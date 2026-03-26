ఇరాన్కు ఒప్పందం చేసుకోవాలని ఉంది- కానీ సొంత ప్రజల చేతిలోనే హత్యకు గురవుతారనే భయం : ట్రంప్
ఇరాన్ నాయకులపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేసిన ట్రంప్- ఇరాన్ ఒప్పందం చేసుకోవాలని అనుకుంటోందని వ్యాఖ్య
Published : March 26, 2026 at 8:28 AM IST
Trump On Iran : ఇరాన్ యుద్ధంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అమెరికాతో ఇరాన్ ఒప్పందం చేసుకోవాలని అనుకుంటుందని అన్నారు. అయితే ఇరాన్లో అగ్ర పదవి చేపట్టాలని ఎవరూ కోరుకోవడం లేదని తెలిపారు. అమెరికా లేదా తమ స్వంత ప్రజల చేతిలో హత్యకు గురయ్యే భయం వారిలో ఉందని తెలిపారు. ఎన్ఆర్సీసీ వార్షిక నిధుల సేకరణ విందులో ప్రసంగిస్తూ ఈ మేరకు వాఖ్యలు చేశారు.
'మేం ఇప్పటికే 8 యుద్ధాలను ముగించాం. ఇంకొకదాన్ని గెలుస్తున్నాం. ఇరాన్ విషయంలో మేం చేస్తున్నది ఎవరూ చూడలేదు. వారు ఒప్పందం చేయాలనుకుంటున్నారు. కానీ ఆ విషయాన్ని చెప్పడానికి భయపడుతున్నారు. తమ ప్రజల చేతిలోనే చనిపోతామేమో అని భయపడుతున్నారు. మా చేతిలో కూడా అదే అవుతుందనే భయం కూడా ఉంది. ప్రస్తుతం ఇరాన్ నాయకత్వ బాధ్యత తీసుకోవాలని ఎవరూ ఇష్టపడని పరిస్థితి ఇంతకు ముందు ఎప్పుడూ లేదు' అని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.
అణు ఒప్పందం నుంచి నిష్క్రమణపై ట్రంప్ వివరణ
2015లో కుదిరిన జాయింట్ కాంప్రెహెన్సివ్ ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ (జేసీపీఓఏ) ఒప్పందం నుంచి అమెరికా ఎందుకు బయటకు వచ్చిందనే అంశంపై కూడా ట్రంప్ స్పందించారు. ఇరాన్ ఆ ఒప్పందాన్ని గౌరవించడం లేదని ఆరోపిస్తూ, అణ్వాయుధాలను త్వరలోనే సాధించే పరిస్థితి ఉందని అన్నారు. అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు బరాక్ ఒబామా, ఇరాన్కు అధిక అవకాశాలు ఇచ్చారని పేర్కొన్నారు. ఆ విషయంలో ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు అభ్యర్థించినా పట్టించుకోలేదని విమర్శించారు. ఆ ఒప్పందం కొనసాగితే ఇప్పటికి ఇరాన్ అణ్వాయుధాన్ని పొందేదని చెప్పారు. అందుకే తాను అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే ఆ ఒప్పందాన్ని రద్దు చేసినట్లు వెల్లడించారు.
#WATCH | On the ongoing West Asia conflict, US President Donald Trump says, " ... i said we are going to have to do something about iran because they are going to have a nuclear weapon very soon and they are crazy...we have to stop them. and i say, well, we are going to take a big… pic.twitter.com/GDBbpCys1Y— ANI (@ANI) March 26, 2026
సులేమానీ హత్య ప్రస్తావన
ఇరాన్ టాప్ కమాండర్ ఖాసీం సులేమాని హత్య గురించి డొనాల్ ప్రస్తావించారు. సులేమాని చాలా ప్రమాదకర వ్యక్తి అని అభివర్ణించారు. ఆయనను హతమార్చడం తాము తీసుకున్న కీలక నిర్ణయమని అన్నారు. అయితే సులేమానీ దుర్మార్గుడే అయినా, నిజమైన గట్టి నాయకుడని పేర్కొన్నారు. ఆయనతో సమానమైన నాయకత్వం ఇరాన్కు లభించలేదని తెలిపారు. 2020 జనవరి 3న ఇరాక్లోని బాగ్దాద్లో అమెరికా చేసిన డ్రోన్ దాడిలో సులేమాని హతమయ్యారు.
