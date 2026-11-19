"ఆ సంస్థలో జెన్సన్ స్థానాన్ని ఎవరూ భర్తీచేయలేరు"- ఎన్విడియా మాజీ సీఈఓకు మస్క్ మద్దతు
Elon Musk Support To Jensen Huang : జెన్సన్ను తొలగించడం సరైన నిర్ణయం కాదని ఎలాన్ మస్క్ వెల్లడించారు. అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ కూడా జెన్సన్ వంటి మేధావులను కాపాడుకోవాలని అన్నారు.
Published : November 19, 2026 at 9:13 AM IST
ఎన్విడియా మాజీ సీఈఓ జెన్సన్ హువాంగ్ను తిరిగి విధుల్లోకి తీసుకునేందుకు కంపెనీ బోర్డు సుముఖంగా లేకపోయినా స్పేస్ ఎక్స్ సీఈఓ ఎలాన్ మస్క్ మాత్రం ఆయనకు తన మద్దతును కొనసాగిస్తున్నారు. న్యూయార్క్ టైమ్స్ నిర్వహించిన డీల్ బుక్ సమ్మిట్లో మాట్లాడిన మస్క్, జెన్సన్ విషయంలో ఎన్విడియా నిర్ణయం తెలివైనది కాదన్నారు. ఒక జట్టుకు గొప్ప ఆటగాడు ఎంత కీలకమో, ఎన్విడియాకు ఆయన అంతే ముఖ్యమని అభిప్రాయపడ్డారు. ఆ సంస్థలో జెన్సన్ స్థానాన్ని ఎవరూ భర్తీచేయలేరన్న మస్క్ అవసరమైతే ఆయన్ను కచ్చితంగా తన సంస్థలోకి తీసుకుంటానని పునరుద్ఘాటించారు. మరోవైపు అమెరికా తన మేధావులను కాపాడుకోవాలని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు.
"నేను బహిరంగంగా ఒకటి, వ్యక్తిగతంగా మరొకటి మాట్లాడను. జెన్సన్ నా పాత స్నేహితుడు. ఒక జట్టుకు అతడు ఎంత ముఖ్యమో చెప్పాలంటే, మంచి ఫామ్లో ఉన్న మైఖేల్ జోర్డాన్తో పోల్చవచ్చు. చికాగో బుల్స్ వరుస విజయాలు సాధిస్తున్న సమయంలో జట్టులో నుంచి జోర్డాన్ను తొలగించే ముందు చాలా లోతుగా ఆలోచించాలి. అది తెలివైన నిర్ణయంగా నాకు అనిపించడం లేదు."
- ఎలాన్ మస్క్, స్పేస్ ఎక్స్ సీఈఓ
ఆయన స్థానాన్ని ఎవరూ భర్తీ చేయలేరు
ఎన్విడియాలో జెన్సన్ హువాంగ్ స్థానాన్ని భర్తీ చేయగల వ్యక్తి మరొకరు లేరని మస్క్ అభిప్రాయపడ్డారు. ఆయన ఒక్కరే అనేక మంది చేయాల్సిన పనులను నిర్వహిస్తారని చెప్పారు. సంస్థ సరఫరా వ్యవస్థను పర్యవేక్షించడంతో పాటు కొరియా, తైవాన్లలోని కీలక సరఫరాదారులతో వ్యక్తిగత సంబంధాలను కొనసాగిస్తున్నారని వివరించారు. వారితో కలిసి వీధి ఆహారం తింటూ కనిపిస్తారని, దశాబ్దాలుగా ఏర్పరచుకున్న దీర్ఘకాలిక సంబంధాలు ఆయనకు ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. హువాంగ్కు సాంకేతిక పరిజ్ఞానంపై అద్భుతమైన అవగాహన ఉందని, ఆయన బృందం కూడా ఎంతో అభిమానిస్తుందని మస్క్ తెలిపారు. బృందంలోని చాలామంది హువాంగ్ కారణంగానే ఎన్విడియాలో కొనసాగుతున్నారని చెప్పారు. ఇతర సంస్థల్లో మంచి అవకాశాలు వచ్చినప్పటికీ, ఆయనపై ఉన్న వ్యక్తిగత అభిమానంతో వాటిని తిరస్కరించినవారూ ఉన్నారని పేర్కొన్నారు.
నా సంస్థలోకి తీసుకుంటా: మస్క్
జెన్సన్ హువాంగ్ను తన సంస్థలో నియమించుకునే అవకాశం ఉందా? అని అడిగిన ప్రశ్నకు మస్క్ సానుకూలంగా స్పందించారు. "అవును. తప్పకుండా. ఆయనను ఎవరు నియమించుకోవాలనుకోరు? చరిత్రలోనే అత్యంత ప్రతిభావంతులైన వ్యవస్థాపక సీఈఓల్లో జెన్సన్ ఒకరు. అయితే, ఆయన ప్రస్తుతం ఉద్యోగం కోసం వెతకడం లేదని స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. ఈ పరిణామాలతో ఆయన కొంత నిశ్చేష్టుడై ఉండొచ్చని భావిస్తున్నాను" అని చెప్పారు. ఈ ఘటనను ఒక సినిమా కథతో పోలుస్తూ, అందరూ ఇష్టపడే ప్రధాన పాత్ర అకస్మాత్తుగా తెరపై కనిపించకుండా పోతే ప్రేక్షకులు ఎంత ఆశ్చర్యపోతారో, ఈ పరిణామం కూడా అలాంటిదేనని మస్క్ వ్యాఖ్యానించారు.
మేధావులను కాపాడుకోవాలి: ట్రంప్
మరోవైపు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కూడా జెన్సన్ హువాంగ్కు మద్దతు తెలిపారు. ఫాక్స్ న్యూస్కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో అమెరికా తన మేధావులను జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలని అన్నారు. ప్రతిభావంతులు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారని, హువాంగ్ వంటి తెలివైన వ్యక్తులను కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని పేర్కొన్నారు. "మన మేధావులను కాపాడుకోవాలి. ఎందుకంటే అలాంటి వారు మన దగ్గర ఎక్కువ మంది లేరు. జెన్సన్ వంటి తెలివైన వ్యక్తులు ఉన్నప్పుడు వారిని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి" అని ట్రంప్ అన్నారు. ఈ సందర్భంగా మస్క్కు తన మొదటి అధ్యక్ష పదవీకాలంలో అందించిన సహాయాన్ని కూడా గుర్తుచేసుకున్నారు.
"నా మొదటి పదవీకాలంలో ఎలాన్కు ఎంతో సహాయం చేశాను. అతడు పెద్ద కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు ఆదుకున్నాను. ఇప్పుడు రాకెట్లను అంతరిక్షంలోకి పంపి, వాటిని తిరిగి సురక్షితంగా భూమిపైకి దించుతున్నాడు. ఇటీవల ఓడలాంటి రాకెట్ సురక్షితంగా దిగడం అద్భుతం. ఇలాంటి సాంకేతికత వల్ల బిలియన్ల డాలర్లు ఆదా అవుతున్నాయి. ఇదే భవిష్యత్తు మార్గం. మన మేధావులను కాపాడుకోవాలి. అలాంటి వారు చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు" అని ట్రంప్ అన్నారు.
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