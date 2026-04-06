అమెరికా 15 పాయింట్ల ప్రణాళికను ఒప్పుకోం- మా డిమాండ్ల ప్రకారమే సైనిక ఘర్షణకు తెర : ఇరాన్

మా డిమాండ్లను ఒప్పుకుంటేనే అమెరికాతో చర్చలు బెదిరింపులతో చర్చలు జరగవు- ట్రంప్ యుద్ధ నేరాలు చేస్తున్నారు : ఇరాన్ విదేశాంగ శాఖ

Iran on US Peace Agreement (@IRIMFA_SPOX)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 6, 2026 at 7:40 PM IST

Updated : April 6, 2026 at 7:50 PM IST

Iran on US Peace Agreement : హర్మూజ్ జలసంధిని ఏప్రిల్ 7న రాత్రి 8 గంటల్లోగా తెరవకుంటే తీవ్ర పర్యవసానాలు ఉంటాయంటూ అమెరికా ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ విధించిన డెడ్‌లైన్ ముంచుకొస్తున్న వేళ ఇరాన్ స్పందించింది. పశ్చిమాసియా యుద్ధాన్ని ముగించేందుకు అమెరికా ప్రతిపాదించిన 15 పాయింట్లు అతి డిమాండ్లతో ఉన్నాయని ఇరాన్ విదేశాంగ శాఖ మండిపడింది. పచ్చి అబద్ధాలతో, ఇరాన్‌పై భారాన్ని మోపేలా ఉన్న ఆ పాయింట్లను అంగీకరించేది లేదని తేల్చి చెప్పింది. అమెరికా-ఇజ్రాయెల్‌లతో సైనిక ఘర్షణకు తెరదించేందుకు తాము సొంత డిమాండ్లను తయారు చేశామని, వాటికి ఒప్పుకుంటేనే చర్చలు జరుపుతామని ఇరాన్ విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి ఇస్మాయిల్ బఘయీ వెల్లడించారు. ఆయన చేసిన ప్రకటన వివరాలతో ఇరాన్ ఇంటర్నేషనల్ మీడియా సంస్థ ఓ కథనాన్ని ప్రచురించింది. ఇరాన్‌తో శాంతి చర్చల కోసం అమెరికా ప్రతిపాదించిన 15 పాయింట్ల ప్రణాళిక అత్యంత దురాశతో, అహేతుకంగా ఉందని ఇస్మాయిల్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. బెదిరింపులతో చర్చలు జరగవని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఇరాన్‌లోని మౌలిక సదుపాయాలపై దాడులు చేస్తామని అమెరికా చేస్తున్న హెచ్చరికలు యుద్ధ నేరాల పరిధిలోకి వస్తాయన్నారు. అమెరికా చర్చల ప్రతిపాదనకు మధ్యవర్తి దేశాల ద్వారా ఈమేరకు ఇరాన్ సమాధానాన్ని తెలియజేశామని ఆయన చెప్పారు.

మా యురేనియం కోసమే ఆ రెస్క్యూ ఆపరేషన్?
"ఏప్రిల్ 5న ఇస్ఫహాన్ ప్రావిన్స్‌లో పైలట్ రెస్క్యూ పేరుతో ఇరాన్‌‌కు చెందిన శుద్ధిచేసిన యురేనియం స్వాధీనానికి అమెరికా మోసపూరిత ఆపరేషన్‌ను నిర్వహించి ఉండొచ్చు. ఇరాన్‌లో జరిగిన అమెరికా పైలట్ రెస్క్యూ ఆపరేషన్‌ను ఆ కోణంలోనూ మేం చూడాల్సి ఉంటుంది. అసలు సమస్యలకు పరిష్కారాల్ని కనుగొనకుండానే కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం కుదిరితే, అమెరికా-ఇజ్రాయెల్‌లు మళ్లీ జట్టుకట్టి సైనిక ఘర్షణను మొదలుపెట్టే అవకాశాలు మిగులుతాయి. హర్మూజ్ జలసంధి మీదుగా నౌకల సురక్షిత రాకపోకల కోసం ప్రొటొకాల్స్‌ తయారీకి ఒమన్‌తో ప్రస్తుతం చర్చలు జరుపుతున్నాం" అని ఇరాన్ విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి ఇస్మాయిల్ బఘయీ తెలిపారు.

మా దేశాన్ని కాపాడుకోవడంపైనే మొత్తం ఫోకస్
"శత్రువుల దాడుల నుంచి మా దేశాన్ని కాపాడుకోవడంపైనే మొత్తం ఫోకస్ ఉంటుంది. ఇందుకోసం మా సైనిక శక్తిని వినియోగిస్తాం. ఇక ఇదే సమయంలో దౌత్యాన్ని, చర్చలను కొనసాగిస్తాం. ఈ యుద్ధంలో మా సైనికులు దేశం కోసం వీర మరణం పొందుతున్నారు. మా రక్షణ వ్యవస్థలన్నీ చాలా బాగా పనిచేస్తున్నాయి. ఇరాన్ జాతీయ ప్రయోజనాలు, జాతీయ భద్రత, ఇరానియన్ల డిమాండ్లే మాకు అత్యంత ప్రధానమైనవి. ఇరాన్‌లో అమెరికా చేస్తున్న యుద్ధ నేరాలలో ఏవైనా ప్రపంచ దేశాలు భాగమైతే, అవి కూడా జవాబుదారీగా నిలవాల్సి ఉంటుంది. మానవత్వాన్ని విరుద్ధమైన రీతిలో అమెరికా ఆగడాలు ఉన్నాయి." అని ఇస్మాయిల్ బఘయీ చెప్పారు.

ట్రంప్ యుద్ధ నేరాలు చేస్తున్నారు
ఇరాన్‌పై జరిగే ప్రతీ దాడికి, వెంటనే శత్రువులకు పశ్చాత్తాపాన్ని మిగిల్చేంత బలమైన ప్రతిదాడిని చేస్తామని ఇరాన్ డిప్యూటీ విదేశాంగ శాఖ మంత్రి కాజిమ్ ఘారిబాబాదీ హెచ్చరించారు. ఇరాన్‌లోని విద్యుత్ ప్లాంట్లు, వంతెనలపై దాడులు చేస్తామంటూ అమెరికా ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ చేస్తున్న హెచ్చరికలన్నీ యుద్ధ నేరాల పరిధిలోకి వస్తాయన్నారు. అమెరికా అత్యున్నత స్థాయి అధికారి హోదాలో ఉన్న ట్రంప్ యుద్ధ నేరాలు చేస్తానని బహిరంగంగా ప్రకటించి అంతర్జాతీయ చట్టాలను ఉల్లంఘించారని ఆయన విమర్శించారు. విద్యుత్ ప్లాంట్లు, పరిశ్రమలు, వంతెనలపై దాడులు చేస్తామంటూ ట్రంప్ వార్నింగ్‌లు ఇవ్వడం అంతర్జాతీయ క్రిమినల్ కోర్టుకు చెందిన రోమ్ స్టాచ్యూట్‌లోని ఆర్టికల్ 8(2)(బీ) ప్రకారం యుద్ధ నేరం అవుతుందని కాజిమ్ ఘారిబాబాదీ పేర్కొన్నారు. అమెరికా ఇలాంటి దాడులకు పాల్పడితే ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ చట్టపరమైన బాధ్యతను వహించాల్సి ఉంటుందన్నారు.