#WATCH | US President Donald Trump says, " we did many things. taking out soleimani was very important. he was an evil man. but that was a big event we took out in my first term. we took out soleimani, and they never had leadership that could compete with that. he was an evil… pic.twitter.com/XRHwMnQtyu— ANI (@ANI) March 26, 2026
ఆపరేషన్ ఎపిక్ ఫ్యూరీ ఇరాన్ నౌకాదళంపై భారీ దెబ్బ : వైట్ హౌస్
అమెరికా చేపట్టిన ఆపరేషన్ ఎపిక్ ఫ్యూరీ ద్వారా ఇరాన్కు భారీ దెబ్బ తగిలిందని వైట్ హౌస్ పేర్కొంది. ఈ ఆపరేషన్ ప్రారంభమైన తర్వాత ఇరాన్ క్షిపణి సామర్థ్యం 90 శాతం వరకు తగ్గిందని వైట్హౌస్ సెక్రటరీ కరోలిన్ లీవిట్ తెలిపారు.
'ఆపరేషన్ ప్రారంభంతో పోలిస్తే ఇరాన్ బాలిస్టిక్ మిసైల్, డ్రోన్ దాడులు సుమారు 90 శాతం తగ్గాయి. అలాగే 140కిపైగా నౌకలను ధ్వంసం చేశాం. వాటిలో దాదాపు 50 మైన్ లేయర్లు ఉన్నాయి. మూడు వారాల్లో ప్రపంచ యుద్ధం-2 తర్వాత ఇదే అతిపెద్ద నౌకాదళ వినాశనం. ఇరాన్ నుంచి భవిష్యత్ ముప్పులను నివారించేందుకు వారి రక్షణ పరిశ్రమను క్రమంగా నిర్వీర్యం చేస్తున్నాం. హర్మూజ్ జలసంధి ద్వారా ఇంధన రవాణా నిరంతరంగా కొనసాగేందుకు అమెరికా సైన్యం దృష్టి సారించింది. ఇటీవల 5,000 పౌండ్ల బాంబులతో తీర ప్రాంతంలో ఉన్న భూగర్భ సదుపాయాలపై దాడి చేశాం. అక్కడ యాంటీ-షిప్ క్రూయిజ్ మిసైళ్లు, మొబైల్ లాంచర్లు నిల్వ ఉన్నాయి' అని లీవిట్ తెలిపారు.
కాంగ్రెస్ అనుమతి అవసరం లేదని స్పష్టం
ఇరాన్పై జరుగుతున్న సైనిక చర్యలకు కాంగ్రెస్ అనుమతి అవసరమా అనే ప్రశ్నకు లీవిట్ స్పందిస్తూ, ప్రస్తుతం ఆ అవసరం లేదన్నారు. 'మేం పెద్ద స్థాయి సైనిక చర్యల మధ్యలో ఉన్నాం. ఈ ఆపరేషన్ పూర్తవ్వడానికి 4 నుంచి 6 వారాల సమయం పట్టొచ్చు. ప్రస్తుతం 25వ రోజులో ఉన్నాం. ముందస్తుగా గ్యాంగ్ ఆఫ్ ఎయిట్కు సమాచారం ఇచ్చాం. చట్టాన్ని పాటిస్తూ వేగంగా లక్ష్యాలను సాధిస్తున్నాం. డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఈ చర్యలను దేశ యువత భద్రత కోసం చేపడుతున్నారు. ఇరాన్ నుంచి వచ్చే ముప్పును పూర్తిగా తొలగించడమే లక్ష్యం. యుద్ధం ముగిసిన తర్వాత ఇంధన ధరలు మళ్లీ తగ్గుతాయి' అని తెలిపారు.