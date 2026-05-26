పశ్చిమాసియా అమెరికాకు సురక్షితమైన చోటు కాదు- ఈ ప్రాంతంలో యూఎస్ మిలిటరీ బేస్లు ఉండవ్: ఇరాన్ సుప్రీం హెచ్చరిక
Published : May 26, 2026 at 3:26 PM IST
Mojtaba Khamenei Warning To US : పశ్చిమాసియా, గల్ఫ్ ప్రాంతాల్లో తీవ్ర ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్న వేళ ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ మొజ్తబా ఖమేనీ మంగళవారం అమెరికాకు ఘాటు హెచ్చరికలు చేశారు. ఈ ప్రాంతం ఇకపై అమెరికా మిలటరీ బేస్లకు రక్షణ కవచంలా (సేఫ్ హెవెన్)గా ఉండదని స్పష్టం చేశారు. హజ్ యాత్ర మొదలవుతున్న నేపథ్యంలో ఆయన ఎక్స్ వేదికగా వరుస పోస్టులు చేస్తూ అమెరికా, ఇజ్రాయెల్పై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు.
"కాలం మళ్లీ వెనక్కి రాదు. ఈ పశ్చిమాసియా, గల్ఫ్ ప్రాంతాల్లోని దేశాలు ఇకపై అమెరికా మిలటరీ క్యాంపులను కాపాడవు. యుద్ధాలు చేయడానికి, మిలిటరీ క్యాంపులు పెట్టడానికి అమెరికాకు ఈ ప్రాంతంలో ఎలాంటి సురక్షితమైన చోటు దొరకదు."
- మొజ్తబా ఖమేనీ, ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్
అల్ జజీరా ప్రకారం, బహ్రెయిన్, కువైట్, ఇరాక్, యూఏఈ, ఖతార్ లాంటి దేశాలతో కలిపి ఈ ప్రాంతంలో అమెరికాకు చెందిన చిన్న, పెద్ద మిలటరీ క్యాంపులు 19 వరకు ఉన్నాయి.