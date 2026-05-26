పశ్చిమాసియా అమెరికాకు సురక్షితమైన చోటు కాదు- ఈ ప్రాంతంలో యూఎస్​ మిలిటరీ బేస్​లు ఉండవ్​: ఇరాన్ సుప్రీం హెచ్చరిక

Mojtaba Khamenei (Associate Press)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 26, 2026 at 3:26 PM IST

Mojtaba Khamenei Warning To US : పశ్చిమాసియా, గల్ఫ్ ప్రాంతాల్లో తీవ్ర ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్న వేళ ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్​ మొజ్తబా ఖమేనీ మంగళవారం అమెరికాకు ఘాటు హెచ్చరికలు చేశారు. ఈ ప్రాంతం ఇకపై అమెరికా మిలటరీ బేస్​లకు రక్షణ కవచంలా (సేఫ్ హెవెన్​)గా ఉండదని స్పష్టం చేశారు. హజ్​ యాత్ర మొదలవుతున్న నేపథ్యంలో ఆయన ఎక్స్​ వేదికగా వరుస పోస్టులు చేస్తూ అమెరికా, ఇజ్రాయెల్​పై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు.

"కాలం మళ్లీ వెనక్కి రాదు. ఈ పశ్చిమాసియా, గల్ఫ్ ప్రాంతాల్లోని దేశాలు ఇకపై అమెరికా మిలటరీ క్యాంపులను కాపాడవు. యుద్ధాలు చేయడానికి, మిలిటరీ క్యాంపులు పెట్టడానికి అమెరికాకు ఈ ప్రాంతంలో ఎలాంటి సురక్షితమైన చోటు దొరకదు."
- మొజ్తబా ఖమేనీ, ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్​

అల్​ జజీరా ప్రకారం, బహ్రెయిన్​, కువైట్​, ఇరాక్​, యూఏఈ, ఖతార్​ లాంటి దేశాలతో కలిపి ఈ ప్రాంతంలో అమెరికాకు చెందిన చిన్న, పెద్ద మిలటరీ క్యాంపులు 19 వరకు ఉన్నాయి.

