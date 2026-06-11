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'ఇకపై దాడులు వద్దు, సాకులు చెప్పొద్దు- శాంతి కోసం చర్చలు జరపాలి'- పశ్చిమాసియాపై ఐరాస చీఫ్ ఆందోళన

పశ్చిమాసియాలో ముదురుతున్న యుద్ధం- అక్కడి పరిస్థితులపై ఆందోళన వ్యక్తం చేసిన ఐరాస సెక్రటరీ జనరల్ గుటెర్రెస్- సంక్షోభాన్ని దౌత్యపరంగా పరిష్కరించుకోవాలని పిలుపు

UN Chief Guterres
UN Chief Guterres (AP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 11, 2026 at 11:59 AM IST

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UN Chief Guterres On West Asia Crisis : పశ్చిమాసియాలో మళ్లీ ఉద్రిక్త పరిస్థితులు ఏర్పడడంపై ఐక్యరాజ్యసమితి సెక్రటరీ జనరల్ ఆంటోనియో గుటెర్రెస్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలో శాంతి కోసం దౌత్య మార్గాలను అనుసరించాలని పిలుపునిచ్చారు. ఇరాన్‌లోని పలు లక్ష్యాలపై అమెరికా దాడులు జరపడం, కువైట్‌, బహ్రెయిన్‌లోని అమెరికా స్థావరాలను ఇరాన్‌ టార్గెట్‌ చేసిన నేపథ్యంలో గుటెర్రెస్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

"పశ్చిమాసియా మరింత తీవ్రమైన సంక్షోభంలోకి కూరుకుపోతోంది. ఆ పర్యవసానాలు ఆ ప్రాంతాన్ని దాటి మరింత దూరం విస్తరిస్తున్నాయి. ఈ వారం పశ్చిమాసియాలో విస్తృతమైన దాడులు జరిగాయి. దీంతో పరిస్థితి మరింత దిగజారింది. దీంతో కాల్పుల విరమణ అనేది ఒక చిన్నపాటి మంటలా మారింది. ఈ చిన్నపాటి మంట పూర్తిస్థాయి మంటగా మారే ప్రమాదాన్ని మనం తక్కువ అంచనా వేయకూడదు. అన్ని పక్షాలు దౌత్యపరమైన పరిష్కారం కోసం కృషి చేయాలి. ఇకపై దాడులు వద్దు. దాడులకు సాకులు చెప్పొద్దు. " అని ఐరాస చీఫ్ ఆంటోనియో గుటెర్రెస్ ఎక్స్‌లో పోస్ట్ పెట్టారు.

ఇరాన్‌పై అమెరికా భీకర దాడులు
కాగా, ఇరాన్‌పై భారీ స్థాయిలో దాడులు చేస్తామని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌ చెప్పిన కొద్దిసేపట్లోనే ఆ హెచ్చరికలను నిజం చేశారు. దీంతో పశ్చిమాసియాలో మళ్లీ యుద్ధ మంటలు చెలరేగాయి. ఇరాన్‌లోని పలు లక్ష్యాలపై దాడులు చేసినట్లు అమెరికా సెంట్రల్‌ కమాండ్‌ తెలిపింది. ఇవి ట్రంప్‌ ఆదేశాల మేరకు కేవలం ఆత్మరక్షణ కోసం చేశామని చెప్పింది. ఇరాన్ వ్యాప్తంగా ఉన్న ఆ దేశ సైనిక నిఘా సామర్థ్యాలు, కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థలు, వాయు రక్షణ స్థావరాలపై ఈ దాడులు జరిపినట్లు స్పష్టం చేసింది.

