్ధనౌకలను నిర్మించడంతో పాటు కొత్త నేవీ యూనిట్లను ఏర్పాటు చేస్తామని వెల్లడించారు.
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