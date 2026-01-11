ETV Bharat / international

ఇకపై క్యూబాకు చమురు లేదా డబ్బు వెళ్లదు- ఆలస్యం కాకముందే ఒప్పందం చేసుకోండి : ట్రంప్

క్యూబా లక్ష్యంగా ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు- త్వరగా ఒప్పందం చేసుకోవాలంటూ హెచ్చరిక- ఆ దేశానికి చమురు లేదా డబ్బు వెళ్లదంటూ ట్రూత్​లో పోస్ట్

Trump On Cuba Oil Deal
US President Trump (AP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 11, 2026 at 9:06 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Trump On Cuba Oil Deal : క్యూబాను లక్ష్యంగా చేసుకుని అమెరికా అధ్కక్షడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరోసారి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. క్యూబా చాలా సంవత్సరాలుగా వెనెజువెలా చమురు, డబ్బుపై ఆధాపడి జీవిస్తోందని అన్నారు. ఇకపై ఆ దేశానికి ఎలాంటి చమురు లేదా డబ్బు వెళ్లవని ఆగిపోతాయని అన్నారు. పరిస్థితి చేయి దాటిపోకముందే ఒక ఒప్పందానికి రావాలని హెచ్చరించారు. ఈ మేరకు తమ సొంత సోషల్ మీడియా ట్రూత్​లో పోస్ట్ చేశారు.

క్యూబా చాలా సంవత్సరాలుగా వెనెజువెలా నుంచి పెద్దమొత్తంలో అందిన చమురు, డబ్బుపై ఆధారపడి జీవించింది. దానికి ప్రతిగా క్యూబా ఇద్దరు వెనెజువెలా నియంతలకు భద్రతా సేవలు అందించింది. కానీ, ఇకపై అలా జరగదు. ఇటీవల మేం నిర్వహించిన దాడిలో అనేక మంది క్యూబన్‌ భద్రతాధికారులు మరణించారు. వెనెజువెలాకు ఇకపై దుండగులు గూండాలు, దోపిడీదారుల రక్షణ అవసరం లేదు. వెనెజువెలాకు ప్రపంచంలోనే అత్యంత శక్తిమంతమైన అమెరికా సైన్యం వారికి అండగా ఉంది. క్యూబాకు చమురు, డబ్బులు కూడా అందవు. పరిస్థితి చేయి దాటిపోకముందే ఆ దేశం ఒక ఒప్పందానికి రావాలి' అని ట్రంప్‌ పోస్ట్​లో రాసుకొచ్చారు. మరోవైపు అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రుబియో క్యూబా అధ్యక్షుడు అవుతారంటూ ఓ నెటిజన్‌ పెట్టిన ట్వీట్‌పైనా స్పందించారు. ఇది వినడానికి బాగుందన్నారు.

వెనెజువెలా మాజీ అధ్యక్షుడు మదురోను బంధించి తీసుకొచ్చేందుకు అమెరికా ఆపరేషన్‌ చేపట్టారు. ఆ క్రమంలో క్యూబాకు చెందిన 32 మంది భద్రతాధికారులు మృతి చెందారు. ఈ దాడిని క్యూబా అధ్యక్షుడు మిగెల్ డియజ్- కెనల్ ఖండించారు. హవానాలోని అమెరికా రాయబార కార్యాలయం ఎదుట వేలాది మంది పాల్గొన్న ర్యాలీని ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. క్యూబా చమురు అవసరాల్లో దాదాపు 30 శాతం వెనెజువెలా సరఫరా చేస్తుంది. ఇప్పటికే అస్థిరంగా ఉన్న క్యూబా విద్యుత్ వ్యవస్థ, ఇంధన సరఫరాలకు తాజా పరిణామం పెద్ద దెబ్బ అని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

TAGGED:

US ON CUBA OIL DEAL
TRUMP WARNS CUBA
TRUMP ON CUBA OIL DEAL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.