హర్మూజ్ జలసంధి మూసివేత
తమపై అమెరికా జరిపిన దాడుల నేపథ్యంలో ఇరాన్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రపంచ చమురు రవాణాకు కీలకమైన హర్మూజ్ జలసంధిని మూసివేసింది. ఇకపై ఈ మార్గంలో ప్రయాణించే అన్ని నౌకలను లక్ష్యంగా చేసుకుంటామని వార్నింగ్ ఇచ్చింది. ఎవరైనా తమ మాటలను అతిక్రమిస్తే నౌకలను కాల్చేస్తామని చెప్పింది. హర్మూజ్‌ను దాటేందుకు ప్రయత్నించిన రెండు నౌకలపై దాడి చేసింది.

అమెరికా దాడులకు ప్రతీకారం
మరోవైపు, అమెరికా దాడులకు ఇరాన్ ప్రతీకారం తీర్చుకుంది. కువైట్‌లోని అలీ అల్ సలేం, అహ్మద్ అల్ జాబెర్ స్థావరాలు, బహ్రెయిన్‌లోని షేక్ ఇసా ఎయిర్‌బేస్‌తో సహా అమెరికా సైనిక సంబంధిత 18 ముఖ్యమైన స్థావరాలను లక్ష్యంగా చేసుకుంది. అలాగే జోర్డాన్‌లోని అమెరికా ఎయిర్‌బేస్‌పై 12 బాలిస్టిక్ మిసైళ్లను ప్రయోగించగా, ఆ స్థావరం ధ్వంసమైంది. ఈ మేరకు ఐఆర్‌జీసీ వెల్లడించింది.

కువైట్ గగనతలం మూసివేత
తమపై దాడులతో ఇరాన్ విరుచుకుపడుతుండడంతో కువైట్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇరాన్ దాడుల కారణంగా తమ గగనతలాన్ని మూసివేసినట్లు కువైట్ కువైట్ పౌర విమానయాన డైరెక్టరేట్ జనరల్ గురువారం ప్రకటించింది. విమానాలను ఇతర విమానాశ్రయాలకు మళ్లిస్తున్నట్లు తెలిపింది. ఇరాన్ దురాక్రమణలకు కువైట్ గురవుతున్నందున ఈ ప్రాంతంలోని పౌర విమానయాన రాకపోకలపై సంభవించే ప్రమాదాల దృష్ట్యా ఈ చర్య తీసుకున్నామని స్పష్టం చేసింది.

వాణిజ్య నౌకలపై దాడులను ఖండించిన భారత్
కాగా, పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలో వాణిజ్య నౌకలు, సముద్ర రవాణా మార్గాలపై జరుగుతున్న దాడులను భారత్ ఖండించింది. ప్రాంతీయ శాంతి భద్రతల పరిరక్షణకు కోసం అన్ని దేశాలు కలిసి పనిచేయాలని పిలుపునిచ్చింది. ప్రపంచ సముద్ర వాణిజ్యంలో భారతీయులు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న నేపథ్యంలో వాణిజ్య నౌకలను లక్ష్యంగా చేసుకోవడం ఆందోళనకరమని వ్యాఖ్యానించింది. సముద్ర మార్గాలు అంతర్జాతీయ వాణిజ్యానికి జీవనాడిలాంటివని అభిప్రాయపడింది. వాటిపై దాడులు ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థను దెబ్బతీసే ప్రమాదంగా అభివర్ణించింది. వాణిజ్య నౌకలను సైనిక లక్ష్యాలుగా మార్చడం అంతర్జాతీయ నిబంధనలకు విరుద్ధమని స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు ఐరాస భద్రతా మండలిలో జరిగిన చర్చ సందర్భంగా భారత్ శాశ్వత ప్రతినిధి పర్వతనేని హరీశ్ వ్యాఖ్యానించారు.

వాణిజ్య నౌకలపై దాడులు ఆందోళనకరం- భారతీయుల భద్రతే మా ప్రథమ ప్రాధాన్యం : ఐరాసలో భారత్

హర్మూజ్ జలసంధిని మళ్లీ మూసేసిన ఇరాన్- దాటేందుకు ప్రయత్నిస్తే కాల్చేస్తామని హెచ్చరిక

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