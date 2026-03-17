ముజ్తబా ఖమేనీని ఎవ్వరూ చూడలేదు- ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ఆరోగ్యంపై ట్రంప్
ఇరాన్ కొత్త సుప్రీం లీడర్ బహిరంగంగా కనిపించకపోవడంతో ఆయన పరిస్థితిపై రకరకాల ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయన్న ట్రంప్
Published : March 17, 2026 at 10:29 AM IST
Trump On Mojtaba Khamenei : ఇరాన్ నూతన సుప్రీం లీడర్ ముజ్తబా ఖమేనీని ఇప్పటిదాకా ఎవ్వరూ చూడలేదని, ఇది చాలా అసాధారణ విషయమని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అన్నారు. దీంతో ముజ్తబా ఆరోగ్యంపై, ఆచూకీపై ప్రశ్నలు ఉదయిస్తున్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇరాన్ కొత్త సుప్రీం లీడర్ బహిరంగంగా కనిపించకపోవడంతో ఆయన పరిస్థితిపై రకరకాల ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయని తెలిపారు. ముజ్తబా తీవ్రంగా గాయపడ్డారని, చనిపోయారని కూడా ప్రచారం జరుగుతోందని ట్రంప్ చెప్పారు. ఆయన రూపురేఖలు మారిపోయేంతగా గాయపడ్డారని, ఒక కాలును కోల్పోయారని చాలామంది అంటున్నారన్నారు.
ఇంకొందరైతే ముజ్తబా చనిపోయారని చెబుతున్నారని అమెరికా అధ్యక్షుడు పేర్కొన్నారు. ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ 100 శాతం ఆరోగ్యంతో ఉన్నారని ఏ ఒక్కరూ చెప్పడం లేదని తెలిపారు. బహుశా అందుకే దేనిపైనా ముజ్తబా మాట్లాడటం లేదేమోనని అభిప్రాయపడ్డారు. ఇరాన్లో అయతుల్లా స్థానంలో ఉండేవారు, ఒక సింహాసనం లాంటి దానిపై కూర్చొని విద్వేషాన్ని వెదజల్లడమే పనిగా పెట్టుకుంటారని ట్రంప్ మండిపడ్డారు. ముజ్తబా బతికి ఉన్నాడో, చనిపోయాడో తమకైతే తెలియదన్నారు.