దిగ్బంధనాలు, బెదిరింపుల నీడలో చర్చలు అసాధ్యం : అమెరికాతో ఒప్పందంపై ఇరాన్

Published : April 26, 2026 at 7:16 AM IST

Updated : April 26, 2026 at 7:29 AM IST

Iran President On US Talks : అమెరికాతో శాంతి చర్చలపై అనిశ్చితి నెలకొన్న వేళ ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసూద్ పెజెష్కియాన్ కీలక కామెంట్స్ చేశారు. అమెరికా విధిస్తున్న ఇరాన్ ఓడరేవుల దిగ్బంధనం, బెదిరింపుల నడుమ ఆ దేశంతో చర్చలు అసాధ్యమని తేల్చి చెప్పారు. శనివారం పాకిస్థాన్ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్‌తో పెజెష్కియాన్ ఫోన్​లో మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన శాంతి చర్చలపై ఇరాన్ వైఖరిని స్పష్టం చేశారు. ఇరాన్ తన సార్వభౌమాధికారాన్ని వదులుకోదని, అలాగే ఒత్తిళ్లకు తలొగ్గి ఒప్పందాలు చేసుకోబోదని పెజెష్కియాన్ స్పష్టం చేశారు.

ప్రస్తుత ఉద్రిక్తతలకు అమెరికానే కారణమని పెజెష్కియాన్ పేర్కొన్నారు. అమెరికా అనుసరిస్తున్న చర్యలే చర్చలకు ప్రధాన అడ్డంకి ఆయన పాక్ ప్రధానితో చెప్పినట్లు 'ప్రెస్ టీవీ' నివేదించింది. ఏప్రిల్ 13 నుంచి ఇరాన్ ఓడరేవులను అమెరికా నౌకాదళం దిగ్బంధించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ పరిణామం వల్ల ఇరాన్ ఆర్థికంగా తీవ్రమైన ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటోంది. ఇలాంటి దిగ్బంధనాల నడుమ పరస్పర నమ్మకాన్ని పునరుద్ధరించడం అసాధ్యమని పేజెష్కియాన్ వెల్లడించారు. అందుకే ఇరు దేశాల మధ్య చర్చలు జరగాలంటే ముందుగా అమెరికా ఆంక్షలను తొలగించి, చిత్తశుద్ధిని నిరూపించుకోవాల్సి ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు.

ఇరాన్- అమెరికా చర్చలపై హైడ్రామా

ఇదిలా ఉండగా, శనివారం అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య ఇస్లామాబాద్‌లో చర్చలు జరుగుతాయని అందరూ భావించారు. అయితే శనివారం రాత్రి కాసేపు హై డ్రామా నడిచింది. చర్చల కోసం పాకిస్థాన్‌ వెళ్లిన ఇరాన్ విదేశాంగమంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చీ అమెరికా ప్రతినిధులు రాకముందే ఒమన్ బయల్దేరి వెళ్లిపోయారు. ఆ తర్వాత అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ స్పందించారు. ఫ్లోరిడాలోని పామ్ బీచ్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో విలేకరులతో మాట్లాడారు.

పాకిస్థాన్‌లో జరగాల్సిన ఉన్నత స్థాయి శాంతి చర్చలకు తన ప్రతినిధులు జారెడ్ కుష్నర్, స్టీవ్ విట్కాఫ్‌లను పంపడం లేదని ఆయన ప్రకటించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన కొన్ని కీలక కామెంట్స్ చేశారు. తమ ప్రతినిధుల పాకిస్థాన్ పర్యటన వల్ల సమయం, ఖర్చు వృథా అవుతాయని ఆయన వ్యగ్యంగా మాట్లాడారు. ఎవరికీ తెలియని వ్యక్తులతో సమావేశమవ్వడానికి 15-16 గంటల పాటు ప్రయాణం చేయడం వృథా అంటూ పేర్కొన్నారు.

ఇరాన్- అమెరికా మధ్య చాలా అంశాల్లో ఏకాభిప్రాయం కుదిరినా, కొన్ని విషయాలు మాత్రం ఒప్పందానికి అడ్డంకిగా మారాయని తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా 20 ఏళ్ల పాటు యురేనియం శుద్ధిని నిలిపివేయాలన్న అమెరికా డిమాండ్​ను ఇరాన్ అంగీకరించాల్సిందేనని ట్రంప్ పట్టుబడుతున్నారు. ఇదే అంశంపై విలేకరులతో మాట్లాడుతూ ఇరాన్ ఎప్పటికీ అణ్వాయుధాలను తయారు చేయకూడదన్నదే తమ ఏకైక లక్ష్యమని ట్రంప్ వెల్లడించారు.

ఒమన్ నుంచి పాకిస్థాన్​కు ఇరాన్ విదేశాంగమంత్రి ?

ఇస్లామాబాద్ నుంచి వెళ్లిపోయిన తర్వాత ఇరాన్ విదేశాంగమంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చీ స్పందించారు. ఇప్పటికే తాము ఒక ఫ్రేమ్ వర్క్​ను పాకిస్థాన్​కు అందించామని తెలిపారు. యుద్ధాన్ని శాశ్వతంగా ముగించేందుకు ఇది ఒక మంచి మార్గమని ఆయన చెప్పారు. అయితే, శాంతి చర్చలపై అమెరికాకు నిజంగా ఆసక్తి ఉందా? అన్నది అనుమానమేనని ఆయన చెప్పుకొచ్చారు. ప్రస్తుతం అబ్బాస్ అరాగ్చీ ఒమన్ పర్యటనలో ఉన్నారు. అయితే, చర్చల కోసం ఆయన తిరిగి పాకిస్థాన్‌కు వచ్చే అవకాశం ఉందన్న వార్తలు వస్తున్నాయి. ఒకవేళ అరాగ్చీ తిరిగి పాకిస్థాన్​కు వస్తే, ట్రంప్ తన బృందాన్ని పంపిస్తారా? లేదా? ఆసక్తికరంగా మారింది.

ఇదిలా ఉండగా, అమెరికాతో చర్చల అంశంపై ఇరాన్​లో సైన్యం, రాజకీయ నాయకత్వం రెండుగా చీలిపోయినట్లు తెలుస్తోంది. రాజకీయ నాయకత్వం, ఐఆర్​జీసీ మధ్య విభేదాలు ఉన్నట్లు సమాచారం. ఐఆర్​జీసీ తీరును వ్యతిరేకిస్తూ సీనియర్ రాజకీయ నాయకులంతా ఇరాన్ సుప్రీంలీడర్ మెుజ్తబా ఖమేనీకి లేఖ రాసినట్లు తెలుస్తోంది.

