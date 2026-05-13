'మోదీలా ఆదరణ పొందిన నాయకుడు మరొకరు లేరు'- ప్రధాని పర్యటనపై నార్వే మాజీ మంత్రి ప్రశంసలు
ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన నాయకుడు మోదీ- ఆయన నిరంతర పర్యావరణ సందేశం నుంచి పాశ్చాత్య నాయకులు చాలా నేర్చుకోవాలి- నార్వే మాజీ మంత్రి, ఐక్యరాజ్యసమితి పర్యావరణ కార్యక్రమం మాజీ అధిపతి ఎరిక్ సోల్హీమ్
Published : May 13, 2026 at 3:32 PM IST
Norwegian Politician Praises PM Modi : ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన నాయకుడు నరేంద్ర మోదీ అని నార్వే మాజీ మంత్రి ఎరిక్ సోల్హీమ్ ప్రశంసించారు. స్వదేశంలో ఎక్కువమంది ప్రేమించే నాయకుడు మోదీ అని అన్నారు. ఆయన నాయకత్వాన్ని, దార్శనికతను సోల్హీమ్ ప్రశంసించారు. మోదీ నిరంతరం ఇస్తున్న పర్యావరణ సందేశం నుంచి పాశ్చాత్య నాయకులు చాలా నేర్చుకోవాలని తెలిపారు. మోదీ నార్వే పర్యటన వేళ ఆ దేశ వార్తాపత్రికలో ప్రచురితమైన ఓ వ్యాసంలో మోదీని ప్రశంసిస్తూ రాసుకొచ్చారు. 43 ఏళ్ల తర్వాత నార్వేను సందర్శిస్తున్న తొలి భారత ప్రధానిగా మోదీ రికార్డు సృష్టించనున్నారు. అక్కడ జరిగే మూడో భారత్-నార్డిక్ సమ్మిట్లో మోదీ పాల్గొనున్నారు.
మరోవైపు, ప్రధాని మోదీ ఐదు దేశాల పర్యటన ఖరారైంది. ఈ శుక్రవారం నుంచి UAEతో పాటు నాలుగు ఐరోపా దేశాల్లో ప్రధాని పర్యటించనున్నారు. ఆరు రోజుల పాటు సాగే ఈ పర్యటనలో UAE, నెదర్లాండ్స్, స్వీడన్, నార్వే, ఇటలీ దేశాలను ప్రధాని సందర్శించనున్నారు. ముందుగా ప్రధాని మోదీ UAE వెళ్తారు. అక్కడ ఆ దేశ అధ్యక్షుడు షేక్ మహమ్మద్ బిన్ జాయెద్ అల్ నహ్యాన్తో భేటీ అయి ఇంధన సహకారం, పశ్చిమాసియా సంక్షోభంపై చర్చించనున్నారు. అనంతరం నెదర్లాండ్స్, స్వీడన్ దేశాల్లో పర్యటించి రక్షణ, సెమీకండక్టర్లు, గ్రీన్ హైడ్రోజన్ రంగాల్లో కీలక ఒప్పందాలు చేసుకోనున్నారు. ఆ తర్వాత నార్వే వెళ్తారు. చివరగా ఇటలీ పర్యటనతో ప్రధాని పర్యటన ముగియనుంది.