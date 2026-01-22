ETV Bharat / international

గ్రీన్​లాండ్​ విషయంలో ట్రంప్ డిమాండ్​పై స్పందించిన రష్యా- ఆందోళన చెందడం లేదని పుతిన్ వెల్లడి

Published : January 22, 2026

Putin On Greenland : గ్రీన్​లాండ్​ను అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ స్వాధీనం చేసుకోవాలనే డిమాండ్​పై రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ స్పందించారు. ఇది గ్రీన్​లాండ్​కు ఏం జరుగుతుందో తమకు సంబంధం లేదని స్పష్టం చేశారు. ఆ విషయంలో తాను ఆందోళన చెందడం లేదని అన్నారు. బుధవారం రాత్రి జాతీయ భద్రతా మండలి సమావేశంలో పుతిన్ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

'గ్రీన్​లాండ్​ను డెన్మార్క్ ఎప్పటి నుంచో ఒక కాలనీగా చూసింది. కొన్ని సందర్భాల్లో కఠినంగా, క్రూరంగా కూడా వ్యవహరించింది. కానీ అది వేరే విషయం. ప్రస్తుతానికి ఆ అంశంపై ఎవరికీ ఆసక్తి లేదని నేను భావిస్తున్నా. ఈ విషయంలో రష్యాకు ఎలాంటి ఆందోళన లేదు. వాళ్లే తమలో తాము ఈ సమస్యను పరిష్కరించుకున్నారు. 1917లో డెన్మార్క్, వర్జిన్ దీవులను అమెరికాకు విక్రయించింది. రష్యా 1867లో అలాస్కాను అమెరికాకు 7.2 మిలియన్ డాలర్లకు అమ్మింది' అని పుతిన్ తెలిపారు.

