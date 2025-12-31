'భారత్-పాక్ విషయాల్లో మూడో పక్షం జోక్యానికి తావులేదు'- చైనా వ్యాఖ్యలపై విదేశాంగ శాఖ కౌంటర్
భారత్-పాకిస్థాన్ ఘర్షణల పరిష్కారంలో చైనా ఎలాంటి మధ్యవర్తిత్వం వహించలేదని విదేశాంగ శాఖ ఉన్నతాధికారులు స్పష్టం
Published : December 31, 2025 at 12:18 PM IST
China on India Pakistan War : అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ మాదిరిగానే చైనా కూడా తనను తాను శాంతిదూతగా ప్రచారం చేసుకుంటోంది. భారత్-పాకిస్థాన్ సహా ఉత్తర మయన్మార్లో ఉద్రిక్తతలు, కంబోడియా-థాయిలాండ్, పాలస్తీనా-ఇజ్రాయెల్ ఘర్షణలు ఇరాన్ అణు సమస్య వంటి ప్రపంచ సంఘర్షణల పరిష్కారానికి బీజింగ్ మధ్యవర్తిత్వం వహించినట్లు చైనా విదేశాంగ మంత్రి వాంగ్యీ అన్నారు. రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత మళ్లీ ఈ ఏడాదే స్థానిక సంఘర్షణలు, సరిహద్దు యుద్ధాలు ఎప్పుడూ లేనంతగా చెలరేగినట్లు పేర్కొన్నారు. శాశ్వత శాంతిని నెలకొల్పడానికి చైనా ఒక లక్ష్యాన్ని, న్యాయమైన వైఖరిని ఎంచుకుందని వాంగ్యీ, బీజింగ్లో జరిగిన ఓ సదస్సులో వివరించారు.
వాంగ్ యీ వ్యాఖ్యపై భారత్ ఇంకా అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. ఐతే భారత్-పాకిస్థాన్ ఘర్షణల పరిష్కారంలో చైనా ఎలాంటి మధ్యవర్తిత్వం వహించలేదని విదేశాంగ శాఖ ఉన్నతాధికారులు స్పష్టంచేశారు. చైనా వాదన వింతగా ఉందని పేర్కొన్నారు. భారత్-పాకిస్తాన్ సీనియర్ సైనిక అధికారుల మధ్య జరిగిన చర్చల ఫలితంగానే మే 10న సైనిక చర్యలను నిలిపివేయడానికి ఒప్పందం కుదిరిందని వివరించారు. భారత్-పాక్ విషయాల్లో మూడో పక్షం జోక్యానికి తావులేదని దిల్లీ స్పష్టం చేసిందని గుర్తుచేశారు.